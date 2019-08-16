Kurallara uyun ve asla acele etmeyin

İzinlerini memleketleri ile tatil beldelerinde geçirip araçlarıyla dönüş yoluna çıkanların; Aydın-İzmir, Çeşme-İzmir ile Ankara, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale güzergâhlarında kuyruk oluşturacağı bildirildi.

Bugün, 9-19 Ağustos arasındaki Kurban Bayramı ve bağlantılı tatil sonrası memleketlerine araçlarıyla dönecek olanlara trafik uzmanlarının uyarılarını aktaracağım. Sayfamızın hazırlandığı 15 Ağustos’ta, yani dün 15.00 itibariyle ülke çapında trafik kazalarının arttığı, ölü sayısının 50’yi geçtiği, yaralı sayısının da 400’e yaklaştığı açıklandı. 13 Ağustos’ta başlayan dönüş trafiğinin yoğun geçtiğini belirten uzmanlar, hafta sonu memleketlerine dönecek olanlar için de, uyulması gereken kuralları sıraladı. Yetkililer, bugün akşam saatlerinden sonra ve hafta sonu yola çıkacak olanların yoğun araç trafiğiyle karşılaştıklarında acele etmemelerini ve sabırlı olmalarını istedi.

Gece yola çıkmayın!

Bayram tatilinin ilk dört gününde bilançonun 40 ölü ve 349 yaralı olduğunu vurgulayan uzmanlar, şu önerilerde bulundu: “13 Ağustos itibariyle dönüşler hızlandı. Ancak, alınan tedbirlere ve yapılan tüm uyarılara rağmen trafik kazaları ne yazık ki arttı. Yapılan araştırmalara göre, yıl içinde meydana gelen kazaların yüzde 32’si tatil yollarında oluyor. Tatil sonunda araç kullananlar, yola çıkmadan önce yol durumuyla ilgili bilgileri almalı. Uzun yolculuk yapacaklar ise, öncelikle araçtaki sağlık çantasını kontrol etmeli ve eksikleri tamamlamalı. Araç kullananlar, asla aşırı hız ve emniyet şeridi ihlali yapmamalı, hele hele uykusuz ve yorgun olarak direksiyon başına geçmemeli. Ayrıca, zorunlu olmadıkça gece yolculuğu yapılmamalı. Uzun yolculuklarda en fazla 300 kilometre sonrası mola verilmeli, şayet yanınızda araç kullanan bir kişi varsa, araç dönüşümlü olarak kullanılmalı. Yolculuk süresince süt, ayran ve yoğurt gibi ürünlerin kullanılmamasına özen gösterilmeli. Araç kullanan kişi direksiyon başındayken; cep telefonu, tablet, navigasyon, CD çalar gibi cihazlarla ilgilenmemeli, bütün dikkatini yola vermeli. Gündüz araç kullananlar ise muhakkak güneş gözlüğü takmalı.” Son bir hatırlatma da ben yapacağım: Araç kullanan tüm sürücüler trafik işaret ve kurallarına kesinlikle uymalı.

Kara noktalara dikkat!

Uzmanların son uyarıları da şöyle: “9-15 Ağustos günleri arasında kara noktalarda ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları; Aydın Söke’de, Manisa Yunusemre’de, Balıkesir Burhaniye’de, Çanakkale-İzmir arasında, Denizli’de, Ankara’da, Kırıkkale’de, İstanbul’da, Eskişehir’de, Bursa’da, Konya’da, Sivas’ta, Düzce’de, Bolu’da, Karabük’te, Giresun’da, Karaman’da, Burdur’da, Malatya’da, Kastamonu’da, Gaziantep’te, Diyarbakır’da, Erzurum’da, Muş’ta, Artvin’de, Aksaray’da, Niğde’de, Zonguldak’da, Şanlıurfa’da, Tokat’ta, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Amasya ve Sinop’ta yaşandı. Bu yörelere gidecek olan sürücülerin özellikle trafik kazası yaşanan kara noktalara dikkat etmelerini istiyoruz.”