Menemen dolmuşlarına TORPİL YAPILMIYOR

İZO­TAŞ Şe­hir­le­ra­ra­sı Oto­büs Ter­mi­na­li ile Me­ne­men ara­sın­da yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğı ya­pan 137 mi­ni­büs sü­rü­cü­le­ri­nin ço­ğu tra­fik ku­ral­la­rı­na uy­mu­yor. Va­tan­daş­la­rın şi­ka­yet et­ti­ği bu dol­muş şoförlerine çe­şit­li tra­fik suç­la­rın­dan iki yıl­da 4 bin 846 ce­za tu­ta­na­ğı dü­zen­len­di­ği be­lir­til­di.







24 Eylül 2010 Cuma gün bu sütunlarda, “Menemen dolmuşlarının sürücüleri torpilli mi?” başlığı ile bir şikayeti dile getirerek, konuyu İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ile Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Sarıdoğan’nın dikkatine sunmuştuk.



Tehdit telefonları geldi

Yazımız bir hayli ses getirmiş olacak ki; daha o gün Menemen dolmuş sürücülerinden olduğunu tahmin ettiğimiz bazı kişilerden tehditler aldık(m). Ancak, onlarca okurumuzdan daha Menemen dolmuş sürücüleri ile ilgili öyle şikayetler geldi ki, bu sütunları sadece onların kuralsızlıklarına, yaptıkları olumsuzluklara ayırsak ve bunları aylarca yazsak bitiremeyiz. Gelen bu ihbarları yetkililere aktarmayı sürdürüceğiz. Tabii yazımızı incelemeye aldıran İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz’a öncelikle teşekkür ediyor, Menemen dolmuş sürücülerine uygulanan işlemler ile bundan sonra yapılacakları köşemize gönderdi, aktarıyorum:

“İzmir İZOTAŞ Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Menemen ilçesi ilçe garajı arasında yolcu taşımacılığı yapan iki ayrı meslek odası bulunmaktadır.

Bunlardan ilki, S.S 34 No’lu Menemen Yolcu Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatitifi’ne ait 66 otobüs ile hizmet vermektedir.

İkincisi ise, Menemen-İzmir arasındaki 71 adet minibüsten oluşmaktadır.



137 minibüs çalışıyor

Polnet kayıtlarımıza göre bahse konu İzmir-Menemen arası çalışan 137 adet yolcu taşıyan otobüs ve minibüsler son iki yıl içerisinde yapılan denetimlerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ihlal edilen maddelerine istinaden 4846 adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiştir.

Bu hatta çalışan yolcu taşıyan otobüs ve minibüsler Çiğli, Karşıyaka, Bornova bölgesindeki trafik ekipleri vasıtasıyla ve İZOTAŞ trafik çıkış noktasındaki trafik görevlilerimizce denetlenmektedir.”







“Gıda Çarşısı trafiği bir kent rezaletidir!”

Bu sözler okurumuz Eyüp Çelik’e ait. Okurumuz, İzmir ekonomisine en çok KDV girişi yapılan ve istihdam sağlayan Gıda Çarşısı trafiğinin bir ‘kent rezaleti’ olduğu söylemini şöyle dile getirdi:

“Ben, işim gereği her gün Halkapınar’dan Gıda Çarşısı’na giriş ve çıkış yapıyorum. Bilmiyorum, kent yöneticilerinin yolu buralara düşer mi? Çünkü, Gıda Çarşısı’na girmekte ve çıkmakta tam bir kabus ve bir rezalet. Çarşıya girdiniz diyelim, çıkmak ise tam anlamıyla bir cehennem azabı. Çünkü buradaki trafik akışı tam anlamıyla kördüğüm oluyor. Hele hele akaryakıt istasyonuna girip çıkan ve oradan 1.Sanayi Sitesi’ne gitmek isteyenler trafiği iyice allak bullak ediyorlar. 3 -5 dakikada çıkmanız gereken yoldan yarım saatten önce çıkamıyorsunuz. Burası her geçen gün çok daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Üstelik burada yol yapılacak pek çok yer var. En önemlisi de, çarşıda bazı yollar tek yön yapılmadığı sürece trafik düzene girmez.”





Otopark sorunu da var

Yenişehir Gıda Çarşısı 25 yıl önce faaliyete geçtiğinde buradaki boş alanlar ile kullanılan yolların gelecekte sorun yaratacağı çarşı yönetimince dile getirilmişti. İşyeri sahipleri, “Hiçbir yönetim bugüne kadar çarşımıza el atmadı ve bizi kaderimizle başbaşa bıraktı” diyor. Bugünkü tespitlere göre 5 bine yakın işyerinden oluşan çarşıda gıda toptancılarının yanında inşaat, hırdavat, elektrik ve elektronik sektörüne de toptan hizmet verilmektedir. Çarşıda ayrıca otopark sorunu da işyeri sahiplerini yıllardır çileden çıkarıyor. Okurlarımız, “Otopark için alanımız var ama bir türlü düzenlenmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çarşımızın trafik ve otopark sorununa bir an önce çözüm getirmesini istiyoruz” diyor.





Torbalı-Kemalpaşa yolu kapalı

Torbalı - Kemalpaşa arasında geçen yıl ilkbahar aylarında yapımına başlanan ve üç müteahhit değiştiren duble yol çalışmaları bir ay daha uzatıldı. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin gönderdiği duyuru aynen şöyle: “Kemalpaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen ve Doğusan İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi tarafından yürütülen İzmir -Turgutlu- Kemalpaşa -Torbalı yolunda toprak tesviye, sanat yapıları ve üst yapı işinde yol yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde sürmesi nedeniyle, taşıt trafiğine kapalı olarak devam eden çalışmalara 18 Eylül 2010 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle devam edilecektir.”

Bu yolu kullanan sürücülere duyurulur.



Motosikletler halen duruyor

Bayraklı Mahallesi 1642 Sokak ve devamındaki Bayraklı Çarşısı’nı Altınyol’a bağlayan yaya üst geçitinin Bayraklı tarafındaki merdiven korkuluklarına zincirlenen motosikletlerin halen alınmadığı ihbar edildi? Arayan okurlarımız, “Bayraklı Çarşısı’ndan ve 1642 Sokak’tan yaya üst geçitini kullanan vatandaşlar olarak yayalar için ayrılan bölüme tutturulan motosikletlerin kaldırılmasını istemiştik, ancak olduğu gibi duruyor. Bunlar, şu anda hem yaya geçişini daraltıyor, hem de çirkin görünüyor. Yaya geçidi girişindeki motosikletler dışında burayı seyyar satıcılar da işgal ediyor” dediler





Sokağımızda çukurlar oluştu

Karşıyaka Bostanlı’dan arayan okurumuz, “1788 Sokak’taki çukurlar halen duruyor. Bu sokak geçen yıl parke taşlarla kaplanmıştı. Bu yol bugünlerde yapılmazsa yağmurlar başladığında su birikintileri oluşur. Bu sokak dışında çevremizdeki sokaklarda da çöküntüler var. Bunların bir an önce onarılmasını istiyoruz” dedi.



Kaldırımdaki araçlar kaldırılsın

Buca Kozağaç’tan arayan Zeki Sakal, “Buca’da Çevik Bir Meydanı’ndan, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne giden kaldırımlar araçların park etmesi yüzünden kullanılamıyor. Biz de yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Bu yolun araç trafiği de malum. Hem kaldırımlar kimler için yapılıyor? Araçların kaldırımlara park edilmesine izin verilmesin” diye dert yandı.