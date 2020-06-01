Öğle yemeği molası dönüşümlü olmalı

15 Mayıs 2020 tarihli Milliyet Ege’de, İzmir Çankaya’da bir restoranı olan Nuri Erdumlupınar’ın benzer önerisini yetkililere aktarmıştık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta, 1 Haziran’dan itibaren hangi işyerlerinin açılacağı ile ilgili açıklama yaparken, “Restoran, lokanta, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Yol güzergâhlarındaki dinlenme tesisleri de açılacak” demişti. Bu açıklamadan hemen sonra işyeri sahipleri olduklarını söyleyen bir grup okurumuz bize ulaştı, “Öncelikle, 15 Mayıs 2020 tarihli Ege ekindeki köşenizde ‘Çalışana yemek molası dönüşümlü verilsin’ başlıklı yazınızla, koronavirüs salgını sürecince uygulanması bizim için çok önemli olan bir konuyu yöneticilerimize iletmiştiniz, teşekkür ediyoruz” dediler. Açıklamalar içinde, bu konuda bir ayrıntı olmadığını belirterek bu isteklerini ikinci kez dile getirmemizi istediler ve şunları söylediler:

‘Önlemlerimizi aldık’

“Cumhurbaşkanımız, açıklamasında ‘kamu personeli’ dahil bankalar ve benzer işyerlerinde, idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olanların 1 Haziran itibariyle normal mesaiye başlayacağını da söyledi. Biz lokanta, restoran, pastane ve kafe sahipleri olarak, restoran sahibi Nuri Erdumlupınar’ın önerisinin ve isteğinin bir kez daha incelenmesini rica ediyoruz. Kamu kurumları ile bankalarda öğle yemeği molasının dönüşümlü olarak organize edilmesini öneriyoruz. Biz işyerlerimizde masa ve sandalyelerin yerleştirilmesindeki sosyal mesafe ile maske ve dezenfekte konularında tüm hazırlıklarımızı yaptık. Lokanta, restoran, pastane ve kafe gibi işletmelerde yoğunluğu azaltmak, sosyal mesafe kurallarını sağlıklı bir şekilde uygulamak için, personelin öğle yemeğine dönüşümlü olarak çıkarılmasını istiyoruz.”

Yöneticiler karar versin

Restoran ve lokanta sahipleri, sözlerine şöyle devam etti: “Örneğin; ilk grubun 11.30-12.30, ikinci grubun ise 12.30-13.30 saatleri arasında olacak şekilde düzenlenmesini öneriyoruz. Böyle bir uygulama, bu hastalığa karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli bir nokta olacaktır. Önerimiz benzer veya daha farklı şekilde uygulanırsa, lokanta, restoran, pastane ve kafelerde oturma sisteminde sıkıntı yaşanmaz. Müşterilerimiz de, biz de zor durumda kalmayız.”