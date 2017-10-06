Patlak su borusu ve yol onarıldı

Tarihi çarşının önemli sokaklarının birleştiği yerdeki iki olumsuzluğun uyarımız üzerine çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan okurlarımız yetkililere teşekkür etti

22 Eylül 2017 tarihli köşemizde “Kemeraltı, Kemeraltı olalı hiç böyle eziyet çekmedi: Bir su patlağı iki aydır onarılamıyor” başlığı ile 7 bin yıllık İzmir’in Tarihi Çarşısı’nda yaşanan bir olumsuzluğu dile getirdik. Yazımızın alt başlığında da “Burası tarihi çarşının 853 ile 866 sokakların birleştiği yer. Vatandaşlar, bu sokaktaki su patlağının aylardır boşa aktığını ve onarılmadığını, sökülen parke taş yığınları ile sokağın bomba atılmış gibi olduğunu bildiriyor” diye özetledik.

‘Çok güzel oldu’

Okurlarımız Kemeraltı’nın önemli bir köşesi olan 853 Sokak ile bağlantılı 866 Sokak’ta yaşanan sıkıntıları ve olumsuzlukları şöyle aktarmışlardı: “Bu iki sokak çarşımızın yaya ve araç trafiği bakımından en çok işleyen sokaklarıdır. Ancak gelin görün ki, yıllardır sokaktaki çöküntü kış aylarında gölet gibi oluyor ve vatandaşlar ıslanıyordu. Ayrıca her araç geçişinde de sıçrayan sular yüzünden vatandaşlar ıslanıyor, işyerlerimiz çamur ve pislik içinde kalıyordu. Bunun dışında çarışımızın tarihi camisi Kemeraltı Cami’nin 853 Sokak’taki duvarının dibindeki su patlağı da aylardır onarılamadı. Çarşının en önemli köşesindeki bu sokaüklar yayalar ve araç sürücüleri tarafından kullanılamıylordu. Su patlağı ise üç kez onarıldı ama yine olmadı. Biz su patlağının kalıcı olarak onarılmasını ve sökülen kilit taşların da su birikmeyecek şekilde düzenlenmesini istiyoruz.” Kemeraltı Çarşısı’nın 853 ve 866 sokaklarda işyeri bulunan esnaf ve vatandaşlar köşemizi yine aradılar, İZSU ve Konak Belediyesi yetkililerine iletilmek üzere şunları söylediler: “Demek ki oluyormuş. 853 ve 866 sokakların birleştiği yerdeki çöküntü düzeltildi, galiba bir daha su birikmeyecek. Ayrıca su patlağı da onarıldı, bu sokaktaki parke taşlarda yeniden düzenlendi ve iki sokakta çok güzel oldu. Kimlerin emeği geçtiyse ‘Ellerine sağlık’ diyor ve yetkililere teşekkür ediyoruz.”

Çöpler alınıyor dallar kalıyor

BU şikayet Buca Gaziler Mahallesi sakinlerinden geldi. Arayan okurlarımız şunları söyledi: “Biz Buca’nın toplu konutların yani Evka-1’in bulunduğu 1102 Sokak sakinleriyiz. Bu bölge hizmet mağduru bir bölge. Nedense Buca’nın aşağı kısımlarına getirilen hizmetler bizim mahallemize getirilmiyor. Çöplerimiz alınsada tam anlamıyla temizlenmiyor. Konteynerdeki çöpler alınıyor, budanan ağaç ve çalılıklardan kalan atıklar alınmıyor. Söylediğimizde de ‘Biz almıyoruz’ cevabı ile karşılaşıyoruz. 15 gün oldu, atıklar alınmadı. Bir sigara izmariti atılsa yangın çıkar diye korkuyoruz. Bitki atıklarının alınmasını istiyoruz.”

Seyyara niçin göz yumuluyor?

İZMİR’in Torbalı ilçesinden arayan vatandaşlar ve pazar esnafı ilçede her Perşembe günü kurulan semt pazarındaki seyyar satıcılardan dert yandılar. Arayan vatandaşlar bakın ne dediler: “Torbalı’nın haftalık en önemli semt pazarı Perşembe günleri kent merkezinde kuruluyor. Dar ve trafiğin en çok işlediği yolların arasında kalan pazaryeri esnafa yetmiyor. Alışverişe gelenler bile pazaryerini gezerken zorluk çekiyor. Bu olumsuzluk yetmiyormuş gibi bir de pazaryeri seyyar satıcılar tarafından işgal ediliyor. Biz bu sıkıntımızı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile Zabıta Müdürü’ne de söyledik. Ancak, engel olunmadı. Başkanımızdan bu konuda kalıcı önlem aldırmasını öneriyoruz.”