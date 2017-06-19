Sanat Sokağı kapatılmasın

2007 yılında Çandarlı Belediye Başkanı Hasan Aksoy’un açtığı ‘Çandarlı Sanat Sokağı’nın devam etmesini isteyen kadınlar, ‘Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un ilgisini bekliyor

İZMİR’in Dikili ilçesine bağlı belde belediyesi iken 6360 sayılı Bütünşehir Yasası sonrası kapatılarak Dikili’nin mahallesi haline getirilen Çandarlı’daki el sanatları üyesi kadınlar isyanda. 10 yıl gibi bir süre “Çandarlı Sanat Sokağı” olarak hizmet veren sokağın kapatılmak istemesine tepki gösterdiler.

10 yıldır açık

Evlerinde ürettikleri el emeği ve göz nuru ürünlerini sergiledikleri ve çok uygun fiyatlarla satarak evlerine katkı sağladıklarını söyleyen sanatçı kadınlardan Hanife Ayman, Melek Tekinli, Emsal Pehlivan, Gülten İlbay, Aşkın Akdeniz, Naciye Gözükara Akba ve Melike Canlıer Örk adına seslenen Meriç Bayram Sır, şunları söyledi:

“Çandarlı’nın simgesi bu sokak, tarihi geçmişi olan ilçemize çok yakışıyor. Hatice Karaçam teyzemizin girişimleriyle açılan bu sokak, ilçemize canlılık getiriyor, renk katıyor. 10 yıl gibi bir süredir açık olan sokağımızı sanat sokağı haline getirdik. Evlerimizde ürettiğimiz el emeği göz nuru ürünlerimizi bu sokakta sergiliyor, beğenen olursa da uygun fiyatla satıyoruz. Ayrıca son birkaç yıldır da genç kızlarımız ile öğrenmek isteyen kadınlara kurs veriyor ve el emeği ürünlerin yapımını öğretiyoruz. Ürünlerimizi görmek için çevre ilçe ve kentlerden turlar düzenleniyor. Bu sayede, Çandarlı ve ilçemiz esnafı para kazanıyor ve tanıtıma katkı koyuyor. Burada huzursuzluk çıktığı duyumu aldık. 23 kişi ile Başkanımız Mustafa Tosun’u ziyaret ettik. Sokağın devam etmesini istedik ve başkanımız, ‘Olur’ dedi. Ancak, birileri huzursuzluk çıkarmak için ortalığı karıştırıyor. Başkanımızdan ricamız, soruna çözüm getirmesi ve kurallar koyup sokağın devam ettirilmesini sağlaması.”

Bu çöpü buraya kim attırıyor?

BURASI İzmir’in şirin ilçesi Karşıyaka. Karşıyaka’nın da Bahariye Mahallesi’ndeki Kaymakamlık binasının arkası ve Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki kaldırım. Ayrıca Bahariye Mahallesi 1875 ve 1877 sokakların arasında bir köşe. Buraya her gün çöp atıldığını söyleyen okurlarımız, bakın ne diyor: “Burası kaymakamlık binasının arkası ve çöp konteyneri olmadığı için çöpler bu kaldırıma atılıyormuş. Buraya çöp bırakılmasına kim izin veriyor. Havaların ısındığı şu günlerde burası sinek ürettiği gibi, leş gibi kokuyor. Buraya çöp atılmasın.”

Fuzuli sakinleri de doğalgaz istiyor

BU istek Narlıdere Limanreis Mahallesi sakinlerinden geldi. Arayan okurlarımız, “İzmir Doğalgaz ilçemizde ve özellikle de Sahil Evleri’nde hatta Limanreis Mahallesi’nde doğalgaz çalışması yapıyor. Kiminle konuşsak, doğalgazın gelmesinden memnun olduğunu söylüyor. Ancak bizim sokaklar da halen çalışma yok. Limanreis Mahallesi Şair Fuzuli Sokak sakinleri olarak biz de doğalgaz istiyoruz. Narlıdere Belediye Başkanımız Abdül Batur’un bizim sokaklara da doğalgaz getirilmesi için destek vermesini bekliyoruz” diyor.

Çeşme’de karanlık sokak aydınlatıldı

2 Haziran 2017 tarihli “Zifiri karanlığa mahkûm edildik” başlıklı haberimiz üzerine, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Metin Demirdağ’ın verdiği bilgiler şöyle: “Çeşme, Sakarya Mahallesi 3145 Sokak’taki aydınlatmaların arızalı olduğu yönündeki haberiniz değerlendirildi.

Söz konusu bölgedeki yanmayan aydınlatmalar ile ilgili mahalle sakinlerinin çağrı merkezimize yaptığı ihbar değerlendirilerek aydınlatmaların arızası 30.05.2017 yazınızın çıktığı gün ekiplerimizin gerçekleştirdiği çalışma ile giderildi.

Ayrıca söz konusu bölgede yeniden tarama çalışması gerçekleştirilmiş olup, arızalı aydınlatmaya rastlanılmadı. Hizmet bölgemiz olan İzmir ve Manisa’daki tüketicilerimizin şirketimizin faaliyet alanları ile ilgili gösterdikleri duyarlılığı takdir ediyoruz.”