Selçuk gönüllüleri alkışı hak ettiler

İşadamlarından oluşan bu dernek, 2012 yılında turizme önemli katkı sağlayacak

İzmir’’in Selçuk ilçesinde 2001 yılında sosyal sorumluluk, kültür, eğitim, turizm vb. kentin kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Selçuk Gönüllüleri Derneği hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Geçenlerde katıldığım bir toplantı da gönüllülerin 11 yılda Selçuk ilçesinde yaptıkları katkıları duyunca örnek olur düşüncesiyle köşemizden paylaşayım istedim. İlçedeki işadamları tarafından kurulan ve gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan dernek üyeleri, etkinliklerini sürdüreceklerini söylediler. Selçuk Gönüllüleri Derneği Başkanı Faik Kaytancı yaptıkları etkinlikleri şöyle sıraladı: İlçe içinde ve Pamucak’ta Çevre Temizliği Kampanyası. Selçuk Kaymakamlığı ve Belediyesi ile ortaklaşa Atatürk’ü Anma Saygı ve 19 Mayıs Dağ Yürüyüşleri ile halk piknikleri. Kaymakamlığın düzenlediği Turizm Panelleri’ne katkı ve katılım. Selçuk Devlet Hastanesi’ne, büyük salon tipi klima ve su pınarları bağışı.



Kaymakam’a teşekkür

Huzurevi ziyaretlerinde ikram ve hediyeler verme. Selçuk’taki STK’lar ile konferans-panel ve anma geceleri düzenlenmesi. Dini bayramlarda mahalle muhtarlıklarından alınan listelerle muhtaç dul, yetim, yaşlılara yiyecek-giyecek yardımları. Son üç yıldır da; İsabey İlköğretim Okulu’na tam donanımlı ‘Okuma Odası’ ve Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’na büyük kabartma Atatürk ve İstiklal Harbi Panosu yaptırılması.

Son olarak da ilçemize Ağustos’ta atanan Kaymakam Ayhan Boyacı ile tanışmak amacıyla düzenlediğimiz yemekte elde ettiğimiz gelirle ilçemiz Çamlık Köyü İlköğretim Okulu’nun eğitim ile ilgili eksiklerini giderdik. Bu hizmetler için gelirlerimizi üye aidatları, bağışlar ve hediye çekilişlerinden sağlıyoruz. Eğitime yaptığımız katkılar nedeniyle Selçuk Kaymakamımız Ayhan Boyacı tarafından geçen ay plaketle ödüllendirildik. Teşekkür ediyoruz. 2012 yılı içinde bölge ve kent turizmine yönelik projeler üreteceğiz.”

İşte bunun için “Selçuk gönüllüleri alkışı hak ettiler” dedim.

Varyant’taki yıkık duvarı gören yok mu?

İzmir’in sahil kesiminden iç kesimlere ulaşımını taşıyan ve aynı zamanda seyir terası olan tarihi Varyant’a ne yazık ki değer verilmiyor. Hatırlarsanız aylar önce Varyant’ı çevreleyen beton korkuluklar ile kaldırımlarının rezilliğini dile getirmiş ve kent yöneticilerenen dikkatine sunmuştuk. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Varyant Projesi’nin 2012 yılında uygulamaya konulacağını ve yenileme çalışmalarının yapılacağını bildirmişti. Ancak, Konak’a inişte yokuşun orta kısımlarına gelindiğinde sol taraftaki İzmir Arkeoloji Müzesi’ne ait aylardır yıkık olan duvarın hali İzmirlileri üzüyor. İzmir aşığı bir okurumuzun ilettiği bu fotoğraf ve ihbarı kent yöneticilerinin dikkatine sunuyorum.

KARŞIYAKALILAR İZBAN İSTASYON ÇEVRESİNDEN DERTLİ

Dolmuş durakları çamur içinde

Karşıyakalı Saadet Özturhan Karşıyaka dolmuş duraklarının bulunduğu yerden dert yandı. Bakın ne dedi: Karşıyaka’dan birçok semte dolmuşla yolculuk yapmak için gittiğimiz durak yolu ve alan çamur içinde. Ama ne çamur. Özellikle İZBAN Karşıyaka İstasyonu’ndan çıkıp dolmuş odurağına gitmek tam anlamıyla bir eziyet. Çünkü, İZBAN Karşıyaka İstasyonu açılışında çiçeklik olarak yapılan bölüm dahil bütün alan son yağışlardan sonra çamur deryası oldu. Üstelik burası Karşıyaka Kaymakamlığı ile Karşıyaka Belediyesi’nin de dibi.”



Şemikler yolu da kötü

Karşıyaka Yalı Mahallesi sakinlerinden Nuri Özler, “Gönderdiğim fotoğraf, Dudayev Bulvarı’ndan, Başkent Üniversitesi Polikliniği önünden geçerek Şemikler İZBAN İstasyonu’na giden yola ait. Burası her yağmurdan sonra bu hale geliyor. 10 Ocak 2012 itibariyle de son durumu bu.

Yağışlı günlerde hem bu yoldan hem de yan yollardan tren istasyonuna çıkış neredeyse imkansız. Yayalar için ise durum daha da zor. Çünkü her taraf çukur, her taraf çamur. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içinde olduğu söylenen bu cadde için yayaların rahat geçişini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce yapılmasını bekliyoruz” diyor.

Menemenli muhtarlar delik deşik yollardan dertli

Menemen’e bağlı Süleymanlı Telekler, Görece, İğnedere ve Bozalan köy muhtarları köylerine ulaşım için kullandıkları Emiralem Mahallesi Değirmendere Çayı üzerinden başlayıp, Sebahat Akşıray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) önünden geçen ve Kırmahalle demiryolu hemzemin geçidine kadar uzanan 2 kilometrelik yol ile ilgili isteklerini ilettiler.

Süleymanlı Muhtarı Murat Bayar, Telekler Muhtarı Kadir Çam, İğnedere Muhtarı Hüseyin Uslu, Görece Muhtarı Nizamettin Efe ve Bozalan Muhtarı Saadettin Acar, sürekli yağan yağışlar nedeniyle açılan çukurların ve meydana gelen çökmelerin büyük tehlike yarattığını belirten muhtarlar şunları söylediler:

“Vatandaşlar bizi çalışmamakla suçluyorlar. Halbuki biz bu konuyu defalarca hem yazılı hem de sözlü olarak yetkili makamlara ilettik. Ama ne yazık ki sonuç alamadık. “

Park eden araçlar trafiği tıkıyor

Narlıdere Narbel sakinleri, “Biz işe ve okula giderken otobüsleri kullanıyoruz. İstinasız hergün Çayırlı Sokak’ta park eden arabalar yüzünden (özellikle kahvehanenin önüne park eden araçlar karşıdan gelen araçlarla sorun yaşanıyor. Hele hele otobüsler dakikalarca park edilen araçların hareket edip yolu açmalarını bekliyor” diyorlar.

319 Sokak sakinleri doğalgaz bekliyor

Konak Kılıçreis Mahallesi 319 sokak sakinleri binalarına doğalgaz kutularının ne zaman konulacağını sordular. Okurlarımız, “İzmir’e doğalgaz geldiğinde sokağımız kazıldı ve ana boru döşendi. Ancak, bütün sokaklardaki binalara bağlantı yapılmasına rağmen bizim sokakta bağlantı yapılmadı” diye dert yandılar.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.