‘Sıfır Atık’ ile israfı önleyelim

Bakanlığın Haziran 2017’de başlattığı “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” adı altındaki uygulamasının, İzmir’de de etkin ve verimli bir şekilde hızla devam ettiği bildirildi

Bakanlığın Haziran 2017’de başlattığı “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” adı altındaki uygulamasının, İzmir’de de etkin ve verimli bir şekilde hızla devam ettiği bildirildi

Ülkemizdeki atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” tarafından “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” adı altında bir proje başlatıldı. Bu proje ile ülkemizde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek minimize edilmesi hedeflendi. Bakanlığın Haziran 2017’de kendi içinde denediği “Sıfır Atık” projesi İzmir’de Ocak 2018’de başlatıldı. Projenin öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlen-dinlen tesislerinde ve büyük işyerlerinde uygulanacağı açıklandı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, bu uygulamanın 2023 yılına kadar tüm Türkiye’de devreye sokulacağını söyledi ve şu bilgileri verdi:

Ekonomi kazansın

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ‘Sıfır Atık Projesi’ uygulamasını İzmir İl Müdürlüğü olarak biz de başlattık. İl Müdürlüğü olarak hem etkin, hem de verimli bir şekilde uygulanması ve izlenmesi için sorumlu odak noktaları belirleyerek ‘Sıfır Atık Ekibi’ oluşturduk. Atıklar için ‘Atık Yönetim Planı’ hazırladık. Plana; toplama, taşıma, geçici depolama ve uygulamanın ne şekilde, ne zaman, nasıl, kimler tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin talimatname ekledik. Ayrıca personele de ‘Sıfır Atık’ uygulamasına ilişkin eğitim verdik. Müdürlüğün her katında atık toplama noktaları belirledik ve bu noktalara atıkları ayrı ayrı toplamak için iç mekan kutuları yerleştirdik. Kurumdaki elektrikli ve elektronik atıkları, müdürlüğümüzde oluşturduğumuz geçici atık depolama alanında ayrı olarak depoladık. Yemekhanede oluşan atıklar ve bitkisel atık yağlar için biriktirme ekipmanlarını uygun yerlere yerleştirdik. Oluşan atıkların kaynağında ayrı olarak toplanmasını sağladık. Geçici depolama alanında ayrı olarak toplanan atıkların çevre izin ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine teslimi için sözleşmeler yaptık. Bunların dışında, İzmir’deki okullarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa, ‘Çevre Çocuklarımızla Yeşeriyor’ adı altındaki çalışma ile ‘Sıfır Atık’ temalı eğitimler verdik. Benim tüm İzmirlilere çağrım; gelin ‘Sıfır Atık’ ile israfı önleyelim, atıkları, geri dönüşümle ekonomimize kazandıralım.”

2018’in tarım desteği bu aylarda verilsin

Bu istek, Ödemiş’teki çiftçilerden geldi. 2018 yılı tarım destekleri için il ve ilçe tarım müdürlüklerine gittiklerini söyleyen çiftçiler, 2017 desteklerinin verildiğini, 2018 yılı desteklerinin ancak yıl sonunda verileceğini öğrendiklerini belirterek isteklerini şöyle ifade ettiler:

Patatesin kilosu 50 kuruş

“Biz Ödemişli bir grup çiftçiyiz. Bu yıl patates başta olmak üzere ürünlerimiz para etmedi, hatta tarlada kaldı. Patatesleri toplamamaya karar verdik. Hani aracılar kaldırılacaktı? Bu yapılmadı. Şu anda patatese 20 ile 50 kuruş arasında para veriliyor. Kalan ürünleri toplayamayacağımız gibi yeni ürün ekmemeye karar verdik. Şu anda tohum, gübre, ilaç ve işçi ücretleri aldı başını gidiyor. Özellikle aşırı artan mazot fiyatları yüzünden de arazilerimizi süremiyoruz. Yüzlerce hektar arazisi olan çiftçiler olarak ekim yapabilmemiz için bize şu anda destek olunmalı. Aksi takdirde arazilemizi ekmemiz mümkün değil. Biz 2018 tarım desteklerinin bu aylarda ve özellikle mazot desteğinin ise acilen sağlanmasını istiyoruz.”

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