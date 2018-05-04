Sokak köpekleri bize saldırıyor

İzmir Ulukent’te son haftalarda başıboş köpek sayısının arttığı, insanların ısırıldığı ve ‘kuduz’ vakalarının görülmesinden endişe edildiği bildirildi

Bu şikayet Menemen’in her geçen gün gelişen Ulukent bölgesinde yaşayan vatandaşlardan geldi. Vatandaşlar başıboş ve sahipsiz köpeklerden oldukça dertli olduklarını bildirdiler. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları sokaklarında sürü halinde gezen bu köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyleyen okurlarımız kent yöneticilerinin bölgelerini kontrol altına almalarını istediler. Her gün birkaç kişinin köpeklerin saldırısına uğradığını ve ısırma olaylarının yaşandığını ifade eden bölge sakinleri yetkililere şöyle seslendiler:

Zarar görmesinler

“Biz Menemen Uluktent 30 Ağustos Mahallesi 7207 Sokak sakinleriyiz. Öncelikle belirtelim, biz sokak hayvanlarını seviyor, yıllardır da onları besliyoruz. Hatta kışın soğuktan koruyor ve yaz aylarında da sıcaklarda onları susuz bırakmıyoruz. Ancak son haftalarda mahallemizdeki çocuk parkı ile yollarda ve sokağımızda 20-25 tane sahipsiz köpek yerleşti. Üstelik sokağımızın hemen karşısında bir de anaokulu var ve onlarca minik çocuk bu okulda eğitim görüyor. Şu anda sokak sakinleri olarak biz, anaokulu öğrencileri, anne ve babaları ile eğitimciler olarak sokak köpeklerinden çok korkuyoruz. Çünkü ısırma ve saldırı vakaları yaşanmaya başladı. Kuduz olayları yaşanacağından korkuyoruz. Menemen Belediyesi’ni aradık ve buradaki köpekler içinde saldırgan olanlarının koruma altına alınmalarını istedik, aldırış etmediler. Çocuklarımız parka çıkamaz oldu. Sokak sakinlerinden birkaç kişiyi köpeklerin ısırdığını ve tedavi altına alındıklarını duyduk. Ayrıca bu köpekler araçların arasına giriyor ve sürücüleri zor durumda bırakıyorlar. Köpeklerin ezilmelerinden de korkuyoruz. Biz buradaki köpeklerin acilen kontrol altına alınmasını, tedavilerinin yapılmasını ve köpeklerin zarar görmemesini istiyoruz.”

Konak Meydanı’na otopark yapılsın

Bu istek İzmirli okurlarımızdan geldi. İzmir’in yerel ve kamusal alan olmasının dışında tarihi Kemeraltı nedeniyle Konak Meydanı’na araçlarıyla gelen vatandaşlar araçlarını park etmek için büyşük zorluklar çektiklerini bildirdiler. Arayan okurlarmız, “Konak’taki açık ve katlı otoparklar artık ihtiyaca cevap vermiyor” diye başladıkları şikayet ve önerilerini şöyle dile getirdiler: “Havalar ısında ve İzmir’e kent dışından araçlarıyla gelen vatandaşlar otopark sıkıntısı yüzünden tarihi dokuları izleyemeden geri dönüyorlar. Özellikle İzmir’e ülke dışından gelen yabancılar bu konuda şikayetçiler. Onlar Konak Meydanı’nın geliş ve dönüş yerlerine Turizm Danışma büroları yapılmasını istiyorlar. İzmirliler olarak yöneticilerimize Konak Meydanı’na hitap edecek yeraltı otoparkları yapmalarını öneriyoruz.”