Bir haftadır yolcu taşıyan tramvayı beğenen vatandaşlar, “Bu eseri kentimize kazandıranları kutluyor ve alkışlıyoruz” dedi, Fahrettin Altay-Halkapınar arasında artık özel araç kullanmaya gerek kalmadığını söyledi.

Projesine Kasım 2015’te başlatılan ve altyapısıyla zor şartlar altında yürütülen, en kısa zamanda da çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlanacak olan Konak Tramvayı’nın ilk ve son durakları arasında üç kez gidip geldim. Saat 13.14’te Fahrettin Altay’dan çıktığım ilk sefere, bindiğim vagonda yolcuların yaş ortalaması 60 ve üstünde kişilerden oluştu. Ancak ara duraklarda yaş ortalaması gençleşti. Fahrettin Altay ile Halkapınar durakları arasındaki 12.7 kilometrelik 18 duraktan oluşan, ilk ve son duraklar arasındaki yolculuğum 54 dakika sürdü. Şubat 2018’de hizmete sokulan Konak Tramvayı’nın çocukluğumda 1950’li, 1960’lı ve 1970’li yılların tramvaylı ve troleybüslü sürecini yaşayan bir İzmirli olarak gözlemledim.

Teşekkür ettiler

Öncelikle belirteyim... İzmir’e böyle bir eserin kazandırılmış olması başlıkta da İzmirlilerin söylediği gibi gerçekten “Son yılların en büyük eseri” idi. İzmir’e böyle bir eserin kazandırılmasında emeği geçenlerin hepsini kutluyor ve alkışlıyorum.

En önemlisi de, İzmir gibi altyapısı bilinmeyenlerle dolu bir kentte, 12.7 kilometrelik tramvay hattını İzmir’in en karmaşık semtlerinden geçirerek, bu eseri kararlaştıranlar ile gerçekleştirenleri takdir ettim ve alkışladım. Halkapınar ve Fahrettin Altay arasında 13 gidiş-13 geliş olarak döşenen 26 kilometrelik ray hattı, hat boyunca 6 trafo binası ve 40 adet makasın bulunduğu 18 duraklı Konak Tramvay hattında bazı bölgelerde çalışmaların bütün hızıyla devam ettiğini gördüm. Buna rağmen tramvay ara duraklarda tıklım tıklım doldu. Bu sırada konuştuğum onlarca İzmirliden bir tek vatandaşımız olumsuz tek kelime etmedi. Hepsi mutluluklarını, takdirlerini ifade ettiler ve bu projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ettiler. Onlarca İzmirliden iki vatandaşımızın söylediklerini aynen aktarıyorum, bakın ne dediler:

‘Akaryakıttan kurtuldum’

Hasan Tahsin Atalay (İşyeri sahibi): “İlk başlatıldığında ben ve benim gibi bir çok arkadaş, ‘Tramvaya ne gerek var?’ diye eleştirdik. Ancak aylar, haftalar geçtikçe, çalışmaları izlediğimizde özellikle Üçkuyular-Konak arasındaki trafik yoğunluğunu yıllarca yaşayan bir kişi olarak bu hizmetin İzmir için ne kadar önemli bir proje olduğunu gördüm. Ben ve benim gibi birçok kişi Halkapınar’daki sanayi sitesinde, gıda ve inşaatçılar çarşılarındaki işyerlerine artık tramvay ile gidip dönüyor. Ben aracımla daha önce işyerime 90-100 dakikada geliyor, trafiğe takılıyordum.

Otobüs ve metro ile bile 90-100 dakikadan önce ulaşamıyordum. Beş gündür tramvayla 50-55 dakikada işimize geliyor ve dönüyoruz. Zaman açısından kazançlıyız. En önemlisi ben ve benim gibi yüzlerce kişi akaryakıt masrafından kurtuldu. Bu projeyi gerçekleştirenleri İzmirliler olarak kutluyoruz.”

‘Selamlaşıyoruz’

Hülya Bayraktar (İşyeri sahibi): “Öncelikle bu projeyi kararlaştıranları kutluyorum. İşyerim Alsancak’ta, evim Fahrettin Altay’da durağa 5 dakikalık mesafede.

Alsancak’a aracımla gidip geliyordum. Hem trafiğe takılıyor, hem de park yeri konusunda sıkıntı çekiyordum. Zaman zaman da otobüs, metro ve İzban ile gidip geliyor, 70 ile 90 dakikadan önce işime gelemiyor ve eve dönemiyordum.

Beş gündür Konak Tramvayı’nı kullanıyorum ve 30 dakikada Alsancak’a geliyor, 30 dakikada evimde oluyorum. Zaman ve akaryakıttan da kazancımız oldu. En önemlisi de aynı semtte oturanlar birbirleriyle selamlaşmaya başladı.

Ayrıca güzergâhı da çok güzel. İzmir’in unuttuğumuz güzelliklerini seyrederek gidip geliyorum. Şu anda 15 dakikada bir vagon kalkıyor, daha sık aralıklarla olursa çok daha yararlı olacak. Bu projeyi gerçekleştirenleri kutluyor ve teşekkür ediyoruz.”

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