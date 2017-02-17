Trafik artık aksamayacak

Cumhuriyet Caddesi’nde yılların sorunu olan, araçların kaldırım işgali sona erdirildi. İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti

İzmir’in yaya trafiğinin en yoğun olduğu sağlık, eğlence ve ticaret merkezi Alsancak’taki Cumhuriyet Caddesi’nde artık araç park etmek çok zor. Çünkü, belediye ekipleri kaldırıma park edilen araçlarla ilgili gelen şikayetler üzerine bir çalışma başlattı ve yılların sorunu olan kaldırımların otopark olarak kullanılmasına son verildi.

‘Kaza riski de vardı’

Kaldırımların otopark gibi kullanılmasının önüne geçmek amacıyla yolun her iki tarafına yol ile kaldırım arasına dubalar yerleştirildi. Çalışmaları izleyen vatandaşlar bakın ne dediler: “Yayalar, kaldırım yerine yoldan yürümek zorunda kalıyordu. Hatta tartışmalar çıkıyordu. Mekan sahipleri olarak biz de bu konuda dertliydik; işyerlerimize mal indiremiyor ve yükleme yapamıyorduk. Bu bölge İzmir Turizmi’nin de kalbi. Kruvaziyer turizm ile kentimize gelen bütün yabancılar bu bölgeyi yaya olarak geziyor ve fotoğraflar çekiyorlardı. Tabii araç park edilmesi yüzünden tarihi binalar izlenemiyordu. Park edilen araçlar yüzünden trafik sıkışıyor ve trafik güvenliği tehlikeye giriyordu. Yayalar kaldırım yerine yolda yürümek zorunda kalıyor ve akan trafik içinde kaza geçirme riski de yaşanıyordu. Yapılan bu çalışma çok iyi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”

Çöp kamyonuna ışıklı koruma

Karabağlar Belediyesi’ne ait çöp kamyonuna, arkadan bir araç çarpmış; araç sürücüsüyle birlikte temizlik işçisi Cüneyt Bürke hayatını kaybetmişti. İşçilerden gelen önlem alınması isteğini inceleyen yetkililer sonunda çözüm buldu. Caddelerde ve ana arterlerde gece yapılan çöp toplama çalışmasında çöp kamyonunun arkasından reflektörlü bir kamyonetin gitmesine karar verildi ve uygulamaya konuldu. Tampon görevi gören reflektörlü bu kamyonet, olası bir kazayı önleme açısından önem taşıyor. Bu akıllıca önlemden dolayı, belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Bu flamingoya nasıl kıydınız?

Burası Selçuk ilçesinin Pamucak Koyu. Bu fotoğraf nesli tükenme aşamasına gelen Flamingo Kuşu. 12 Şubat 2017 Pazar günü sabah sporu yaparken denizden kumsala vurmuş olan bu kuş, Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdiler: “Bu kuş ülkemizde nesli tükenmek üzere olan bir kuş. Pazar sabahı kıyıda avlanırken gördük.



Tahminimiz bunu avcılar vurmuş olacak ki, denize düşmüş ve dalgalarla kumsala vurmuş. Bu kuşa nasıl kıydınız, kim yaptıysa elleri kırılsın. Yetkililerden avlananların denetlenmesini ve uyarıcı levhalar koymalarını istiyoruz.”

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