Vakıfların dağıttığı kömürler incelensin

İzmir’de hava kirliliği had safhaya ulaştı. Hafta başında havakirlliğiyle ilgili okuyucu şikayetinin ardından çok sayıda İzmirli aradı ve konuyu tekrar gündeme taşımamızı ve yetkilileri uyarmamızı istedi. Okurlarımızın çoğu “Yeter artık!” diye başladıkları şikayetlerini şöyle sürdürdüler:



“Doğalgaz özendirilsin”

“Sosyal yardımlaşma vakıflarının dağıttığı kömürler niçin kontrol edilmiyor? İzmir’deki hava kirliliğinin çoğu bu kömürlerden. Gelin Bayraklı’nın sırtlarına, gelin Çiğli’nin gecekondu mahallerine, gelin Konak ilçesindeki gecekondu semtlerine, gelin Altındağ ve sırtlarına ve lütfen vakıflardan kömür yardımı alan konutları inceleyin. İddia ediyoruz, İzmir’deki hava kirliliğinin esas nedeni bu kömürler. İzmir hiç bu kadar kötü bir hava kirliliği baskısı altına girmedi. 5 gündür nefes alamadığımız gibi sanki yoğun bir sis sarmış gibi duman baskısı altında kaldık. Göz gözü görmedi.”

İzmir’deki hava kirliliğinin azaltılması için doğalgazın özendirilmesini öneren bir okurumuz da şunları söyledi:

“İzmir ve ilçelerinde yaşanan hava kirliliğinin birinci nedeni kalitesiz kömürler. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları fakir ve muhtaç halka böyle kalitesiz kömür yardımı yapacağına onların doğalgaz kullanmaları için destek olsalar olmaz mı? İzmir’de akşamları ve sabah erken saatlerde soba ve kaloriferlerin aynı anda yakılması da, kirlilik oranını artırıyor. Kalitesiz kömürlerin çoğu sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından dağıtılıyor. Bu kömürü kullanan evlerin bacalarından simsiyah ve koyu yeşil dumanlar çıkıyor. Yetkililer niçin bunları incelemiyor ve yasaklamıyor?



“Annem ölüyordu”

Sacide Aktaş isimli bir okurumuz da hava kirliliği konusunda şunları söyledi:

“Annem astım hastası ve nefes darlığı çekiyor. Önceki gece (11 Ocak 2011 Salı günü) saat 23.00’te misafirlik dönüşü fenalaşan annemi İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdık. Doktorlar, oksijen çadırına aldılar ve ‘Annenizi böyle havalarda bir daha asla sokağa çıkarmayın. Hava karardıktan sonra da sabaha kadar evinizin kapı ve pencerelerini sakın açmayın’ dediler. Annem, az daha geç kalsaydık ölüyordu. Yeter artık. Yetkililer hava kirliliğine kalıcı çözüm üretsinler. İzmir’in ve İzmirlilerin yaşadığı hava kirliliğinin sonu nereye kadar gidecek? İyi deniz kıyısındayız. Ya bir de olmasaydık. Ayrıca apartmanların çoğunun bacalarından simsiyah dumanlar çıkıyor ve çoğunun bacaları temizletilmediği için zehirleniyoruz ve balkonlarımıza da is yağıyor.”



Her yer kirli

Beş gün boyunca hava kirliliği şikayetleri Karşıyaka ve Bayraklı başta olmak üzere, Bornova, Çiğli, Konak, Karabağlar, Menderes, Buca, Balçova, Narlıdere, Torbalı, Kemalpaşa, Menemen ve Selçuk ilçelerindeki okurlarımız geldi. Arayanların çoğu bedava dağıtılan kömürlerinin kalitesizliğinden dert yandı.



AASSM’deki etkinlikler yeterince duyurulmuyor

Bir grup okurumuz, “Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) hangi etkinliğin yapıldığını, bilmiyoruz. Çünkü yeterince duyurulmuyor” diyor ve isteklerini şöyle dile getiriyorlar:

“Biz Karşıyaka’da oturuyoruz. Bornova’da oturan mesai arkadaşlarımız da var. Hepimiz bu konuda şikayetçiyiz. AASSM’de hangi etkinlik olduğunu ne yazık ki öğrenemiyoruz. Güzelyalı’da da akrabalarımız var. Güzelyalı’ya geldiğimizde AASSM’nin bizzat kapısına kadar gidip hangi etkinliğin yapıldığını ancak öğrenebiliyoruz. Bazen de telefonla arayarak soruyoruz. Bu yapının çevresinde de etkinliklerin duyurulduğu pano veya afişler yok. Böyle olunca da bu müthiş görkemli yapı, koskoca mermerden yapılmış bir anıt mezar gibi duruyor.

Bu soğuk görüntü, acaba çevresine asılacak panolardaki afişlerle renklendirilemez mi? Ayrıca 19 metropol ilçede ve metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, vapurlarda, İZBAN istasyonları ile ESHOT’un ana merkezlerindeki duraklarda da duyurulsa nasıl olur. Bunlar yapılırsa İzmirlilerin sanata olan ilgisi de hep ayakta olur.”



Doktorun yemek saati özel mi?

Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne bir ilaç yazdırmak için giden bir okurumuz soruyor: “Bu hastanenin Nöroloji Bölümü Uzmanlarından Dr. Ayhan Demir’in yemek saatleri 11.30- 14.00 arasında mı oluyor? Çünkü, 12 Ocak 2011 Çarşamba günü saat 11.35’te gittiğim bu hastanenin Nöroloji Polikliniği’nde görevli tek Uzman Doktor Ayhan Demir’in yerinde olmadığını gördüm. Poliklinikte görevli sağlık personeline, ‘Doktor yok mu?’ diye sorduğumda, ‘Yemekte’ yanıtı aldım. ‘Peki ne zaman gelecek?’ diye sorduğumda, ‘Saat 14.00’te cevabı aldım. Ancak, diğer bütün poliklinikler çalışıyor bu servis hasta olmadığı için çalışmıyordu. Migren hastası olmam nedeniyle iyi olarak geldiğim hastaneden ilacımı yazdıramadım ve migrenim tutarak ayrıldım. Hemen hastanenin başhekimini arayıp konuyu aktardım. Başhekim gerekli uyarının yapılacağını belirterek ‘Özür diledi.’“



ESHOT’un böyle şoförleri de var

10 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 12.00’de Kahramanlar’daki Verem Savaş Dispanseri karşısındaki duraktan Konak -Çankaya istikametine gitmek için 35 LV 131 plakalı ve 04 -058 numaralı 216 hatlı ESHOT otobüsüne bindim. Mürselpaşa ve 9 Eylül Meydanı’ndan Gazi Bulvarı’na kadar gidişimizde bu otobüsün sürücüsü önce bakiyesi yetmeyen 12 yaşındaki bir öğrenciyi indirmeden yoluna devam etti. Gazi Bulvarı’nda ise kapılarını kapatıp kalkmak üzere iken, ileriden koşarak otobüse yetişmeye çalışan bir yolcuyu almak için bekledi, kapılarını açarak yolcusunu aldıktan sonra devam etti. Sakin ve efendi bir yapıya sahip olan bu şoföre bravo diyor ve ESHOT yetkililerinin de tebrik etmelerini öneriyorum.



Bu çukurları gören yok mu?

Konak Güzelyalı Mahallesi 56 Sokak sakinleri, “Sokağımız metro altyapı çalışmaları nedeniyle ana cadde gibi kullanılıyor. Çünkü, araç trafiği bu sokaktan işliyor. Ancak, araç trafiğinin yoğunluğu nedeniyle çöken ve açılan yollarımız ne yazık ki onarılmıyor. Şu anda 56 Sokak ile İnönü Caddesi ve Hıfzıssıhha bağlantılı yollar koca koca çukurlarla dolu. Bunları gören yok mu? Araçlarımızın alt takımları rezil oldu. Yazık değil mi? İlgilileri ve yetkilileri biraz daha duyarlı olmaya davet ediyor, yollarımızın onarılmasını ve sık sık da takip edilmesini istiyoruz” diyorlar.







