Yağışta su altında kalmak istemiyoruz

Tarihi çarşıda mazgalların uzun süredir temizlenmediğini belirten esnaf, şiddetli bir yağışta çarşının yine sular altında kalacağını iddia ediyor

Geçen hafta Karadeniz ile Marmara bölgelerinde yağan yağışlarda birçok yerleşim alanı ile çarşıların su altında kaldığını belirten Kemeraltı esnafı korku içinde olduklarını bildirdiler. Hisarönü, Beyler sokaklar ve Anafartalar Caddesi’nin arka sokaklarında işyeri sahipleri olduklarını belirten Kemeraltı esnafı endişelerini şöyle dile getirdi:

“Her yıl İzmir’e ilk yağışlar düştüğünde Alsancak, Kordon ve özellikle Kemeraltı su altında kalıyor. Geçen yıl ve bu yıl son yağışlarda çarşımız su altında kaldı ve işyerimize pis sular girdi. Sebebi, tıkalı ve sık sık temizlenmeyen kanallardı. İki yıldır su altında kalan işyerlerimizin zararını halen kapatamadık. İZSU kanal ekibi çarşımızın ana arterlerinde temizlik yapıyor, arka sokaklarda kanallar (mazgallar) yeterince temizlenmiyor.

Duyarsızlar atıyor

Kanallar, çarşıdaki duyarsız bazı işyeri sahipleri yüzünden tıkanıyor. Çünkü, işyerlerindeki çöpleri mazgallara döküyorlar. Ayrıca caddeyi süpüren temizlik işçileri de çöpleri kanalların içine süpürüyorlar. Şu anda kanalların içi çöp ve pislik dolu. Bunların dışında çarşıya gezmeye gelenler de atıklarını yerlere atıyorlar. Tabii bu atıklar da mazgallardan içeri giriyor ve kanalları tıkıyor. Korku içindeyiz. İZSU kanal temizlik ekiplerinin Kemeraltı’nın ana caddeleri ile arka sokaklardaki bağlantılı kanalları temizlemelerini istiyoruz. Çarşımızın ve işyerlerimizin su altında kalmasını istemiyoruz.”

24 Ekim 2012’den sonra değişiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) KGS kartları ile ilgili bir değişiklik daha yaptı. OGS ve HGS kullanıcıları dışında halen KGS kartı kullanan vatandaşlar kart dolumlarını bundan böyle otoyollardaki akaryakıt istasyonlarında yaptıracaklar. Karayolları yetkilileri bu değişikliği köprü ve otoyol içlerindeki ışıklı duyuru levhalarında aktardılar. 2013 yılına kadar kullanımına izin verilen KGS kartlarının yeni dolum sistemi, 24 Ekim 2012 Çarşamba gününden itibaren sadece otoyol içindeki akaryakıt istasyonlarında işletilecek. Ayrıca Kurban Bayramı süresince, yani 24 Ekim 2012 gece saat 00.00’dan 30 Ekim 2012 saat 07.00’ye kadar köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olacak. Okurlarımızın dikkatine sunuyorum.

Üçyol’daki trafik kabusu canımızdan bezdiriyor

Burası İzmir’in trafik yoğunluğu en çok yaşanan caddelerinden Hatay Caddesi. Özellikle akşam saatlerinde trafik akışı burada kabusa dönüşüyor. Nedeni; üç şeritli yolun sağ şeridinin taksiciler tarafından işgal edilmesi. Tabii bu işgal araç trafiğini felç ediyor. Hem de Üçyol Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs durağının tam önünde yaşanan olay yüzünden, onlarca otobüs Üçyol Metro Durağı’na giremiyor, yolda durup yolcusunu aldıktan sonra da yola çıkamıyor. Otobüsler ve yolcular dakikalarca beklemek zorunda kalıyor, bu da vatandaşların tepkisine neden oluyor. En önemlisi de otobüsler durağa yanaşamadığı için yolcular yola iniyor. Köşemizi arayan İzmirliler, Kavşak, metro durağı ve yolun sağlıklı çalışması için bu noktada devamlı bir trafik ekibinin görevlendirilmesini istiyor.

İşkenceyi ‘Başkan’ bile durduramadı

Bu sözler Karşıyakalı Murtaza Odabaş’a ait. Okurumuzun geçen ay aktardığı şikayetini, “Metro merdiveni bizi çıldırtıyor” başlığı ile 18 Eylül 2012 günkü köşemizde dile getirmiş ve yöneticilerin dikkatine sunmuştuk. Kalıcı bir çözüm üretilememiş olacak ki okurumuz bakın ne diyor: “Şemikler’deki metro istasyonunun Bostanlı tarafındaki merdiveni iki buçuk aydır demirlerin birbirine sürtünmesi sonucu aşırı gürültü yapıyor. Çıkan gıcırtıdan evlerimizde oturamıyor ve uyuyamıyoruz. Bu sorunu İZBAN’a ve HİM’e bildirdim. Sadece siz yazdıktan sonra bir ekip geldi, birşeyler yapıp gitti ve bir gün sonra sürtünme ve gıcırtı yine başladı. İşkence sabah başlıyor ve geç saatlere kadar sürüyor. Bu işkenceyi şehrin en yetkilisi bile durduramıyorsa vay bizim halimize. Kalıcı çalışma yapılmasını ivedilikle istiyoruz.”

Sokağımız toz ve çukur içinde

Urla’dan Faruk Tabak, “Kapalı pazaryeri ile 80.Yıl Gazi İlköğretim Okulu’nun bulunduğu sokak İZSU tarafından 1.5 ay önce kazıldı. İş bitti ve bir türlü asfaltlanmadı. 45-50 gündür toz ve toprak içindeyiz. Yağmurlar başladığında da çamur içinde kalacağız. Ayrıca sokak çukur içinde. Belediyeyi aradık, ‘Büyükşehir’e ait’ dediler. Büyükşehir’de, ‘Sıraya aldık’ dedi. 50 gündür kimse gelmedi. Hala bekliyoruz” diye dert yandı.

Merdiven ve asansör istiyoruz

Karşıyaka’dan Ali Bağcı, İZBAN’ın Şemikler halkını mağdur ettiğini şöyle ifade etti: “Şemikler’de yaşayan yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler olarak Anadolu Caddesi’ne geçiş yapamıyor ve büyük sıkıntı çekiyoruz. Çünkü, Soğukkuyu’dan Balatçık’a kadar tek yürüyen merdiven ve asansör olmayan bu üst geçite mahkum edilmiş bulunuyoruz. Semtimizdeki üst geçite yürüyen merdiven ve asansör yapılmasını bekliyoruz.”

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