YAPI KAYIT BELGESİ GETİR, ABONELİĞİ AL

Afet riskine hazırlık kapsamında ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması ve imar barışından yararlanılması amacıyla belge alanlara su, elektrik ve doğalgaz geçici olarak bağlanabilecek

Çevre ve Şehircilik ile Maliye bakanlıklarınca hazırlanan, ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ başlıklı tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. ‘İmar Barışı’ olarak bilinen konutların imar ve iskân sorunlarını ‘Yapı Kayıt Belgesi’ vererek çözmeyi hedefleyen bu düzenlemenin usul ve esasları da ayrıntılı bir şekilde açıklandı. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıların ‘Yapı Kayıt Belgesini’ alabilmek için ‘e-Devlet Kapısı’ üzerinden ‘Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi’ formunun doldurulması gerekmektedir. Bu forumun doldurulması sonrası vatandaşlar müracaatta bulunulabileceği gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara da 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Söz konusu belgenin, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde alınabileceği de belirtildi. Konu ile gelen açıklama şöyle:

Randevu alın

“Yapı Kayıt Belgesi, alan elektrik tüketicileri; Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yetkili dağıtım şirketi olan ADM Elektrik Dağıtım Şirketi’nde, İzmir ve Manisa’da ise yetkili dağıtım şirketi olan GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi’nde ‘Bağlantı Anlaşması’ yapacaklar. Daha sonra Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş’den randevu alan müşterilerimiz ‘Perakende Satış Sözleşmesi’ imzalayarak abonelik işlemlerini gerçekleştirecekler. Tüketicilerimiz abonelik işlemlerini, cumartesi günleri dahil olmak üzere Aydem ve Gediz Müşteri İlişkileri Merkezi’nde seçilecek gün ve saat aralığında yaptırabilecekler. Bunun için, 0850 800 0 186 numaralı İletişim Merkezi’ni arayarak veya bizzat müracaat ederek randevu alabilecekler. Elektrik tüketicileri abonelik işlemleri için, Aydem ve Gediz’den randevu almadan önce, mutlaka yetkili dağıtım şirketlerinde ‘Bağlantı Anlaşması’ yapmaları gerekmektedir.”

Son bir hatırlatma: Başvuru için son gün, 31 Ekim 2018 Çarşamba mesai saati bitimine kadar.

Sulama kanalları tehlike saçıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sulama kanalları yakınındaki çocuklar bütün engellemelere ve yasaklara rağmen alışkanlıklarını değiştirmiyor. Burası Manisa DSİ’nin Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden geçen 12 kilometrelik sulama kanalları. Üstelik, kanalların etrafının tel örgülerle çevrili olmasına rağmen. Ne yazık ki bu bölge çocukların oyun alanı olmuş. Hatta uzmanlar, sulama kanallarının birçok hastalığa davetiye çıkarabileceğini ve bulaşıcı hastalık riski taşıdığını belirttikleri halde.

Kimse ilgilenmiyor

Geçen yıllarda olduğu gibi Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde sıcaktan bunalan bu çocukların bir kısmının tel örgüleri keserek, bir kısmının da telleri tırmanarak kanallara girdikleri bildirildi. Bu ihbarı yapan Manisa Turgut Özal Mahallesi sakinleri, her yıl birçok ailenin çocuklarını sulama kanallarında kaybettiğini de hatırlatarak, DSİ yetkililerinin bu bölgeyi kontrol altına almalarını ve kanalların üstünü bir an önce kapatmalarını istediler.

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