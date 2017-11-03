Yol çilemiz ne zaman bitecek?

Bornova’da binlerce üniversiteli ile hastane çalışanı, hasta ve yakınları, İZBETON’un açtığı, Sanayi Caddesi bağlantılı yeni yolun bir an önce tamamlanmasını bekliy

Bornova’da binlerce üniversiteli ile hastane çalışanı, hasta ve yakınları, İZBETON’un açtığı, Sanayi Caddesi bağlantılı yeni yolun bir an önce tamamlanmasını bekliyor

Burası; İzmir’de Olağanüstü Hal (OHAL) Kararnamesi kapsamında kapatılan ‘Bornova Şifa Üniversitesi Hastanesi’nin 24 Temmuz 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasından sonra, ‘Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (TEAH) Ek Binası olarak hizmete açılan Bornova Polikliniği’nin bulunduğu bölge. Bu ay sonu itibariyle de bu hastane TEAH bağlı Kadın Doğum Hastanesi olarak hizmet verecek. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi, Pastavilla Makarna Fabrikası, İzmir Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma, DSİ ve Karayolları 2’nci Bölge müdürlükleri ile sanayi kuruluşları ve bazı işyerleri de bu bölgede. Yani Bornova Kazım Dirik Mahallesi’nin insan ve trafik yoğunluğu yaşanan bir bölgesi burası. Gelelim her gün binlerce insanın yaşadığı ve aracın geçtiği buradaki sıkıntıya.

‘ACİL’ girişi kapalı

Bu bölgede işyeri bulunanlar, çalışanlar, yaşayan vatandaşlar ve üniversiteliler bakın ne diyor: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON tarafından yürütülen, Bornova Sanayi Caddesi bağlantılı yeni duble yol, kaldırım ve kavşak çalışmaları canımıza yetti artık. Neredeyse bir yıl oldu ve bir kilometrelik bir yol tamamlanamadı. Bu yolun tamamlanmaması yüzünden ‘Kadın Doğum taşınamıyor ve acil girişi açılmadığı için hizmet veremiyor. Koca yaz aylarını toz ve toprak içinde geçirdik, hastaneye gelip dönmekte zorluk çektik. Araç park edilen yerlere ulaşamadığımız gibi park etmek için arka yollara gidip araçlarımızı park etsekte bu kez de toz, toprak içinde hastaneye ulaşabildik. Şimdi de aynı çileyi çamur, taş ve malzeme yığınları içinden geçerek yaşıyoruz. Ne bitmez bir yolmuş burası. Engelli, hamile, çocuklu ve yaşlılar hiç mi düşünülmüyor? Günde 2-3 işçi ile yürütülen bu yol, kaldırım ve kavşak çalışması böyle gidersi 2018’de ancak tamamlanır. İzmir- Aydın- Çeşme Çevre yolu ile Forum Bornova 364/1 ve 372 sokaklara bağlantılı bu yolun Ağustos 2017 itibariyle bitirilmesi gerekirken niçin bu kadar uzadı?”

Kadın doğum bölümü gelecek

TEAH Kadın Doğum, Bornova’daki hastaneye gelmek için yolun tamamlanmasını bekliyor. Yetkililer bu hastanede şu anda 34 farklı branşta, 48 polikilinikte hastaya bakıldığını; ayrıca ‘Jinekolojik Onkoloji’, ‘Organ Nakli’, ‘Kalp ve Damar Cerrahisi’, ‘Fizik Tedavi’ ile ‘Çocuk ve Yeni Doğan’ ünitelerinin de çalıştığını belirtiyor. Acil Servis hizmeti ise hafta içi her gün 08.00-16.30 saatleri arasında yol bağlantısı tamalanmadığı için ön cepheden yapılıyor.

‘Şirince tabelası şaşırtıyor’

İzmir’in “UNESCO Dünya Mirası” listesine giren Selçuk’ta cumartesi günleri kurulan semt pazarı nedeniyle trafik kaosunun yaşandığı belirtiliyor. Cumartesi günleri Selçuk ilçesine gelip Şirince’ye giden bir okurumuz, “Cumartesi günleri ilçenin pazarı olması nedeniyle yaşanan sıkıntı yeni yol açılmasına rağmen bitmedi. Çünkü, ilçedeki trafik levhalarına göre yöneldiğiniz takdirde, trafik kaosu yaşıyorsunuz. İzmir ve Aydın’dan Atatürk Caddesi, Kuşadası ve Seferihisar’dan Dr. Sabri Yayla Bulvarı’ndan gelip trafik levhalarına göre Şirince istikametini gösteren Şahabettin Dede Caddesi’ne dönüş yaptığımızda semt pazarı nedeniyle yol trafiğe kapalı oluyor. Acaba Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Daire Başkanlığı yetkilileri ‘CUMARTESİ’ günleri için yaşanan bu sıkıntıya çözüm bulamazlar mı? Trafik polisleri yardımcı oluyor ama yeterli değil.”

Eski mezarlarla da ilgilenin lütfen!

7 Şubat 1939’da “Hava Şehitliği” olarak kurulan Kadifekale Şehitliği’ndeki eski mezarların bakımsız durumda olduğunu daha önce dile getirmiş ve yetkililerin dikkatine sunmuştuk. Hafta başında arayan şehit ailelerinden bir okurumuz köşemizi aradı ve şunları şöyledi: “Kadifekale Hava Şehitliği’nde yatan şehit pilot dedemizin torunuyum.

Milliyet Ege olarak hava şehitlerinin mezarları ile ilgili sorumluları uyaran bir yazı yazmıştınız. Teşekkür ediyoruz. Ancak, mezarlarımız gerekli hizmeti ne yazık ki almadı.

‘Bakıma alınmalı’

Ziyarete gittiğim şehitliklerin halini görünce içim sızladı. Burası ilk olarak Kurtuluş Savaşı ile uçak eğitim uçuşu ve tatbikatlarında şehit düşenler için düzenlenmiş. Buraya terör şehitleri de defnediliyor. Dedem 1960’lı yıllarda şehit düşmüş. Ben ve annem yılda 2-3 kez şehitliğe geliyor, mezarımızın bakımını yapıp ve duamızı ettikten sonra ayrılıyoruz. Büyüklerimizin mezarları çok bakımsız. Terör şehitlerinin mezarları ise bakımlı. Eski ve yeni şehit mi olur? Biz eski şehit mezarlarının da bakıma alınmasını istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan

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