Yüksek su faturasına vatandaş isyan ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) Temmuz faturaları vatandaşı çıldırma noktasına getirdi. Su tüketim bildirimini alan İzmirliler isyan ediyor. Gazetemizi arayan okuyucular, “Kuraklık ve arsenik olayları bitti, faturası bize çıkarıldı. Türkiye’de en pahalı su İzmir’de kullanılıyor. Su ücreti düşürülsün ve ilk barem de 20 metreküpe çıkarılsın” diye tepki gösterdi.



1 lira fatura ödüyorduk

Metropole yeni katılan ilçelerde isyan ve tepkiler çok daha fazla oldu. Tarımla geçinen Menemen, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Seferihisar, Menderes ve Urla’da yaşayan vatandaşlar kabarık su faturalarına isyan etti. Milliyet Ege’yi arayan okuyucular özetle şöyle diyor:

“5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu kurbanı olduk. Büyükşehir’in bize hiçbir yararı olmadı. Daha önce suyun metreküpüne en fazla 1 TL veriyorduk. Bu ay 20 metreküp su kullanan bir aile 74.25 TL, 34 metreküp su kullanan bir aile ise 195.75 TL ödeyecek. Bu kadar fark olur mu?”



30 metreküp su 170 lira

Gazetemize su bildirim makbuzları ile gelenlerden Hayrettin Günaydın bakın neler diyor:

“Bizler, ‘Daha yeşil bir İzmir’ için bahçelerimize bile ağaçlar diktik. Tabii sulama işini de şebeke suyuyla yapıyoruz. Su faturaları böyle gelirse yandık demektir. Çünkü, 30 ton suya 170 TL, 34 tona 196 TL tahakkuk ettirilmiş. Sanki ev kirası ödüyoruz. 30 metreküpten 1 metreküp fazla su kullandınız mı 171 TL, 4 ton fazla kullandınız mı da 26 TL ödettiriliyor. Asgari ücret veya biraz üstünde bir gelirle geçinen bizler, bu su bedellerini nasıl öderiz? Su zammından sonra önceki gün 8 çam ağacı, 2 zeytin, 2 şeftali, 2 kayısı ve 1 kiraz ağacını kökleyip dışarı bıraktım. Kim alırsa alsın. Çünkü 34 metreküp suya 196 TL tahakkuk ettirildi. Ben emekli bir kişiyim ve eşim de ev hanımı. Bu su ücreti ile nasıl başederim. Halkçı başkan su fiyatlarını düşürsün.”



Büyükşehir’in külfeti var

Selçuk’tan arayan vatandaşlar, “Biz metropole yeni bağlandık. Bağlanmaz olsaydık. Büyükşehir’in nimetini görmedik, külfet yüklemesin yeter. Ama külfeti gelmeye başladı. Emlak vergileri ikiye katlandı, ölülerimizi bile geçen yıla göre iki misli rüsumlar ödeyerek defnediyoruz. Eskiden kaç ton su kullanırsak kullanalım 1 veya 1.5 TL’den ödeme yapıyorduk. Büyükşehir’e ve İZSU’ya geçtikten sonra gelen bildirimler hepimizi çileden çıkardı. Selçuk halkının yüzde 70’i çiftçilikle geçiniyor. Evlerimizin bahçelerinde meyve ve sebze yetiştiriyor, ancak öyle karnımızı doyurabiliyoruz” dediler.



Pompa ve depoyu kapattık

Selçuklu işadamı Hasan Karahan, “İki akaryakıt istasyonumuzda bizden mazot alan çiftçilerin traktörlerindeki ilaçlama tanklarına artezyenimizden su veriyorduk. Haziran ayından bu yana da verdik. Eskiden her ay ortalama 600-650 TL öderken, Büyükşehir’e bağlandıktan sonra ilk ayda 2400 TL, bu ay da 2700 TL tahakkuk ettirildi. Diğer istasyonda ise ayda 350-400 TL ödüyorduk. İki aydır ortalama 1680 ve 1800 TL su bedeli tahakkuk ettirildi. Biz de artezyenleri kapatmak zorunda kaldık. Çiftçi evinden su doldursa yandı. Su fiyatları aşağı çekilse çok iyi olur. Yoksa Selçuk’taki çiftçilerin çoğu batar” diye dert yandı.

Bu trafo ve direk acilen kaldırılmalı

Bornova Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak sakinleri 50 yıllık trafo ve elektrik direğinden oldukça dertliler. Okurlarımız, “Bornova Kazım Dirik Mahallesi her geçen gün yenileniyor. Yeni yollar açılıyor. Eski binalar yıkılıp yerine yeni ve modern binalar yapılıyor. Ancak, 364 Sokak ortasında kalan 50 yıllık 1757 numaralı eski trafo ile yanındaki eski beton elektrik direği ne yazık ki yerinde duruyor. Bu trafo ve elektrik direği yüzünden sürücülerin ve civardan geçen yayaların can güvenliği hep tehlikede. Burada her hafta en az 3-4 maddi hasarlı, hatta yaralanmalı trafik kazası yaşanıyor. Bütün gün ha kaza oldu, ha kaza olacak, diye tedirgin bir şekilde yaşıyoruz. Geceleri gözümüze uyku girmiyor. Ayrıca görüntü olarak da çok kötü görünüyor. Semt sakinleri olarak bu trafo ile direğin acilen kaldırılmasını istiyoruz” diyor.

Spor aletlerine zarar veriliyor

Konak Mithatpaşa Mahallesi’nden arayan vatandaşlar, “Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’a parkımızı ele aldırıp düzenlettiği ve bakımını yaptırdığı için teşekkür ederiz. Ancak, sokağımızdaki parkta bulunan spor aletleri de bakıma alınsın hatta değiştirilsin istiyoruz. Çünkü, spor aletlerinin çoğu semtimizdeki çocuklar tarafından zarara uğratıldı. Özellikle çocuklar parkta oyuncakları olmadığı için spor aletlerine zarar veriyor” diye dert yandı.

Eski otobüsler sefere konmasın

Karabağlar’dan Metin Akıncılar, “Servis araçları ve dolmuşlarda yaş sınırı var. Oysa İzmir’de 1990 ve öncesi model otobüsler halen kullanılıyor. Bu otobüsler çoğu zaman da yolda kalıyoruz. Özellikle 1989 ve bağlı yıllarda alınan körüklü otobüslere binmeye korkuyoruz. Körüğü her an kopacak gibi gidiyorlar. Bu otobüslerde klima da yok, kavruluyoruz. Bu otobüsler niçin sefere alınıyor?” diyor.

Pınarbaşı’nda otopark terörü Bir yakınının düğün törenine giden Hamdi Alphan, “Öncelikle Pınarbaşı’ndaki restoranların önü, yani cadde ve bağlantılı sokaklar otopark çetelerinin eline geçmiş. Araç park etmek için ya onların istediği ücreti vereceksiniz, ya da tartışıp dayak yiyeceksiniz. Düğün için gelenlerden 5 ile 10 TL arasında para isteyen bu kişileri buraya kim dikiyor? Belediyeler bunlara niçin göz yumuyorlar?” diyor.

Koku yüzünden yaşayamıyoruz

Karyşıyaka’dan arayan Osman Aytaç, “Bahçelievler’de İZSU’ya ait pompalar geceleri kapatılıyor. Mahalleye ağır bir koku yayılıyor. Mahallemiz o saatten sonra öyle iğrenç kokuyor ki, şu sıcak günlerde kapı ve pencere açamıyoruz. Kötü koku kapı ve pencere açmasak bile evlerimizin içine kadar giriyor. İZSU görevlilerinden yanıt alamadık. Biz bu kokuyu daha ne kadar çekeceğiz?” diye soruyor.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca elektronik posta adresime iletebilirsiniz.