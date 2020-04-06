Virüs döneminde aktif çözümler

Salgın nedeniyle üretimde yaşanan duraklamaya rağmen firmalar, satış ve satış sonrasına yönelik aktif çözümler sunmaya başladı





Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye’de de otomotiv sektöründe sıkıntılar yaşanırken, firmalar, özellikle satış ve satış sonrasına yönelik “aktif” çözümler geliştirerek uygulamaya alıyor. Bu anlamda kimi firmalar, özellikle servis hizmeti için “evden alıp eve teslim etme”, dezenfekte etme gibi hizmetler sunarken, bazı markalar da internet üzerinden satış, “sanal showroom”, bir defada en fazla iki müşteriyi kabul etme benzeri uygulamalara ağırlık veriyor.



Bu kapsamda Renault ve Hyundai bayileri, özellikle virüs salgını nedeniyle servise gitmek istemeyen ya da çekinen müşterilerine farklı bir hizmet sunmaya başladı. Bu çerçevede servisler, bakımı yapılacak araçları müşterinin evinden teslim alıyor ve işlemleri biten aracı yine eve teslim ediyor. Her iki marka da, müşterilerin arzu etmesi halinde araçların dezenfektasyonunu da gerçekleştiriyor. Hyundai, Nisan ayı sonuna kadar sürdüreceği uygulamaya ek olarak, sağlık çalışanlarının sahibi oldukları Hyundai marka araçların periyodik bakımlarından işçilik ücreti almıyor. Bununla birlikte “eve teslim” servis hizmetini sunan başka markalara mensup bayiler olduğunu ekleyelim.









Mesafeyi koruyalım!

Bu arada Renault ve Toyota gibi bazı markalar, gerek showroom gerekse de serviste “sosyal mesafe”yi koruma adına farklı uygulamalar yapıyor. Renault, servis kabul ve teslim randevularını, 30 dakika aralıklarla organize ederken, yeni araç teslimatlarında danışmanlar, gerekli açıklamaları müşterilere videolar yardımıyla yapabiliyor.

Toyota da, Türkiye’deki tüm bayilerinde korona virüsü salgınının önüne geçmek, çalışanlar ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla “randevulu çalışma sistemine” geçti. Showroom ve servis kabul alanlarına aynı anda en fazla 2 müşteri kabul edilirken, müşteriler arasında en az 1 metrelik mesafenin korunmasına dikkat ediliyor.



Evden bakalım

Bununla birlikte Toyota, Fiat, PSA grubu markaları olan Peugeot, Citroen, Opel’in yanı sıra Suzuki’nin başını çektiği markalarsa, interaktif showroom ya da sanal showroom gibi uygulamaları devreye aldı. Kia ise, tüm showroomlarını 3 ay etkili olacak özel maddelerle dezenfekte etmeye başladı.

Toyota, müşterilerinin showroom ziyaretini akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirmelerini sağlarken, Fiat da tüm bayilerinde görüntülü görüşme hizmetini devreye aldı.



PSA Grubu markalarının yetkili satıcılarında ve servislerinde de “e-rezervasyon/online randevu”, “video call/görüntülü görüşme”, online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemi gibi alternatifler sunuluyor. Ayrıca Groupe PSA Türkiye, isteyen müşterilerine yeni araçlarını “eve teslim” alternatifi de sunmakta.



‘Mesai arkadaşlarımızı koruyalım’









Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektörün 100 bin kişiyi istihdam ettiğini ve bu istihdamın korunması gerektiğini belirterek, “Özellikle Kredi Garanti Fonu ve Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının bir an önce pozitif şekilde sonuçlanıp tüm plaza sahiplerine bu şekilde bilgi verilmesinin önemle altını çiziyorum” dedi. Şahsuvaroğlu, istihdamın korunması gerektiğini vurgularken, “Bizler için bilançomuzun en önemli değeri, ekmeğimizi birlikte büyütüp, ekmeğimizi beraber bölüştüğümüz mesai arkadaşlarımız. Gerekirse ceketimizi satıp, altımızdaki arabayı satıp mesai arkadaşlarımıza muhakkak sahip çıkmamız lazım” dedi.



‘Tek derdimiz bu değil!’









Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş CEO’su Ali Haydar Bozkurt, mevcut görünümün, otomotivde bu yılın “kayıp yılı” olacağına işaret ettiğini belirtirken “Ama derdimiz keşke bir tek otomotiv olsa. Derdimiz çok daha büyük” dedi. İnsan sağlığından bütün ekonomik sistemin alacağı darbeden bahsettiğini belirten Bozkurt, “Şu anda devletten otomotiv sektörü olarak çıkıp şunu istiyorum demeye utanıyorum ben. Bu kadar büyük derdin ortasında, devletin tek derdi otomotiv sektörü olsa keşke ama öyle olmadığını tahmin etmek zor değil. Şunu bir atlatalım, sonra birbirimizin yaralarını s

ararız” diye konuştu.



‘Tahmin etmek zor’









Dünyanın önde gelen muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı firmalarından Deloitte’in Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Sektör Lideri Özkan Yıldırım, 31 Mart itibariyle tüm dünyada otomotiv üretiminin neredeyse tamamını durduğuna dikkat çekerken, salgının sektör için ne kadar yıkıcı olacağını tahmin etmek için henüz erken olduğunu belirtti. Yıldırım, “Ancak kesin olan bir şey var ki, otomotiv sektörünün bu salgınla ortaya çıkan çalışma modellerindeki hızlı değişime ayak uydurması için dijital dünyayı kullanarak satış ve satış sonrası deneyimleri geliştirmesi gerekiyor” dedi.

Mart ayındaki ihracat 2.1 milyar dolar

Türkiye otomotiv sektörünün mart ihracatı, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.5 azalarak 2.1 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 2.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisinin ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğindeki ihracatıysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 7 milyar dolar oldu.

Mart ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 789 milyon dolara geriledi. Tedarik endüstrisi (yan sanayi) ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yan sanayinin durumu

Öte yandan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, koronavirüs salgını sebebiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) ortalama elektrik tüketiminin günlük 1.5 milyon kilovatsaatten 0.6 milyon kilovatsaate düştüğünü, ortalama yüzde 60 oranında azalma yaşandığını belirterek, “Elektrik tüketimi gibi böylesine somut bir verinin dramatik düşüşü ortada olunca, durumun vahameti çok daha açık görülüyor” ifadesini kullandı.

Kanca, Kısa Çalışma Ödeneği’nin 3 ayla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgularken, salgının tedarik sanayi üzerindeki etkilerinin artarak devam ettiğini, krizin olumsuz sonuçlarının 2-3 ay daha sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Bursalı Clio’nun fendi Golf’ü yendi

Her ne kadar şu sıralar, tüm dünyada otomotiv satışlarında ciddi düşüşler yaşansa da, satış rakamları biraz gecikmeli olarak geliyor. Nitekim şubat ayı satışlarına bakıldığında, düşüşlerin yavaş yavaş da olsa başladığı dikkat çekerken, Bursalı yeni Clio’nun bu ortamda “Avrupa’da Şubat ayının en çok satan modeli” olarak Golf’ü sollamayı başardığı ortaya çıktı.

Avrupa’nın en çok satan otomobili ünvanını yıllardır kolay kolay kaybetmeyen ve 8. nesliyle yakın zamanlarda satışa çıkan Volkswagen Golf, şubat ayında Avrupa pazarının tamamında yaşanan düşüşten fazlasıyla etkilenmiş görünüyor. Söz konusu dönemde Avrupa pazarı yüzde 7 düşerken, Golf yüzde 21 düşüş kaydeditmiş görünüyor. Clio satışlarında da aynı ay yüzde 4 düşüş yaşanırken, adetsel anlamda Golf’ten yaklaşık 300 adet daha fazla satarak “taht”a oturuvermiş. Henüz erken ama bakalım Mart ayında durum ne oldu?

Skoda öğrencileri ödev için ‘üstsüz araç’ tasarlıyor...

Skoda Akademi’nin 20 öğrencisi, bu yıl yine bir başka heyecan verici projeye imza atmak için hazırlanıyor. Henüz ismi belirlenmeyen bu araç, temelini, Skoda’nın yeni hatchback modeli Scala’dan alıyor ve bu aracın “üstü açılan Spider versiyonu” olacak.

Geleceğin otomotiv tasarımcıları ve mühendisleri, ilk fikirlerini kağıt üzerinde Skoda baş tasarımcısı Oliver Stefani ile paylaştı. Skoda’nın öğrencilere gerçek bir otomobil tasarlama fırsatı verdiği akademide, üstü açılan Scala modeli ilk kez Haziran ayı içerisinde sergilenecek. 90 yıldan daha uzun bir süredir eğitim veren Skoda meslek okulunun öğrencileri, birkaç ay sürecek bu proje boyunca, Skoda’nın merkezinde teknik geliştirme, tasarım ve üretim departmanlarındaki deneyimli çalışanlardan destek alacak.

2014 yılından bu yana Skoda Akademi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği birbirinden ilginç konsept otomobiller, geleneksel hale geldi. Scala Spider gibi her yeni konsept, Skoda’nın genç yeteneklerinin yaratıcılığını ve tutkusunu ortaya koyuyor.