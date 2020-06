2020’nin 10 büyük yaz hit’i

Herkes evdeyken yaz hit’i olur mu? Olur. Herkes evdeyken ve tatil bir ihtimalken yaz tatilinde dinlenecek şarkılar yapılması mantıklı mı? Evet, mantıklı arkadaşlar, mantıklı

Yaz virüs dinlemiyor ve geliyor. Hatta geldi. Ne yapalım yani yazı iptal mi edelim? Müzik dünyası karantinanın ilk günlerinde hayli karamsardı. Bu dönemin ne getireceği kestirilemiyordu. İnsanların evlerinde sessiz sakin müzikler dinleyecekleri tahmin ediliyordu. Stream alışkanlıkları da bu tahmini doğruladı. Her yıl mart ayı itibarıyla radyolara ve internete bir bir düşen yaz şarkıları bu yıl geç geldi. Bir kısım sanatçı ve firma ileri geleni, sanırım “Salgın hastalıkta yaz şarkısını kim ne yapsın” diye düşündü. Bu durum değişti. Sanılanın aksine insanlar her ortamda dans ediyor ve eğleniyor. Maskeli partiler yapıyor, zoom’luyor ve bir şekilde çareler üretiyorlar. Şarkılar şu günlerde hızlandı. Tatil artık çok uzak bir ihtimal değil.

Listenizi yaptım:

“Break My Heart”-Dua LIpa: Dua Lipa’nın yeni albümü “Future Nostalgia” 27 Mart’ta yayınlanmıştı. Bu albümde yer alan “Break My Heart” diğer bütün single’ları solladı. INXS’ın “Need You Tonight”ından alınan sample’ı kullanan şarkı müthiş akılda kalıcı, enerjik, dinlemeye doyamıyorsunuz. Yılın en büyük yaz şarkılarından biri.

“RaIn On Me”-Lady Gaga, ArIana Grande: Lady Gaga’nın 29 Mayıs’ta yayınlanan “Chromatica” albümünün ilk single’ıydı bu şarkı. Şu ara her ne kadar bu albümden “Sour Candy”nin rüzgarı esse de sanırım “Rain On Me” bu yazın en büyük hit şarkılarından biri olacak. Gaga’nın albümü yılın en iyi dans albümlerinden biri. İçinde boş şarkı yok. “Rain On Me” ‘90’ların dans şarkılarını hatırlatıyor. Her büyük yaz hit’i, başka bir yaz hit’ini hatırlatır kuralı işliyor yani.

“Secret”-Regard: Tik Tok’ın meşhur ettiği isimlerden DJ Regard 2019 boyunca “Ride It” ile büyük bir popülerlik yakalamıştı. Gerçek adıyla Kosovalı Dardan Aliu, tek şarkılık isimlerden olmamak için hayli uğraşıyor ve çalışıyor. Geçen kış Londra’da bir partide izledim ve cidden çaldıklarından iyi müziğin dinlendiği sonucunu çıkardım. “Secret” yeni hit.

“Body Pump”-Aluna George: Şu ara sanırım sadece Aluna da deniyor kendilerine. İngiliz dans ikilisi bu şarkıyı birkaç hafta önce yayınladığından beri aklımdan çıkmadı. Biraz daha alternatif bir çizgide ama listedeki diğer şarkılar kadar güçlü bir dans parçası.

“Better off Without You”-Becky Hill: Duyunca kayıtsız kalınamayacak dans şarkılarından biri. Yazlık mekânların çalmaktan sıkılmayacağı türden.

“Lonely”-Joel Corry: İngiliz DJ/Prodüktör (ve fitness hocası) Joel Corry’nin 2020 başında piyasaya çıkardığı bu şarkıda vokalde genç İngiliz vokalist Harlee var. Bağıra çağıra zıplayarak söylenen şarkılardan.

“Summer FeelIngs” (ft. CharlIe Puth)-Lennon Stella: Son bir ay içinde yayınlanan şarkılar içinde kenara ayırdıklarımdan. Bu “cool” dans şarkısına daha çok partystarter olarak bakmak lazım. Genç Kanadalı şarkıcı Lennon Stella burada Charlie Puth desteğiyle iyi iş çıkarıyor.

“RIght TIme”-Hayden James&Icona Pop: Bir Avustralya-İsveç iş birliği. Yaz için şahane bir kokteyl olmuş.

“MIstakes”-Jonas Blue: Bu şarkıda Paloma Faith’in şahane vokallerinin hakkını teslim etmek lazım. Basit ama güçlü.

“TequIla”-Jax Jones, MartIn SolveIg, RAYE: İçinde Jax Jones ve Martin Solveig olmayan bir yaz listesi zor. “Tequila” yılın başında gelen ve bütün yaz kendini dinletecek ritim canavarı şarkılardan.

(Not: İkinci 10 şarkılık liste de yolda.)

Haftanın yenileri arasında

Koray Candemir geçen hafta yeni bir şarkı yayınladı. Adı “İhtimaller”. Bu güçlü romantik rock şarkısının devamı da var mı acaba?

Türk asıllı Alman rap sahnesinden MERO’nun yeni albümü yolda. “Bogota” adlı ilk single geçen hafta yayınlandı. Albümde kuşların söylediğine göre bir tane Türkçe şarkı var.

Türk pop müziği, şu ara birkaç popüler isim üzerinden, solo şarkılar ve düetlerle ilerliyor. Bunlardan bir tanesi Bilal Sonses. Şarkıcının yeni bestesi bu hafta yayınlandı. Adı “Nefret”.

Yalın “Halbuki” adlı yeni şarkısıyla romantik sularda. Henüz büyük bir yerli yaz hit’i gelmiş değil. Geç kalınıyor benden söylemesi.

Diplo, ufaktan yeni şarkılar koymaya başladı internete. Şu ara bir country albümü hazırlıyor, ancak dans şarkılarını da ihmal etmiyor. “Dance With Me” bu haftanın en güçlü dans / EDM parçalarından.