Evde oturanlara muhtelif reçeteler

Sokağa çıkma yasağı devam ederken, evde sıkıntıdan cinnet geçirmemek ufak bir ihtimal ama mümkün. Reçetenizi yazıyorum.

The Last Kingdom her türlü macera ruhunu tatmin eder. Çocukken şövalyelere bayılırdık. Netflix’in bu eğlencelik yapımında daha da eskilere gidiyoruz. 9. yüzyıl, Vikingler İngilizleri sağlı sollu ataklarla bunaltmış. Saksonlar bir türlü bir araya gelemiyor. Çekişmeler entrikalar, güç savaşları. Ölçek ne olursa olsun bunlar ilgi çekiyor zaten. Onun yanında kendi ölçeğinde adalet dağıtan bir kahramanın peşinden giden her iki taraftan da pek çok insan var. Açıkçası, ben bu diziden çok şey beklemeyerek başladım. Lay lay lom, arada bakarım, o çağları zaten severim diye düşünüyordum. Ayrıca içinde Vikingler olan bir şeye ilgi duymamak mümkün değil. Sardı. Uthred karakteri, tam olarak bir Battal Gazi, Malkoçoğlu, Kara Murat gibi bir şeye dönüştü. Ancak tabii Uthred hem bilek gücü, hem akıl hem de diplomasiyi kullanıyor. Taraflardan birine ölümüne bağlı değil. Küçükken kaçırılıp Vikingler tarafından büyütülen bir Sakson olduğundan her iki kültüre de bağlı. Bu yüzden de değerli. Olayları farklı açılardan görebiliyor. Ayrıca, ileri geri büyük büyük laflar edip kimseye dayılanmıyor. Vaftiz edilmiş, ama Hıristiyan değil, Viking tanrılarına inanıyor. Ve bizim aynı dönemdeki kahramanlarımızdan farklı olarak kendi yolunu çizme peşinde. Hakkı olan toprakların mücadelesini veriyor. Bu farklar dışında kişilik olarak bir adet Kara Murat yaratmışlar. Belki de ondan bu kadar sardım ben bu diziye. Basit bir eğlence dizisinden gözlemler bu kadar bi bakarsınız daha bakmadıysanız.

Müziğe gelince... Elektronik sevenler Fout Tet’in yeni albümü “Sixteen Oceans”’ın her yerinden kalite akıyor. Caribou’nun “Suddenly” adlı LP’si baştan sona roman gibi şiir gibi, hatırlatayım.

Evde spor yapan ve kulağında coşkulu müzikler isteyenlere Prospa’nın yeni single’ının “Ecstasy” ardından BB’den “Hey Ladies”, üzerine Regard’dan Secrets, Don Diablo’dan Inside My Head, Oliver Heldens’den Details, Imanbek ve Martin Jensen’den I’m Just Feelin’, Heyden James ve Icona Pop’tan Right Time, Groove Armada’dan “Get Out on the Dancefloor” (evet yeni şarkı), Jonas Blue ve Paloma Faith’den “Mistakes”, Jax Jones’dan “Tequila” o da kesmezse Offenbach ve Quaterhead’den “Head Shoulders Knees & Toes” öneriyorum. Bunlar ve bunlara dayalı tavsiyelerle dört gün evde sıkılmanıza imkân yok. Gene de bunlar kesmez diyenlere Tiesto’nun önceki gün yayınlanan “London Sessions”ını yazayım reçete olarak. Baştan sona “o zaman dans!” modu. Yedek olarak Matoma’nın yeni EP’si “RYTME” de beklesin.

Rock sevenler Avustralya Perth çıkışlı Great Gable yeni favoriniz olabilir. Tame Impala’nın hemşehrisi genç elemanların 2020 EP’lerinin adı “Modern Interactions”. “Blur” adlı son single’larını da yazmışım köşeye “bu iyiymiş” diye. Cidden iyiymiş.

Caz sularında gezinenler için şu ara yayınlanan en güzel şey Tom Misch, Kamaal Williams imzalı “What Kinda Music”, dinlemeye doyamıyorum. Evde partilemek isteyenlere önerim hiç tereddütsüz Éclair Fifi’nin Soundcloud sayfası. Radyo kayıtları dahil hepsi şahane. Düşük yoğunluklu parti ortamlarında değerlendirilmek üzere kenarda bulunsun.

Kaliteli yerli rap dinleyeyim derseniz, ki demeyebilirsiniz ama ben gene tavsiye edeyim, 2019 sonunda yayınlanan Ufo 361, Ezhel iş birliği “Lights Out”tan daha iyi bir albüm gelmedi henüz 2020’de. Havaya girerseniz kafaları sallaya sallaya dinlersiniz.

Kaliteli popa ihtiyacım var şu günlerde diyorsanız Charli XCX’in albümü “How i’m feeling now” taze çıktı. Indie soul ile ilgilenebileceklere önerim Arlo Parks’ın “Black Dog”u. Bomba... Güzel singer songwriter arayanlar Maisie Peters ismini not etsin.

Sağlığınıza dikkat edin. Haftaya ev dışında da görüşmek üzere.