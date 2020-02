Murda’nın yeni albümü

Müzik evrenimizde birkaç ay önce yer etmeye başlayan Murda, kızı Doğa’nın adını verdiği yeni albümünde bizi on iki şarkıyla buluşturuyor

Adı “Doğa”. Murda’nın kızının adı Doğa. Albümün kapağındaki görselde ve muhtemelen gelecek olan videolarda da henüz bir bebek olan kızına yer veriyor Murda. Şarkılar her ne kadar sert sözlere sahip olsa da “Doğa” sevimli minik bir bebek ve çocuğu olan herkesi bir noktada kalbinden yakalayan bir hareket bu.

Murda (Önder Doğan) hayatımıza birkaç ay önce girdi. Yurt dışındaki rap sahnesini özellikle takip etmeyenlerin tanıdığı bir isim değildi. Ezhel ile birlikte bir dizi şarkı yapınca, bu onun için bir dönüm noktası oldu. Şarkılar hit olunca Murda Ezhel ile birlikte Volkswagen Arena’yı ağzına kadar doldurdu ve sanırım hayatı bu noktada aniden değişti. Hollandaca, Almanca, İngilizce rap yapan Murda Türkçe şarkılar yazmaya başladı ve bu onun için büyük bir sıçrama oldu. Murda’nın müziği Latin, trap, raggae unsurlarına sahip. Sözleri akıcı ve Türkçeyi gayet iyi kullanıyor. Sempatik ve neşeli birine benziyor ve bu özellikleri şarkılardan bize geçiyor. Murda Türkiye’de hızla artan popülerliğinin farkında ve bu dalga zirvedeyken boş durmak istemiyor. Albüm bu açıdan tam zamanında geldi. Bu bir anlamda Murda’nın bir dönem ünlenen gelip geçici şöhretlerden olmak istemediğinin de işareti.

Bugün YouTube Türkiye’de en popüler 10 sanatçıdan biri. Onun yerinde olmak için her şeyini verecek bir sürü sanatçı var ve bu başarı çok kısa sürede geldi. Sanırım albüm biraz olsun orada tutunmak için bir şans.

Albümdeki on iki şarkıdan “Eh Baba” ve “Nereye Kadar” daha önce single olarak yayınlandı. “Pırlanta” Ezhel ile birlikte yaptıkları yeni şarkının adı. O da popüler olacaktır. Albümde bir diğer popüler isim olan Zeynep Bastık ile yapılan “Güneş” adlı şarkı da bir diğer hit adayı. Murda, Almanya sahnesinden Eno, Summer Cem gibi başarılı rapçilerle ortak çalışmalar yapmış. Albüm yayınlamak demode sanıyordum. Demek o kadar da “pase” değilmiş. Buna da ayrıca sevindim.

Eno, Ferrari’sini sattı herhalde!

Almanya’nın sevilen rapçilerinden Eno’nun arabalara olan ilgisi bariz. “Mercedes”, YouTube’da 53 milyon stream ile geçen yılın popüler şarkılarındandı. Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de rap kategorisinde en tepelerdeydi. Pek çok remiksi yapıldı. Şarkıda Mercedes ve Mercedes sahibi olmak övülüyor. “Ferrari” Eno’nun bir diğer “gurbetçi” rapçi Mero ile birlikte yaptıkları bir diğer şarkının adı. Bu yanar döner alevli klibi de olan şarkıda da Ferrari övülmekte. “Ne güzeldir Ferrari” tadında bir şarkımız. 83 milyon streamle hayli popüler rap şarkılarından biri ve o da yıl sonu listelerinde en tepelerdeydi. Eno’nun bu hafta yayınlanan yeni şarkısı ise tabiri caizse “şok şok şok!” Eno “Bana Ne” adlı yeni şarkısında “Altındaki arabadan bana ne, bugün varsın yarın yoksun bana ne” demekte. İyi de Eno sen değil miydin bütün sene neşeyle Mercedes’i Ferrari’yi öven? Ne oldu Ferrari’sini satan bilge mi oldun?

Haftanın yenileri arasında

Yerli R&B ve hiphop sahnesinin taze ismi Seda Erciyes’in yeni şarkısının adı “Başa Sarıp Dur”. Seda Erciyes’e dikkat! Onun gibi bir vokale müzik sahnesinde çok ihtiyaç var. Sanıyorum hak ettiği ilgiyi görecektir.

Şenceylik (Eda Sena Şenceylan), “Kırıldı Vazo” adlı yeni şarkısını cuma günü yayınladı. Indie/Alternatif besteci ve şarkı sözü yazarları arasında giderek öne çıkıyor. Haftanın en güçlü şarkılarından biri.

Gazapizm’in (Anıl Acar) enteresan yeni albümünün adı “Hiza”. Artık “cross-genre” adı verilen ve birden farklı tür ve tarzın bir arada olduğu sanatsal üretimler giderek yaygınlaşıyor ve sanırım zamanımızın ruhu bu. Hiza bu tanıma çok uygun. Rap, elektronik, club, rock; açıkçası şarkıları tanımlamakta zorlanıyorum. Gazapizm’in “Çukur” dizisine yaptığı müziklerle pekişen ünü, bu albümle nasıl bir yön alacak göreceğiz. Gaye Su Akyol, Cem Adrian, Deniz Sungur albüme konuk olan isimler.

Tame Impala bu hafta merakla beklediğimiz yeni albümünü yayınlıyor. Bu albümle ilgili daha fazla bilgi vereceğim. Şimdilik yılın en iyi ve en öne çıkacak Indie/Alternatif albümlerinden biri olacağını söyleyeyim.

The Strokes’un yeni şarkısı “At the Door” biraz şaşırtacak ama önyargılara kurban etmeyin şarkıyı. Dinledikçe açılan güzelleşen bir yanı var. Ben şu an loop’a aldım başka bir şey dinleyemiyorum. Yeni albüm nisanda gelecek. Adı “The New Abnormal”. Prodüktör Rick Rubin ile çalışıldı.