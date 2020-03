Müzik dünyasında korona iptalleri

Koronavirüs müzik dünyasında da etkisini gösteriyor. Festivallerin yanı sıra bazı planlı konserler de iptal ediliyor ya da erteleniyor. Bunların başında önümüzdeki ay yapılacak global festivalcilik sektörünün en büyük festivallerinden biri olan Coachella geliyor

Bu yılki Coachella festivali başka bir tarihe ertelendi. Global festivalcilik sektörünün en büyük festivallerinden biri olan Coachella nisan ayında gerçekleşecekti. Rage Against The Machine bu yılki headliner’lar arasındaydı. Her neyse festival şu anda ekimde yapılacak gibi duruyor. Ancak tabii artık sanırım hepimizin anladığı gibi 2020 içinde pek fazla “save the date” yapmamak lazım. Verdiğiniz sözleri tutamayabilirsiniz.

Bu hafta yapılması gereken (13-22 Mart) SXSW yani South by South West adıyla bilinen müzik konferansları haftası da iptal edildi. Yetkililerin Wall Street Journal’a yaptıkları açıklamaya göre halen başka bir tarihte gerçekleştirmenin yolları aranıyor. Ancak 2020’de olması çok zor bir ihtimal deniyor.

Stagecoach, Treefort Music Fest, Ultra Music Fest, Tomorrowland Winter gibi daha ufak çapta olanlar da iptal edildi. Mart ayı içinde zaten bu tip organizasyonların yapılamayacağı aşikar. Önümüz bahar ve yaz, yılın tam da festivallerin ve turnelerin yoğun olduğu zaman dilimi. Henüz ilan edilmese de sanırım tamamına yakını ertelenecek ya da iptal olacak. İşe gidilemeyen, okula gidilemeyen bir ortamda konsere de gidilemeyeceği açık. Üstelik festivaller virüs ve muhtelif mikropları kapmak için hakikaten en tehlikeli yerler. Mesela Glastonbury’den normal zamanda bile sağ çıkmak meseleyken bir de şu şartlarda neler olabilir düşünemiyorum. Bu festival henüz açıklamasa da büyük ihtimalle iptal edilecek ya da başka bir tarihe atılacak gibi duruyor.

Belki yazı kurtarırız

Şu anda bütün müzik sektörü, turizm ve bağlantılı sektörler baharı kaybettik ama belki bir ihtimal yazı kurtarırız, diye düşünüyorlar. Daha doğrusu yaza kadar virüsün etkisini azaltacağı ve kontrol altına alınacağına inanılmak isteniyor. Umarım öyle olur. Bilim insanları şu aşamada biraz kararsız.

İptal olanlar sadece festivaller değil. Green Day tüm solo konser tarihlerini iptal etti. K-Pop süperstarları BTS de turnesini erteledi. Albümleri iki hafta önce yayınlandı ve şu anda global düzeyde stream rekorları kırıyorlar ancak turneye çıkamayacaklar. Madonna Madame X turun Paris’teki son iki konserini iptal etti. Çünkü Fransa’da virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 1000 kişiden büyük toplantılara izin verilmiyor. Pearl Jam, Gigaton Tour adını verdiği 2020 turnesine 18 Mart’ta Toronto’da başlayacaktı. Turne tamamen iptal edildi. Santana ve Underworld turnelerini iptal eden diğer iki isim. Bu iptaller artarak gelecek. Öte yandan virüs kaynaklı panik ve konser iptallerinin Live Nation, Vivendi gibi dev yapıları sarsacağı da kesin. Şimdiden bu firmaların değer kaybetmeye başladığını okuyorum.

Ben bu yazıyı yazarken Türkiye’de rapor edilen vaka sayısı bir kişi. Ama tabii her şey çok hızlı gelişiyor. Alınan tedbirler doğrultusunda pek çok etkinlik iptali gelecektir. Müzik dünyası emekçilerinin yaşadığı hayal kırıklığını şu an ancak tahmin etmeye çalışıyorum.

“Dance Monkey”nin başarısı

“Dance Monkey”yi duymuşsunuzdur. Adını bilmiyorsanız bile dinlediğiniz an “evet biliyorum” diyeceğinize eminim. Otuz ülkede bir numarada. Türkiye’de de bütün dinlenme platformlarında en üst sırada. Shazam’ın Türkiye’de en çok aratılanlar listesinde de en tepede. İnanılmaz bir başarıya sahip. Bir “Gangnam Style” değil henüz ama sekiz ay gibi bir sürede Youtube’de 770 milyon izlenmeye ulaştı. Yakında milyar stream alan şarkılar kulübüne katılır. Duyduğunuz an neredeyse felç oluyor ve sonuna kadar dinleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Muhteşem bir şarkı mı tartışılır ama muhteşem bir hit olduğu kesin. Şimdi bu şarkıyı besteleyen ve söyleyen Avustralyalı sanatçı Tones and I (Toni Watson), bu hafta iki yeni şarkı yayınlıyor. “Bad Child” ve “Can’t Be Happy All The Time”. “Bad Child” yeni bir fenomen olabilir.

Haftanın yenileri arasında

Şanışer bu hafta “Aynı Sokaklarda” adlı bir şarkıyla geldi. Şanışer’in başka şarkılarında da yer alan eleştirel sözlere sahip. Toplumsal eleştiri mi bu yoksa biraz ahlakçılık mı emin olamadım.

Bu haftanın önemli çıkışı Sena Şener’in “Teni Tenime” adlı şarkısı. Popüler olmaya aday bir aşk şarkısı. Düzenlemedeki elektrogitar, doğrusunu isterseniz hoş bir sürpriz. Gitar sesini unuttuğumuz günlerdeyiz.

Haftanın dikkat çekici düeti Deeperise ve Nilipek iş birliği sonucu ortaya çıkan “Bildiğim Gibi”. Nilipek’in büyüleyici vokali ve Deeperise imzalı chill/elektronik vuruşlar birbirine çok yakışmış. Sonuç düşük yoğunluklu minimal bir dans şarkısı. İnşallah devamı da gelir.

Hayko Cepkin yeni şarkısı “Hayvaaağ1n” ile insanlığı eleştiriyor. Bunu her zaman yaptığı üzere kendi tarzında gayet güçlü bir biçimde dobra dobra yapıyor. Sağlam heavy metal. Sağlam vokaller.