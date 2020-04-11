Popçuların şafağı

Türkçe pop açısından hayli verimli bir hafta. Geçen haftalarda salgın yüzünden pek çok büyük sanatçı albüm ve single’larını son anda geri çekti, yayın tarihleri ertelendi. Ama bu yanlış bir karardı; çünkü insanlar eve kapanmış olsalar da müzik dinlemeye devam ediyorlar. Stream platformları eve kapanma sürecinin ilk haftalarında streamlerin hafifçe geri çekildiğini gördüler, ancak bir süre sonra insanlar yeniden ve eskisinden daha fazla müzik dinlemeye başladı. İlginç olan ise başlarda sadece sakin, sessiz müzikler dinlenirken bir süre sonra artık hareketli müziklerin de dinlenme oranının artmasıydı. Bu alanda yayınlanan haberlere bakılırsa insanlar evde parti yapmaya ve günlük egzersizlerini hareketli parçalar eşliğinde yapmaya başladı. Bu kısa girizgâhın ardından sadede geleyim: Yeni pop şarkıları ufaktan baharın da yaklaşmasıyla gelmeye başladı. Şu ara normal şartlarda yazın hit olacak şarkıların ufaktan gelmeye başladığı dönem.





“Arab Trap” çılgınlığı

Arab Trap, Arabic trap, Türk Trap… Bu başlıkları internette ya da stream platformlarında arattığınızda karşınıza enteresan listeler ve sanatçılar çıkıyor. Biraz daha detaya inerseniz bu müziğin en büyük prodüktörleri arasında Serhat Durmuş, Fatih Yılmaz, Amorf, Barış Dede, Mazlum Uruç gibi pek çok Türk isme rastlıyorsunuz. Teknik olarak dinlendirici “chill” tonlarında ya da hafifçe dans ettirecek, trap ortak paydasında buluşan bol sample’lı müzikler, remiksler gibi geniş bir tanım getirmeye çalışayım hiç dinlememiş olanlara.



Bu tarzdaki parçalarda pek çok Türk şarkının, eski film müziklerinin, türkülerin de sample’ları kullanılıyor. Arap coğrafyasında ve Türkiye’de azımsanmayacak bir kitle tarafından dinleniyor bu müzikler. Detaylara ayrı bir yazıda girmeye çalışacağım.



Yaza doğru yeni şarkılar









Ziynet Sali ve Bilal Sonses, “Yara” adlı yeni bir şarkı yayınladı. Şarkı son dönem pek moda olduğu üzere trap altyapılara sahip. Bence trending olacak çıkar çıkmaz. Bu iki isim şu anda Türkiye’de en fazla stream edilen sanatçılar arasında.









Mustafa Sandal geçen hafta Almancı rapçilerimizden Defkhan ve Melis Fis ile iş birliği yaptığı “Yanında” adlı bir duygusal şarkı yayınlamıştı. Bu parça da başarılı oldu. Sandal, Zeynep Bastık ile de çalışmıştı. Yeni nesil müzisyenlerle iletişim kurmayı başaran açık fikirli bir döneme girdi Sandal. Bu da ona elbette başarı getiriyor.



Mustafa Ceceli “Ki Sen” adlı yeni şarkısıyla hayli modern bir sound deniyor. Melodiler ve sözler bildik yerlerde ancak düzenlemeler şu ara hep trap/hip hop vurgulu. Ceceli en popüler sanatçılardan biri, ne yapsa dinleniyor.



Yalın, “Ya Sabır” adlı romantik şarkısını bu hafta yayınladı. Bu balad ile Yalın özellikle vokaller göz önüne alındığında ilk zamanlarını hatırlatan bir performans sergilemiş. Ancak şu anda eskisine göre daha “oryantal” melodilere sahip.



Edis bu haftanın en dikkat çekici pop şarkısına imza atmış. Bu parçayla tamamen hip hop sularına giren Edis “Perişanım” adlı bu aşk şarkısında romantik hip hop beat’lerine başvuruyor. Açıkçası bu performansını çok başarılı buldum. Devamı gelir mi hep birlikte göreceğiz. Şu anda bu tarzla pek çok rapçiyle ortak işler yapmaya hazır diyeyim ve bu kapıyı açmaya çalışayım. Heyecan verici.



Rap’te uluslararası işler







Rapçilerimizin genellikle Türk kökenli Alman rapçilerle iş birliği yaptığı malum. Ezhel, Murda ile; Eno, Ezhel ile; Ezhel, Ufo 361 ile; Killa Hakan ve Massaka -neredeyse- herkesle iş birliği yaptılar. Daha da onlarcasını sayabilirim. Daha geçen hafta biri Alman diğeri Hollandalı Eno ve Murda “Was Machst Du” adlı yarı Türkçe yarı Almanca bir parça yaptılar, şu anda YouTube’da trending listesinde yer alıyor. Rap dinleyicisi bu tip iş birliklerinden hoşlanıyor belli ki! Ve sanatçılar da bunun farkında. Yeni iş birliği Tankurt Manas’ın Ukraynalı hip hop sanatçısı Rambl ile yaptığı parça “Her Şeyi Al”. Tankurt Manas önceki hafta “Uçuyorum” adlı parçasıyla gene popüler olmuştu. Rambl ile ortak şarkı da büyük başarı yakalamaya aday. Popta pek uluslararası olunamadı ama rap gayet sınırların ötesine taşıyor şu aralar.