Yaz müziklerinde son durum

Yazın coşmak için Serdar Ortaç’ın yeni şarkısını bekleyen Türkiye’den, Patron’un “Yaz Albümü”nün en çok ses getiren albüm olduğu Türkiye’ye bayağı bir yol kat edildi son 10 yılda. 10 yılda poptan rap’e yolculuk da diyebiliriz birilerini kızdırmayı da göze alarak.

Geçen hafta Serdar Ortaç’ın yaz şarkısı “Biz İstemezsek” geldi. Açıkçası çok büyük bir gürültü koparmadı bu şarkı. Bildiğimiz, Türkiye’nin alışık olduğu tarzda -ya da bu artık tedavülden kalkmış bir klişe- eller havaya türde bir şarkımız. Ama işte artık çok büyük bir etki yaratmıyor bu tip müzikler. Çünkü Kral TV yok. Onu seyrederek yaşayan insanlar ne yapıyorlar şu anda bilemiyorum ama internete girip eller havaya dinlemedikleri kesin gibi. Bugün eller havaya yerine, şöyle “cool” beatlere sahip bir hip-hop havası daha iyi gidiyor.

Hatta çoğu popçunun trap altyapılarında şarkılarla geldiğini görüyoruz. Her müzisyen bir gün trapi tadacaktır.

Yeni nesil seyircinin bilinçaltında “dıptıs… dıptıs…” diye özetlediğimiz standart pop ritmi yok. Bu ritim kapıları açmıyor. Ooo haydi eller havaya dedirtmiyor, eğer bir ‘90’lar partisinde değilseniz. Altyapılar genelde trap. Buna biraz Latin biraz da Karayip beatleri eklenmeli. Mesela Hande Yener’in “Bela” adlı yeni şarkısı, beste olarak standart bir pop şarkısı. Ama altyapıda hafif Latinleşmeler var. Halbuki Yener son açılımını elektronik beatler üzerine inşa etmişti. Değişim gelmiş.

Bugünün yaz hitlerinde Karayip reggae ve dub unsurlarına rastlamak sürpriz değil. Mesela geçen yazın en büyük şarkılarından Ezhel’in “İmkansızım”ı Latin beatlerine sahipti. Murda-Ezhel ortaklığı “Aya” da aynı şekilde trap-Latin etkilerine sahip. Gene 2019’un en büyük hitlerinden ve bence en güzel yaz şarkılarından Şehinşah ve Onur Betin’in “Yaz Yağmurum”u da dub, reggae, disco etkisindeydi. Bu şarkıyı duyup da yeniden dinlemek istemeyecek kimseyi tanımıyorum. Klibi bile olmayan bir şarkının bu devirde bu kadar başarılı olmasının nedeni açık: İyi olması.

Hip-hop/Latin ve “Rampapapam”

Yaz şarkısı ve yaz hiti ruhu taşıyan şarkılar, kim tarafından icra edilirlerse edilsinler muhakkak bir miktar hip-hop/Latin ögelerine sahip bu yıl. Geçen hafta yayınlanan Buray, Feride Hilal Akın ve KÖK$VL tarafından seslendirilen “Rampapapam” bu tanıma uygun mesela.

Serdar Ortaç’ın klasik eller havaya tarzının çok alıcısı olmadığını söylemiştim. Buna karşılık mesela; Patron’un “Yaz Albümü” adlı EP’sinde yer alan şarkılar şimdiden trending olmaya başladı. Bu albümden “Latina” herhalde tam olarak yaz şarkısı olsun diye hazırlanmış.

Yalın’ın “Oyunbozan” adlı yeni şarkısı da yazlık popun çok güzel bir örneği olmuş. EDM kokulu altyapılar üzerine klasik anlamda pop melodileri her zaman iş yapıyor. Yalın bu yıl bir yeniden çıkış yakalamış durumda.

Anıl Piyancı’nın “Aklımı Kaçırdım”ı, bu yazın hiti iddiasındaki bir diğer şarkı. Piyancı’nın açıkçası daha güzel şarkılarını dinledik bu yıl.

Ezhel ve Murda’nın “Made in Turkey”si gurbete gidip ayakta kalmayı ve yeni bir hayata başlamayı başaranlar için yapılmış. Ancak buna yaz şarkısı diyemeyiz. Bana kalırsa çok yakında gelir bu isimlerden bir yaz hiti.

Can Bonomo “Güneş” adlı akustik sessiz sakin bir şarkı yayınladı. Gökhan Türkmen’in rock baladı formatındaki yeni şarkısı “Yüzüme Vurma” ile birlikte iki duygusal yaz şarkısı. İkisi de çok başarılı. Cihan Mürtezaoğlu’nun “Kimse Değil Aptal” adlı yeni şarkısını da yaz listesine eklerim ben olsam.

En güzel yaz hiti

Ancak şu ana kadar yayınlananlar arasından bana tek bir yaz şarkısı seç deseler, yanıtım net. Zeynep Bastık’ın “Her Mevsim Yazım” adlı şarkısı ki, bu bir Oğuzhan Koç bestesi; bu yazın şu ana kadar en büyük, en güzel yaz hiti gibi duruyor. Bir yaz hiti olmak için her türlü özelliğe sahip. Harika bir vokal, çok iyi hesaplanmış akustik gitar ve vurmalılarla oluşan Latin (evet Latin etkisinden bahsetmiştim) etkisinde bir sound.

İleride 2020 yazını Kovid-19 ile değil, bir yaz şarkısıyla hatırlarız umarım.