Ankara Market...

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş hayırlı bir girişimin hazırlığında...

Ankara Belediyesi halka ucuz gıda maddesi temini amacıyla büyük marketler açılması için hazırlık yapıyor. Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak başkanlığında bir ekip, halk marketlerin faaliyete geçmesi için şu sırada harıl harıl çalışıyor. Recep Mızrak geçmiş yıllarda ANAP Kırıkkale Milletvekili olarak Meclis’te görev yapmış, uzun yıllar Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nde bulunmuş bir isim. Kendisiyle hazırlığı yapılan halk marketleri konuştuk...

Verdiği bilgiye göre, deneme olarak Etimesgut ve Mamak’ta 250 metrekarenin üzerinde iki mağaza açılacak. Bu marketlerde et ve etli mamuller, süt ve sütlü mamuller, ekmek ve unlu mamuller başta olmak üzere her türlü gıda maddesi satılacaktır.

Bu ürünler üretici veya kooperatiflerden doğrudan alınarak satışa sunulacak, aracının ortadan kaldırılmasıyla halka ucuz ve kaliteli ürün sunumu sağlanacaktır. Recep Mızrak ilk iki satış merkezinin nisan ayı başında faaliyete geçeceğini, olumlu sonuç alınması durumunda mağazaların süratle çoğaltılacağını anlattı. Bir amaç da diğer belediyelere örnek olmaktır. Bizce bu model hızla geliştirilmeli, sosyal demokrat belediyecilik bu alanda bir fark ortaya koymalı, halkı bir parça olsun ferahlatmalı...

Tek tek basarak...

CHP’nin İzmir ve İstanbul il kongreleri hafta sonunda yapıldı. Başkan adaylarını Kemal Kılıçdaroğlu önceden belirlemişti. Delegeler tepeden belirlenmiş adaya oy verdiler. Ancak süreç sancısız olmadı. İzmir’de 611 delege oy kullandı. Tek aday Deniz Yücel 211 oy aldı. Üyelerin üçte ikisi resmen protesto gösterisi yaptı. İstanbul’da 677 delegeden 571’i oy kullandı, Canan Kaftancıoğlu 444 oy aldı. Kaftancıoğlu “Çok adaylı kongre tercihimdi” diyerek Genel Başkan’a gönderme yaptı. Kaftancıoğlu’nun “Umudun olduğu her yerde tek adamlar yenilmiştir” derken kimi kastettiği ise yoruma açıktı.

Kısacası, kongreleri Kılıçdaroğlu kazandı. Kendisini Müjdat Gezen’in tek dizelik şiiriyle kutluyoruz:

“Kendi kendimle yarıştım, birinci oldum.”

SUR

Okurumuz Erdoğan Sığın yazıyor:

“Yazılı kaynaklarda 8. yüzyılda son halini aldığı belirtilen ve toplam uzunluğu 22.5 kilometreyi geçen İstanbul surları bakımsızlıktan tamamen yıkılmak üzeredir.

Unesco’nun Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alan bu tarihi eserler şehrin ortasında sahipsiz bir halde zamana inat ayakta durmakta. Bunlar bizim tarih ve kültür varlıklarımızdır. Yaşatmak görevimizdir.”

NOT: Geçmişte restore ediyoruz diye surların bir kısmını yeniden yaptılar, tiyatro dekoruna benzettiler. Umarız öylesi tekrarlanmaz. Ayrıca... Mevcut anlayış 1453’ten öncesiyle ilgilenmediği için böyle bir restorasyona kalkışır mı? Ondan da emin değiliz.

TIP

AB İstatistik Servisi Eurostat’ın yaptığı araştırmaya göre AB ülkeleri arasında en düşük kanser oranı Güney Kıbrıs’ta imiş. 2016 yılında her 100 bin kişiden 194’ü kanserden ölmüş. Avrupa ortalaması 257. En yüksek ölüm oranı ise 347 kişi ile Macaristan’da.

Kıbrıs neden kanserin en az görüldüğü ülke?

Bizim tıp fakültelerinden biri iş edinip araştırsa çok iyi olur.

AYVA

Ayvalık halkı bugün yapılacak ihalenin iptalini istiyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bu ihalenin iptali için çağrı yaptı.

Konu ne midir? Arasında 23 ada ile bakir koyların da bulunduğu Ayvalık Tabiat Parkı’nın yapılaşmaya açılmasıdır. Park içinde kalan alanlarda “günübirlik kullanım tesisleri” yapılabilmesi için bugün ihaleye çıkılacak. Ayvalıklılar, söz konusu alanların halka açık ve doğal haliyle kalmasını istiyor. Günübirlik tesisler yapılırsa parkın içine beton dökülecek, kimi alanlar halka kapatılacak, büfelerin, kafelerin işgalleri başlayacak, etrafı çöpler kaplayacak.

Ayvalık halkı endişelerinde haklıdır. “Tesis” diye girilen yere beton ve işgal de girer.

TUĞLA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pazarcık Kuran kursunun açılışında konuşuyor:

“Burada bu kursta bir tuğlası olanın bile, o tuğladan dolayı cennette kendisine bir ev verileceğini Allah resulü efendimiz müjdeliyor.” Profesör Erbaş acaba cenneti nasıl tasavvur ediyor. İnsanlar orada da evlerde mi yaşayacak? Kuran kursuna fırsat bulup tuğla koyamayan ne olacak? Cennette evsiz mi kalacak? Sokakta mı yatacak? O zaman cennetin anlamı kalır mı? Vatandaş bu tür sözleri kendi mantığında tartıya vurmaz mı? Diyanet’e inancı zayıflamaz mı? Kuran kursuna yardım için ev vaat etmek şart mı? Diyanet’e ve Diyanet Vakfı’na akıtılan paralar bu hizmetler için değil mi?

KUDÜS

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu, Temel Karamollaoğlu Kudüs mitinginde buluştular. Filistin halkının uğradığı zulmü protesto ettiler.

Siyasetçilerin ülke sorunlarından daha çok Filistin sorununa ilgi göstermeleri nedendir? Bir meslektaşın kişisel yorumu:

- Çünkü böylesi kolaydır. Türkiye’nin mağdurlarına iktidar sorumlu mevkide olduğu için, muhalefet ise egemenleri incitirim kaygısıyla sahip çıkamıyor. Hem iktidar hem muhalefet ezilenlerin yanında olduklarını Filistin’e şefkat ve merhamet göstererek sergiliyorlar.