Aşılanma zamanı!

Türkiye’ye 25 bin doz BioNTech aşısı geldiği ve bazı kişilere uygulandığı söylentileri dolaşırken... Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Sadettin Hülagü’nün 30 Kasım 2020’de kişisel Twitter hesabından attığı bir mesaj ortaya çıktı. Sayın Rektör bu mesajında diyor ki:

“Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. 4 hafta önce ilk dozu yapılan BioNTech firma aşısının 2. dozunu bugün yaptırdım. Lütfen Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelim. İşin şakası ve telafisi yok.”

Böylece, Sayın Rektör’ün ilk aşıyı 2 Kasım’da yaptırdığı anlaşılıyor. Rektör Hülagü aşıyı gönüllülük uygulaması içinde yaptırdığını söylüyor.

Aşı uygulaması bugün yarın başlıyor.

Türk Tabipler Birliği’nden Prof. Kayıhan Pala bir ihtimale işaret ediyor. Elde bulunan aşı 3 milyon dozdur. Bir dozu alan kişiye 28 gün sonra ikinci doz verilecektir. 28 gün içinde ikinci parti aşı gelmezse ne olacak? Kimse garanti gelecek diyemiyor zira. O zaman vatandaşlar tek dozla idare edecek!

Planlamaya göre, ilk aşamada sağlık çalışanları ile huzurevlerinde bulunan kişiler aşılanacak. Daha sonra asker, polis, jandarma, adli personel, cezaevinde kalanlar ile çalışanlar, sonrasında da 65 yaş üzeri vatandaşlar aşılama programına dâhil olacak.

Bu sıralama uygulanırsa 65 yaş üstü çok uzun süre aşılanma bekleyecektir.

KOMŞU

Yunanistan iki günün biri yeni bir askeri hamle yapıyor.

İyon Denizi’nde karasularını 6 milden 12 mile çıkardı. Açık açık “Sıra Ege’de” diyor.

Zorunlu askerlik süresi 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Asker sayısının artırılmasına karar verildi.

Savunma bütçesi geçen yıla göre 5 kat artırıldı. Ege adalarını silahlandırmaya devam ediyor. Fransa’dan alınan Rafale uçakları gelmeye başladı.

Bakanlar ve komutanlar iki günün biri Ege adalarını teftişe geliyor. Bazı üslerin ABD ile ortak kullanılması için anlaşma yapıldı.

Akdeniz’de İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan ittifakı kuruldu. Suudi Arabistan ve BAE ortak tatbikat için uçaklarını Yunanistan’a yolluyor.

Yunanistan bunları neden yapıyor?

Akıllarından geçen bir yıldırım savaşıyla Türkiye’yi dize getirmek olabilir mi?

Bu ihtimali düşünmenin vakti gelmedi mi?

CHP

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup konuşmasını TV’de izledik.

Ağır konuştu. Sert cümleler kurdu. Partinin başında Ecevit veya Baykal olsa daha etkili bir konuşma yapamazdı.

Ancak konuşmalar etkili olsa da sonucu değiştirmiyor.

CHP 10 yıldır oyunu artıramıyor, yüzde 25’lerde dolaşıp duruyor.

Çünkü iktidara geldiği takdirde CHP’nin ne yapacağını vatandaş bilmiyor. Ülkeyi daha iyi yöneteceği konusunda kuşkulu.

CHP’nin ideolojisi olmayan bir parti olduğunu birkaç yıl önce Kemal Bey bizzat itiraf etmişti.

İdeolojisi olmadığı için buna uygun bir programı da yok.

CHP AKP’den farklı olarak ne yapacağı konusunda halkı aydınlatmıyor, AKP’den farklı bir sistem iddiası ortaya koymuyor.

Öyle olunca, ülkeyi daha iyi yöneteceği konusunda güven vermiyor.

PROTEST

Dün sabah Uçankuş TV’ye takılıyor gözlerimiz...

Sohbet programında ekrana bir kısa film geliyor. Şık bir kadın bir adama tasma takmış. Onu köpeği gibi yanında dolaştırıyor. Köpek gibi dört ayak üstünde yürüyen adam bir ara kadının ayaklarını yalıyor.

Stüdyodakiler bu kadar da olmaz diye isyan ediyor.

İşin aslı sonunda ortaya çıkıyor.

Meğer Kanada’da biri kadın iki arkadaşın protesto gösterisiymiş bu.

Neyi mi protesto ediyorlar?

Karantina sırasında sadece köpek sahiplerine sokağa çıkış izni verilmesini protesto ediyorlarmış.

TARİFE

Hayattan ayrılanlara yapılan cenaze yardımı her yıl güncelleniyor.

2021’in tarifesi de belli oldu. Buna göre...

Milletvekili öldüğünde: 18 bin 900 TL.

Eski milletvekili öldüğünde: 9 bin 450 TL.

Devlet memuru (en düşük rakam): 3 bin 150 TL.

SSK’lı veya Bağ-Kurlu: 928 TL.

Ne demeli bu tablo karşısında?

Ölümlerden ölüm beğen...

AGA

İzmir’de Pasaport iskelesinin tamiri sırasında Urla’dan getirilen yüzer iskelenin üzerinde “Agamemnon” adı görülünce sosyal medya küçük bir isyana sahne oldu. Belediye Başkanı Tunç Soyer iskeleye Yunanca ad koyduğu için topa tutuldu. Derken iskelenin Soyer’den önce, 2017 yılında isimlendirildiği ortaya çıktı. Salvolar dindi. Aslında Balçova Kaplıcaları dâhil başka bazı yerlerin adı da Agamemnon bugün. Kimdir Agamemnon? Eski çağlarda Truvalılarla savaşan bir ünlü komutan. Türklere karşı savaşmışlığı yok. Bu arada... İzmir’in adı da Yunanca değil mi? İzmir adı Smyrna (veya Zmyrna) adlarından gelmiyor mu? Nedir bu heyecan?

ONAY

İngiltere’de hekim olarak çalışan Dr. Turhan Çömez, Nevşin Mengü’nün yaptığı röportajda aşı konusunda ilginç bilgiler veriyor. Diyor ki:

- Yakında herkesin bir aşı karnesi olacak. Bu karnede yaptırdığınız aşılar belirtilecek. Eğer yaptırdığınız aşı, mesela Çin aşısı, gideceğiniz ülkede onay almamışsa size giriş izni verilmeyecek!

Demektir ki... AB ülkeleri Coronavac aşısına onay vermezlerse AB’nin kapıları korona aşısı olmuş yurttaşlara kapanacak. Bu arada kapılar hiç aşı olmamış yurttaşlara da kapalı olacak tabii. Aşı olmamakta direnen kişileri gelecekte böyle bir yurt dışı yasağı bekliyor.