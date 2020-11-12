Bir gurbetçi çocuğu dünya çapında başarıya imza attı.

Almanya’da BioNTech adlı kuruluşun sahibi ve yöneticisi Prof. Uğur Şahin, Kovid-19’a karşı aşıyı ilk bulan bilim adamı olarak dünyaca alkışlanıyor. Şahin ve aynı zamanda çalışma arkadaşı olan eşi Özlem Türeci’den dünya basını “Dünyayı kurtaran çift” diye söz ediyor.

Uğur Şahin, 4 yaşında, işçi babasıyla birlikte Almanya’ya gitmiş, orada okumuş, profesör olmuş, eşiyle birlikte BioNTech firmasını kurmuş, 10 ay önce Kovid aşısını bulmak için kolları sıvamış ve girdiği bilimsel yarışta dünya birincisi olmuş.

Yüzüne baktığınızda tipik bir Anadolu çocuğu çehresi görüyorsunuz.

Başarısı “Göçmenler bu ülkede ne yapıyor?” diye aşağılamalara uğrayan gurbetçi toplulukların göğsünü kabarttı.

Tabii Türkiye’nin de gururu oldu.

Alman televizyonlarında birkaç röportaj izledik. Uğur Şahin’in Türk kökenli olduğundan pek söz etmiyorlar.

Alman basını “Aşıyı Almanya buldu” diye yayın yapıyor.

Bizim gazetelerde ise “Almanlar aşıya sahip çıktı” diye sitemli yazılar var.

Ancak doğrusu da o... Bu başarı Almanya’nın başarısıdır. Şahin’i başarıya ulaştıran Almanya’nın imkânlarıdır.

Aziz Sancar’ın Nobel ödülüne ulaşması da Amerika’nın imkânlarıyla mümkün oldu.

Milli Takım’a bakın... Her maçta sahaya çıkan futbolcuların yarısı Almanya altyapısından yetişmedir.

Türkiye’de yetişen çocukların eğitiminden sorumlu olanlar ne düşünüyor bu konuda?

YASAK

Ayakkabılarımı giyerken:

- Ben bir tur atıp geleceğim, dedim.

Eşim:

- Saat kaç, diye sordu.

- Dokuz buçuk.

- Daha yarım saat var.

- Neye yarım saat var

- Çıkış saatine... İzin 10’da başlıyor.

- Haa sahi... Peki yarım saat önce çıksam ne olur?

- Polis görürse ceza yazar.

- İyi, saat 10’da çıkarım. Bugün karşıya da geçeceğim, işlerim var.

- Akşam da saat 4 olmadan eve dön.

- Haa sahi, izin o kadardı değil mi?

- Tabii... Size denetimli serbestlik uygulanıyor.

- Denetimli serbestlikte bir imza veriyorsun, bir hafta serbestsin. 65’likte her gün 18 saat sokağa çıkış yasağı var.

- O zaman sizinkine çeyrek serbestlik demeli.

- Bence resmen ev hapsi.

- Her neyse, siz de hak ettiniz yani.

- Biz niye hak ettik?..

- Memleketi bu hale sizin nesil getirmedi mi?

- Eeeee...

- Toplu bir ceza veriyorlar ki aklınız başınıza gelsin.

- Memleketi bu hale ben mi getirdim?

- Ceza hepinizi kapsıyor işte... Hem Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi filan da hep sizin içinizden çıkıyor.

- Evet, genç neslin böyle kötü huyları pek yok.

- Bence de...

- Saat kaç oldu?

- Ona çeyrek var.

- Neyse, ben çıkıyorum kimseye görünmeden kıyı kıyı yürürüm.

- Ben karışmam, sen bilirsin.

Yaradan’a sığınıp evden dışarı adımımı sabah böyle attım.

MANTAR

Gazetelerde haber:

“Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları’nın yamaçlarında toplanan ayı mantarının kilosu 20 ile 25 TL’den alıcı buluyor.”

Demek, ülkemizde kilosu 25 liradan mantar alıp yemeğini yapan aileler var.

Fiyatı bir yana, mantar yemek başlı başına cesaret ister.

Zehirlenme korkusu yüzünden mantar yiyemeyen çoktur.

Yeri gelmişken bir fıkra...

İdam mahkûmuna son arzusunu sormuşlar:

- Bir tabak mantar yemeği istiyorum, demiş.

Gardiyanlar şaşkın şaşkın bakarken eklemiş:

- Ölüm korkusuyla ömür boyu ağız tadıyla bir mantar yemeği yiyemedim de.

AŞI PLANI

Kovid aşısının Almanya’da önümüzdeki yıl başından itibaren uygulaması başlıyor

Alman hükümeti bir “Acil aşı planı” hazırlamış.

Buna göre, ilk aşılanacak grup, göçmen kamplarındakiler ve cezaevindeki mahkûmlar olacak.

Öncelik daha sonra hastabakıcılar ve acil servis çalışanları ile sağlık çalışanlarına verilecek. Bunu polisler, diğer sağlık personeli, öğretmenler, yuva eğitmenleri ve itfaiyeciler izleyecek. (Bizde öncelikli kişiler farklıdır, malum!)

***

Bu aşı Türkiye’ye ne zaman gelir, ne kadar gelir? Bilemeyiz. Grip aşısı 1 milyon 350 bin doz geldi. Kimseye yetmedi. Grip aşısında talebin 10 milyon dozu bulduğu söyleniyor. Kovid aşısına ise en az 50 milyon talep olacak. Aşının iki dozu 40 dolar. İthalat için (nakliye hariç) iki milyar dolar gerekiyor. Aşıyla buluşmamız (sade vatandaş olarak) belli ki hayli zaman alacaktır.

DENİZALTI

Yunanistan harıl harıl çalışıyor...

Türkiye’yi nereden nasıl köşeye sıkıştırırız.

Zihinler bu yönde çalışıyor.

Son haber: Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman Die Welt gazetesine yazdığı yazıda Almanya’nın Türkiye’ye T-214 modeli denizaltı satışını durdurmasını istedi.

Yunanistan’ın elinde 4 adet T-214 denizaltı var.

Türkiye ise Almanya’dan 6 adet T-214 satın almak üzere 2010 yılında anlaşma yaptı.

Bu denizaltılardan ilki (Piri Reis) şu anda Gölcük’te monte ediliyor.

Diğer 5 denizaltının ise önümüzdeki 5 yılda teslimi öngörülüyor.

Dendias, Türkiye 6 adet T-214’e sahi p olursa dengenin Türkiye lehine değişeceği iddiasında.

Almanya Yunanistan’ın hatırına Türkiye ile denizaltı antlaşmasını bozar mı?

6 denizaltının antlaşmada öngörülen bedeli 2.5 milyar euro.

Yani 25 milyar lira.

Hangi devlet Atina istedi diye böyle rakamlardan vazgeçer?

Hem de 6 denizaltı için üretim planlaması yapılmış, parçaların imaline başlanmışken...