İngiliz’e itibar...

İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un İngiliz istihbarat servisi MI6’ya başkanı olarak atanması Türkiye’de olumlu yankılar yaptı. Moore 2014-17 yılları arasında Türkiye’de büyükelçi olarak bulunmuş okşayıcı mesajları ve Beşiktaş taraftarlığıyla hayli sempati toplamıştı. Moore’un Türkiye’de hayli dost edindiği, atanması yayınlanan mesajlarda da kendini belli etti...

Sempatik İngiliz elçisi deyince...

Tarih Baba’nın hatırına herhalde hemen Sir Gerald Lowther gelecektir.

1908 yılında Anayasa’nın tekrar yürürlüğe konması anlamına gelen İkinci Meşrutiyet’in ilanında İngiltere sevdası özellikle aydınlarda zirveye ulaşmıştı.

Meşrutiyet ilanından birkaç gün sonra İngiliz Büyükelçi yurt dışından İstanbul’a dönmüştür. O günü, gazeteci Ahmet İhsan Tokgöz’ün “Matbuat Hatıralarım” adlı kitabından okuyoruz:

“1908 inkılâbında aydınların ruhunda derin bir İngiliz sevgisi vardı ve bu o kadar yüksekti ki, 1908 Temmuzunun 23’ünde (30 olacak) İstanbul’da bulunmayan İngiliz elçisi şehrimize döndüğü zaman, Sirkeci istasyonunu baştanbaşa doldurmuştuk. Elçiyi candan ve gönülden alkışlıyorduk. Sonunda coşkun gençler elçinin arabasını çeken atları söktüler, arabayı kendi kollarıyla çektilerdi”

Evet o gün içinde elçinin bulunduğu araba heyecanlı gençler tarafından Sirkeci’den Tepebaşı’ndaki elçiliğe kadar koştura koştura çekilmiştir.

Böylesi itibar tarihte pek görülmemiştir...

Pek tabii böylesi yüz kızartıcı yalakalık da az görülmüştür tarihte...

İNSAN HAKLARI

Tanzimat ilanından sonra İngiltere, Fransa gibi ülkeler esir ve köle ticaretini kaldırması için Osmanlı’ya baskı yapmaktadır. Padişah Abdülmecit, konuyu etrafına danışırken haremdeki ikballerinin fikrini almayı da düşünür. İkballerden Nesrin hanım, köleliğin kalkması konusunda ne düşündüğü sorusuna şu yanıtı verir: “Hünkârım bu ne demek oluyor. Hiçbirimiz şuradan şuraya gitmeyiz. Doğru biz esirlikten gelmeyiz. Bizi çocukken kaçırıp pazarda satmışlar. İyi ki de esir olmuşum yoksa nereden buraya gelecektim. Hünkâr hazretlerini rüyamda bile göremezdim...”

İkballerden Navekmisal hanım konuşuyor: “Hünkârım ben de şuradan şuraya gitmem. Talihim varmış kader beni buraya sürükledi. Çocukluğumda çok acı çektim ama sonra yüzümü güldürdünüz hünkârım”

(Kitap: Hıfzı Topuz - Abdülmecit. S.135)

İnsan hakları evrenseldir amma... Hayatından memnun insanlar bu hakları umursamaz, hatta yukarda görüldüğü gibi, karşı bile çıkarlar!

TEDBİR

Sağlık Bakanı başta olmak üzere bütün devlet sözcüleri hep bir ağızdan tekrarlıyorlar:

- Tedbir, tedbir, tedbir...

Nedir tedbirler? Maske, mesafe, temizlik...

Yolumuz zaman zaman Kadıköy Merkez Postanesine düşüyor...

Çevredeki kafelerde, lokantalarda bulaşsavar (dezenfektan) bulunuyor

Ancak binlerce kişinin girip çıktığı devlet kuruluşu PTT’de bulaşsavar yok

Tabii eminiz içerdeki memurlardan birine “neden yok” diye sorarsanız tezgâh altından bir şişe kolonya çıkarıp size uzatacaktır. Birçok kuruluş bunu yapıyor. Ama devlet bu yolda örnek olmak zorunda değil mi?

Bu mu tedbir?

SEZON

Eski spor yazarı ve Ankara’nın emlak kralı Salim Taşçı’nın önerisi:

“Dünyaya diz çöktüren Korona salgınında gece gündüz demeden, mesai mefhumu tanımadan, can siperâne görev yapan sağlıkçılarımızın yeni futbol sezonunda her gün anılmasını öneriyorum: Yeni sezonun adı şu olmalı:

“Sağlıkçılar futbol sezonu’’

NUTUK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin: “Hatırat-larla Karşılaştırmalı NUTUK” adlı kitabın ciltli 135, ciltsiz 56 liradan satışa çıkardığını yazmıştık. Eğer bu kitaptan kar ediliyorsa bunun da Atatürk ticareti anlamına geleceğini söylemiş, “çok ayıp” diye nitelemiştik.

Okurumuz kitap örnekleri göndermiş...

A 101 adlı marketlerde NUTUK 15 lira 90 kuruşa, “Gençler İçin Nutuk” ise 3 lira 95 kuruşa satılıyor.

Gençlerin Nutuk okuması için A 101 mağazaları daha gayretli...

TEST

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, bir ayda 8 koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığını ve sonuncusunun pozitif çıktığını yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Normal vatandaş ancak makul şüphe üzerine test yaptırırken bir milletvekili neden 4 günde bir Kovid testi yaptırır?

Herhalde Türkoğlu’nun açıklamasını okuyan herkes bunu merak etmiştir.

Sayın vekil bir fırsatta bu merakımızı giderirse seviniriz. Geçmiş olsun...

MYK

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.

Genel Başkan Yardımcılarından oluşan MYK’da dış politika ve basınla ilgili genel başkan yardımcılıkları boş kaldı. Bu görevde geçen MYK’da Ünal Çeviköz ve Tuncay Özkan yer almış ancak her iki isim Kemal Bey’in listesinde yer aldığı halde Kurultay’ca Parti Meclisine seçilmemişti. Kemal Bey’in bir anlamda Kurultay kararını protesto ettiği söyleniyor.

Türkiye’nin dış politikada tarihi gerilimler yaşadığı bir dönemde MYK’da dış politika koltuğunun boş bırakılmasına biz anlam veremedik...

KALDURUM

Kaldurum, diye yararlı bir twitter hesabı var. Son günlerde Beşiktaş Belediyesi’nin göz yumduğu kaldırım işgallerini fotoğraflayıp yayınlıyor. Bilvesile hatırlatalım... Beşiktaş’ta Barbaros Vapur İskelesi’nin karşısında Shangri La Oteli’nin denize bakan kaldırımında 4-5 metre eninde yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir bölüm çitle çevrilerek lokantaya dönüştürüldü. Bu kaldırımı otele hangi belediye başkanı kaça kiraladı. Karar meclisten nasıl geçti. Soruyu twitter’dan geçen yıl sormuştuk. Bir yıldır yanıt alamadık. Sayın Başkan Rıza Akpolat bir cevap lütfeder mi?

İZİN

Sayın okurlar,

Yıllık izin dilekçemizin tarafınızdan kabul edileceği inancıyla... Cümlenize sağlık, esenlik, serin günler diliyoruz...