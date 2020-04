Özal’lı yıllar...

Geçen 17 Nisan günü, Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümüydü. Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Demokratik siyasi yaşama daima bağlı kalan, devletin kurum ve kurullarını önemseyen, devlet yönetiminde planlamaya ve liyakate önem veren örnek bir siyaset ve devlet adamıydı Turgut Özal... Saygı ve rahmetle anıyorum.”



Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu geçmişi bir hayli unutmuş... Örneğin, “Demokratik siyasi yaşama daima bağlı kalan” dediği Özal’ın 12 Eylül darbecilerinin kurduğu hükümette görev aldığını... Cuntanın siyaset yasağı getirdiği Demirel’in, Ecevit’in, Erbakan’ın, Türkeş’in yeniden siyasete dönememeleri için amansız bir mücadele verdiğini... “Ben zenginleri severim”, dediğini... Özelleştirme adı altında ülkenin tüm kâr eden kuruluşlarını iç ve dış sermayeye yok pahasına sattığını...

Bugün yaşanan tüm olumsuzlukların temelini o yıllarda bizzat Özal’ın attığını..



Unutmuş...



Geleneğimizde ölenleri hayırla yâd etmek vardır. Ancak yanlış siyasi icraatı aklamak, o günleri yaşamamış genç nesilleri yanıltmak yoktur. Özal’a karşı soylu bir mücadele veren laik Cumhuriyet yanlılarının hafızasıyla ve hatırasıyla alay etmek de hoş değildir.



CHP’nin ilkelerinden, çizgisinden kopuk bir siyasetin savrulmaları bunlar.



SOKAK



Yıllardır Türkiye’de yaşayan Çince öğretmeni dostumuz Li Hanbing, iki günlük sokağa çıkma yasağına isyan edenlere şaşırıyor, telefon sohbetimizde ülkesindeki durumu anlatıyor:



- Vuhan’da sokağa çıkma yasağı 70 günden fazla uygulandı. Bu süre içinde her evden sadece bir tek kişiye markete gitme izni verildi, o kişi izin kartıyla çarşıya çıktı, fazla dolaşmadan geri geldi. Başka hiç kimse dışarı çıkmadı. Yaşlıların alışverişini ise belediye ve hükümet görevlileri yaptı. Böylece salgın tamamen önlendi. Eğer salgın bitsin istiyorsanız evde kalmaya katlanacaksınız...



ARTI 65



65 yaş üstü vatandaşlar karantinada bir ayı doldurdu.



Bu koşul her ülkede yok.



65 yaş üstü kişilere evde kalmaları her ülkede sıkı sıkı tembihleniyor. Ancak kalabalık yerlere girmemeleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri koşuluyla sokağa çıkmalarına da izin veriliyor. İhtiyarlar! evde otururlarsa ne olur?

Hareketsiz yaşam hem fizik hem psikolojik sağlık yönünden iyi değil. Eli ayağı tutan herkesin günde yarım saat temiz havada yürümesi şart. Ev içinde egzersiz yapmak aynı ferahlığı sağlamıyor. Konu yeniden düşünülmeli. En azından sınırlı bir sokak izni verilmeli.



ZENİT



Bu zor günlerde ünlü kuruluşlar ses getiren çalışmalarla varlıklarını hissettiriyor. Mesela... Rusya'nın Zenit kulübü, futbol maçlarında takımı yalnız bırakmayan engelli taraftarları ile 65 yaş üstü fanatiklerine gıda paketleri gönderiyor. İlk gün paketlerin evlere tesliminde Zenit'in efsane futbolcusu Andrei Arshavin'in de görev aldığını ve kapı kapı dolaştığını kaydedelim.



WAIKIKI



Tema Grup'a bağlı yerli bir tekstil firması olan L.C Waikiki, kâr amacı gütmeden haftada 40 milyon maske ürettiğini açıkladı. Firma ilk 2.5 milyon maskeyi Sağlık Bakanlığı'na hibe etmiş. Waikiki 3 kıtada, 47 ülkede, 307 farklı şehirde 1000 mağazayla faaliyet gösteren ve orta gelirli kesime hitap eden bir kuruluş. Alkışı hak ediyor...



BAŞARI



Prof. Osman Müftüoğlu:



“Kovid-19 enfeksiyonunun tedavisinde başarılıyız. Dünyaya örnek bir performans sergilediğimizi bile iddia edebilirim” diyor...



Prof. Müftüoğlu bu başarıda sağlık ordumuzu överken şöyle devam ediyor:



- Tedavi başarımız sadece hafif, orta ve ağır vakaların iyileştirilmesiyle sınırlı değil. Yoğun bakımdaki hasta sayımızın düşüklüğü, yoğun bakımda kalma süresinin kısalığı dünyaya örnek gösterilecek düzeyde.



Peki, virüsü önlemekteki karnemiz nasıl derseniz... Maalesef iyi değil.



Çin ve İran’ı solladık. Şu sırada vaka sayısı yönünden dünyada ABD, İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya’nın ardından 7. sıradayız. Yeni vaka sayısında 5. sırada, can kaybında 12. sıradayız. Tedavide iyiyiz ama virüsün yayılmasını önlemekte başarılı değiliz.