Pontus günleri!

19 Mayıs’ta Yunanistan’da yine Pontus fırtınası estirildi. Siyasetçiler Pontus soykırımını kınamak için kuyruğa girdi. Bu olaylar 1919 yılında meydana gelmiş. Ancak akılları başlarına 75 yıl sonra gelmiş olmalı ki Meclis’ten anma günüyle ilgili kanunu 1994 yılında çıkardılar.



Greek Reporter adlı internet sitesi olayın tarihçesini anlatırken, 1919 yılında Karadeniz’de bir Yunan Ermeni devleti kurulmasının tasarlandığını saklamadı. Buna o tarihte izin verseydik bugün suçlu olmayacaktık!



Yunan politikacı, Türkiye ile düşmanlığı körükleme ve halktaki Türk korkusunu katmerlendirme çabalarını hiç yorulmadan sürdürüyor. Bu korkuyu sömürerek oy topluyor. Yabancı silah tüccarları da yine bu korkuyu sömürerek ülkeye envaiçeşit silah yığıyor. Yunanistan askeri harcamalar yüzünden iflasa sürüklendi. Ama kendini frenlemedi. Düşmanlığı köpürtmeye devam ediyor.



Ege ve Akdeniz’de ittifaklar oluşturarak Türkiye’yi kuşatma çabalarını da sürdürüyor.



NOT: Günün birinde S-400’ler aktifleştirilir de Ege’ye iki Mersin’e iki batarya yerleştirilse karşı kıyıda manzara ne olur dersiniz?



Minarede Tatlıses





Haber 2018 yılı 21 Şubat’ında, yani bundan iki yıl önce internet siteleri ve gazetelerde yer aldı. “Minarelerde İbrahim Tatlıses şarkıları çalındı” başlıklı haber şöyle devam ediyor:



“Türkmen Camii’nden ezan sonrası minareden İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği ‘Tabip sen elleme benim yaramı’ türküsünü duyanlar, kulaklarına inanamadı.”



Minareden radyodan çalındığı sanılan parçalar da yayınlanmış.



İlçe Müftülüğü bu olay üzerine açıklama yaparak şöyle demiş:



“Camilerimizde ezan merkezi sistemle okunuyor. Muhtemelen telsiz frekanslarına giriliyor. Art niyetli bir girişim. Konuyu araştırıyoruz. Sistemi kuran firmayla irtibata geçtik.”



Demek ki... İzmir’deki Bella Çav olayı yeni değil. İki yıl önce de Kuşadası’nda benzer olay vaki olmuş. Birileri frekansa girmiş. Aradan iki yıl geçmiş. Ama merkezi sistem sağlama alınmamış. Son olayda muhtemelen yine frekansa girilmiş.

YANGÖZ



İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in danışmanlarından Kerem Ziya Yangöz, Twitter’a Soyer’in kuşlara yem verirken bir fotoğrafını koyuyor ve altına şöyle yazıyor:



“Başkan Soyer’in her sabah belediyeye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz...”



Danışman Yangöz yanlışlıkla bu mesajı Tunç Soyer’in hesabından RT yapıyor (tekrarlıyor) ve altına şöyle yazıyor:



“Sadece insanların değil, İzmir’deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız...”



Böylece Tunç Soyer kendi kendini methetmiş oluyor.



Danışman bu gaf üzerine istifa etmiş. İyi yapmış.



Yaptığı iş başlı başına gereksiz.

10. YIL



Cumhuriyet’in 10. yılında, Taksim Meydanı’na bir pankart asılıyor ve 10 yılda gelinen nokta anlatılıyor:Cumhuriyet’in 10. yılında, Taksim Meydanı’na bir pankart asılıyor ve 10 yılda gelinen nokta anlatılıyor:“1923’te 140 fabrika, imalat 1.300.000 TL1933’te 2317 fabrika, imalat 137.773.294 TL”Cumhuriyet Türkiye’si yeni fabrikalar açmakla övünüyordu. Dünya ekonomi krizine rağmen 10 yılda 2177 fabrika açıldı. Sonraki yıllarda da yüzlerce fabrika yapıldı. Sat sat bitiremedik.



KEÇİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun favori içeceği son aylarda keçiboynuzu çayı olmuş. Hiç duymamıştık. Haberi veren gazeteci Muzaffer Ayhan Kara diyor ki:



“Konuklara da ikram edilen bu çaydan bendeniz de birkaç ay önce Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki makamında tattım ve şiddetle öneririm denemek isteyenlere.”



ÇAY



Çay deyince aklımıza geldi... Almanya’da yaşayan iş adamı Ahmet Güler, birkaç yıl önce bir gurup arkadaşıyla birlikte bir bakanı ziyaret etmişti. Bakan ne içeceklerini sormuş, “Çay” cevabını alınca odacıyı çağırmış:



- Oğlum beylere birer çay getir.”



Peşinden eklemiş:



“Tazeyse bana da getir.”



DOKTOR



Operatör Doktor Salih Cenap Çevli günler önce bir tweet mesajı atmıştı:



“Hâlâ koruyucu giysimiz yok... Ellerimiz alkolden hışır oldu. Bulaşma korkusuyla yemek yiyemez olduk. Evde çocuğumuza sarılmaya korkuyoruz. Hastalar dezenfektan eldiven ve maskeleri kutuyla çaldı. Yurt dışından gelen iki doktor arkadaş pozitif çıktı, yatırıldılar. Bizi kim koruyacak?”



Bu mesajı atan Dr. Salih Cenap Çevli iki gün önce koronadan vefat etti.









