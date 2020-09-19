Çocukların bağışıklığını nasıl güçlendirebiliriz?

Çocuklar için bu yıl, pandemi dolayısıyla sıradan bir okul sezonu olmayacak. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için neler yapılabilir? Takviyelerden çocuklardaki kaygıya kadar korona döneminde çocuğumuz için dikkat etmemiz gerekenler...



Önümüzde aileler için zorlu bir süreç var. Ebeveynler endişeli: “21 Eylül’de okullar açılırsa çocuklarımızı Kovid-19’dan nasıl koruruz?”, “Bağışıklık sistemlerini virüse karşı nasıl hazırlarız?” sorularının yanıtlarını çocuk hastalıkları alanında uzman Dr. Gülşah Güven ile konuştuk.

“Okullar açıldığında hastalıkların artması her sene gördüğümüz bir gerçek. Kovid’e özel değil, toplu olarak bir araya gelindiği için virüslerle karşılaşma ihtimali artıyor” diyen Güven, her zaman mevcut olan ve uyulması gereken genel hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini vurguluyor. “Okula giden bir çocuğun yılda 6-8 kereye kadar üst solunum yolu enfeksiyonu olmasını normal kabul ediyoruz” diyen doktor, influenza’ya dair tecrübeleri olsa da hekimlerin yeni bir virüs olan Kovid-19 tecrübelerinin kısıtlı olması dolayısıyla bu ikisinin birbirine karıştırılabileceğini; pandemi sürecinde olduğumuz için doktorların da test isteyerek ayırt ettiklerini anlatıyor.

Çocuk ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, nezle, ishal, kusma, halsizlik gibi belirtiler yaşadığında, son 15 gün içinde şüpheli Kovid teması varsa doktora başvurulmasını öneriyor.

Tüm yaş grupları için, her virüsün etkisi bağışıklık ile direkt alakalı. Çocuklarda bağışıklığı anne karnından itibaren atılan temeller etkiliyor: Kalıtsal faktörler, normal doğum, ilk iki sene anne sütüyle beslenmesi... Kritik konulardan biri de aşılarının tamamlanması. Okul çağındaki çocuklar içinse en mühim konu sağlıklı ve dengeli beslenme. Mevsiminde, taze sebze ve meyve yemeye; ‘gökkuşağı’ gibi beslenmeye teşvik etmek önemli. Şekerli gıdalar, asitli içecekler, paketli gıdalar ve fast food tüketimi bağışıklığını düşürür.

D vitamini, C vitamini ve çinko

Peki bağışıklığı güçlendirmek için ne gibi destekler alınabilir? Güven, “Bağışıklık sisteminde çinko, D vitamini ve C vitamini önemli. Rutinde sağlıklı, dengeli beslenen bir çocuğa optimal gelişimindeyse multivitamin önermiyoruz. Ancak şimdi havaların soğumasıyla birlikte eve de kapanılacak. D vitaminini her gün 400-800 ünite öneriyoruz. Tabii kandaki düzeye bakılarak, gerekiyorsa uygun tedavi yapılır” diyerek başlıyor anlatmaya...

“C vitamini vücutta birikmiyor, fazlası atılıyor. C vitamini söz konusu olduğunda, yaş ve kiloya göre değişmekle birlikte, bölünmüş dozlarla günde 1 gram (tek seferde almayacak şekilde) çok rahat tolere edebilir çocuklar” diyor. Bitkisel bir destek de olsa, multivitamin de olsa takviyelerin hekim ve eczacı kontrolünde olmasının öneminin altını çiziyor. Doz aşımı, gereksiz kullanım ya da alerjik reaksiyon gibi ihtimaller göz önüne alınarak, tavsiye üzerine denenmemesini hatırlatıyor.

50’den fazla enzimin yapısına giren çinkonun da bağışıklık için önemini vurgulayan Dr. Gülşah Güven; “Zayıf, iştahsız, sık hastalanan çocuklara -şimdi okula da başlayacaksa- üç ayı geçmemek kaydıyla günde 5 mg’ı verilebilir” diyor. Vücudun yapamadığı, dışarıdan alınması gerekli olan Omega-3 içinse çocuk haftada iki gün balık yemiyorsa, haftada 2-3 gün doktorunun ve eczacısının önerdiği formda balık yağı kullanabileceğini söylüyor.



Çocuğumuza grip aşısı yaptıralım mı?



Influenza ağır, çocukları yıpratan bir hastalık. Aşısı, özellikle risk grupları olmak üzere, çocuklara önerilir. Özellikle risk grubunda olan çocukları aşılamayı öncelik olarak tercih ediyoruz. Kronik hasta çocuklar risk grubunda; örneğin kalp hastalığı olan ya da çok ağır astımı olan çocuklar önceliğimiz. Yine okula giden çocukların aşı olmasında da hiçbir sakınca yoktur.