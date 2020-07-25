Online muayene

Pandeminin itici gücüyle dünya hızla dijitalleşirken sağlık hizmetleri de bundan payını aldı. Tele sağlık hizmetleri ve online terapiler bu süreçteki yeni normallerimiz oldu.





Pandemi ile birçok alışkanlığımızı değiştirmeye başladık. Azalan arkadaş buluşmaları, artan online sohbetler… Azalan mağaza alışverişleri, artan online siparişler… Listeyi uzatmak mümkün. Ve işin ilginç yanı bu dönüşüme herkes adeta “hayatta kalabilme” içgüdüsüyle hızla adapte oldu. Örneğin bel ağrısı çeken annem ve babama, ağır yük taşımasınlar diye sanal marketten online alışveriş yapmalarını yıllardır önerirdim. Onlar da yıllardır ısrarla markete giderlerdi. Oysa şimdi tüm ihtiyaçlarını online marketten sipariş ediyorlar. Pandeminin itici gücüyle gerçekleşen hızlı dijitalleşmeden sağlık hizmetleri de payını aldı. Gereksiz yere doktora veya hastaneye giderek risk almak istemeyen kişiler tele sağlık hizmetlerine yönelmeye başladı. Test yaptırmaları gerektiğinde bile bir laboratuvara gidip kan verip, gelen sonuçları doktoruna mail olarak gönderen kişiler giderek çoğalıyor. Elbette elle muayene gerektiren veya doktorun hastayla buluşması gereken durumlar da oluyor ama bir araya gelme şart değilse doktor da hasta da online görüşmeyi tercih edebiliyor. Bu noktada ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz bir projeden sizleri haberdar etmek istiyorum.

“Albert Health Sağlık Asistanı”, küresel pandemi nedeniyle hastaneye gidemeyen kadınlar için ücretsiz dijital sağlık hizmeti kampanyası başlattı. Bayer’in sponsorluğunda gerçekleştirilen bu kampanya sayesinde pandemi nedeniyle doktor randevularını erteleyen 1000 kadına, “Albert Sağlık Asistanı Uygulaması” üzerinden ücretsiz olarak kadın doğum hekimleriyle uzaktan görüntülü görüşme imkanı sunuluyor. Proje aracılığıyla evinizden çıkmaya gerek duymadan, “kadın hastalıkları ve doğum’ branşındaki doktorlardan online randevu alarak uzaktan görüntülü görüşüyor, uzman hekimlere aklınıza takılan soruları ve sağlık sorunlarınızı danışabiliyorsunuz.

Yenilikçi çözüm

Uzmanlar projenin hayata geçtiği ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü söylüyor. Kampanyanın ilk haftasında bu hizmetten yararlanan 200’ün üzerindeki kadınla gerçekleştirilen anket sonuçlarında memnuniyet oranının yüzde 96 olduğu bildirildi. Doktorlar, hastaların yüzde 85’inin ihtiyaçlarının tele sağlık hizmeti kapsamında giderildiğini, yüzde 15’inin ise farklı branşlara veya tetkik amacıyla ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade etti. Uzm. Dr. Can Postacı, tele sağlık hizmetinin önleyici hekimlik adına çok yararlı olduğunu, uzaktan tıbbi danışmanlık vererek, hastaların karar verme süreçlerinin netleşmesine ve acil olmayan ameliyatların ertelenebilmesine yardımcı olunabildiğini ve hastaların bu sayede streslerinin azaldığını ve tedavilerinin daha olumlu ilerlediğini belirtti. Postacı, bu yenilikçi çözümün aynı zamanda sağlık sistemine ekonomik açıdan da büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı. Siz de evde kaldığımız bu günlerde kontenjanla sınırlı olan bu kampanyadan yararlanarak, kadın doğum uzmanı doktorlarla görüntülü görüşebilir, sağlık sorunlarınızı ücretsiz olarak danışabilirsiniz.

Online terapi

Günümüzün trend topiclerinden biri de online terapi. Çevremdeki birçok kişi terapilerini online platformlara taşıdı. “Aman hastalık kaparsam” diyerek gerildiğinden online ortamda kendini daha rahat hissedenler var. Ancak terapistiyle yüzyüze iletişim kurmadan kendini yeterince iyi hissedemeyenler de... Hatta içlerinde “Ya anlattıklarım sanal ortamda bir yerlere kaydediliyorsa” diyerek bilgisayarlara, programlara güvenmediğinden oldukça rahatsız olanlar da var. Ne de olsa terapi çok özelini açtığın bir yer… Eminim bazı özel konularda online muayeneler için de benzer kaygıyı yaşayanlar oluyordur.