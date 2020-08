Sevgimizi onları koruyarak gösterelim

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Sarıyıldız, “Maskemizi takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak büyüklerimize sevgimizi uzaktan dile getirebiliriz. Ciddi sağlık sorunları olan kişilerle görüntülü görüşmeyi seçerek onlara iyilik edebiliriz” diyor.



Pandemi sürerken, diğer bayramlardan farklı bir Kurban Bayramı yaşayacağız. Bu dönemde bayram ziyaretlerinde ve tatilde nelere dikkat etmemiz gerektiğini Acıbadem Hastanesi Bağdat Caddesi Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Sarıyıldız ile konuştuk.











Dr. Sarıyıldız sözlerine “Bu bayram önemli bir sınav vereceğiz. Büyüklerin yanına gidip sevgimizi sunmayı, sosyalleşmeyi kontrollü yapmamız gerekeceğinin farkındayız. Belki birkaç bayram daha böyle yapmaya alışmak zorundayız” diye başlıyor. “Başkalarına hastalık verme potansiyelimizin farkında olmamız ve sevgiyi başkasına zarar vermemekle eşleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bayramdaki iyi niyetlerimizi sevdiklerimizi koruyarak göstermeliyiz” diyor.

Dr. Sarıyıldız, bayram ziyaretleri için şu önerilerde bulunuyor: “Ciddi sağlık sorunları olan kişilerle görüntülü görüşmeyi seçerek onlara iyilik edebiliriz. Sağlığımızın iyi olduğunu biliyorsak, yine sağlıklı olduğunu bildiğimiz kişilerin evine gidebiliriz; fakat maskemizi takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak sevgimizi uzaktan dile getirebiliriz. Mevsim uygun olduğu için balkon, bahçe vb. açık alanları tercih edebiliriz.” Eve girmeden kolonya ya da antiseptik solüsyonlar kullanmak da önemli.

Herkesin giriş ve çıkışta ellerini yıkayarak temizliğe özen göstermesi gerektiğini belirten Sarıyıldız, ciddi bir tehlike olan sessiz taşıyıcılara karşı evde de maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kurban kesmek isteyenler ne yapmalı?

Sarıyıldız, “Öncelikle kalabalık kurban kesim alanlarında bulunmamayı tavsiye ediyorum” diyor ve şöyle devam ediyor: “Kurumlara bağış yapmayı ya da aracı kullanarak kurban kestirmeyi tercih etmelerini öneririm. Mutlaka başında bulunmak istiyorum diyorlarsa buna uygun alanlarda ve temsilen aileden bir kişinin gitmesi daha uygun olacaktır.”

Tatilde bunlara dikkat!

Tatile gidilecekse aynı önlemlerin sürdürülmesinin altını çiziyor, “Sosyalleşmek normalleşmenin mutlak sonucu, fakat kendi sorumluluklarımızı alarak normalleşmek zorundayız. Sıkışmışlığın sonucunda aşırı rahatlık süreçlerini görüyoruz ne yazık ki! Fakat süreç bitmedi. Her zaman, her an kendi alanımızı ve başkalarının sağlığını korumakla görevliyiz.” Dr. Erkan Sarıyıldız, “Açık alanlarda insanlar arasındaki mesafeleri genişletmek, çok kalabalık yerlerde bulunmamayı seçmek, belki tenha saatlerde dışarı çıkmak” önerilerinde bulunuyor.

“Butik, daha az sayıda odanın bulunduğu, daha rahat kontrol altında olabilecek mekânlar tercih edilebilir. Bu sene öyle popüler yerlerde bulunmanın senesi değil; kafamızı dinlemenin ve sağlığımızı sürdürmenin senesi” diyen Sarıyıldız’ın söyledikleri yapmamız gerekenleri özetler nitelikte: “Normalleşmek hayatın içinde sorumsuz davranmak anlamına gelmiyor. Kişisel sağlığımız ve toplum sağlığı açısından önlemlerimizi maksimum alıp kaygısızca, dengeli yaşamalıyız.”

“Endişem diğer salgınlar”

Yaz sezonu sonrası nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımıza dair sorumuzu da “Esas endişem o dönemde diğer hastalıkların salgınlarının başlaması. Influenza ve nezle de salgın yapar. Bu kadar benzer semptomları olan hastalıklar da salgına dönüştüğünde biz ayırmakta, hastalar da paniklememekte zorlanacaklar” diye yanıtlıyor.





Zihnimi yönetmeyi öğrenmem gerek

Fonksiyonel Tıp Hekimi olarak da çalışmalarını sürdüren, en son “Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı” adlı kitabına imza atan Sarıyıldız “Kişisel zihin yönetme yöntemlerini kullanmamızın gerektiğini gösteren bir süreçten geçtik” diyerek meditasyon ve içe dönüş çalışmalarının önemine dikkat çekiyor: “Bağışıklık sisteminin temeli stres yönetimiyle de alakalı. Bu anlamda zihnimi yönetmeyi öğreneyim demek, herkes için çok doğru bir adım. Bu süreç bu yaklaşımlara da ilgiyi artırdı.” SCIO Quantum biofeedback sistemini bu dönemde çok kullandıklarını anlatan Sarıyıldız, bir frekans tedavi yöntemi olan ve kişiyi taramadan geçirerek sağlığına, bedenine uymayan frekansları dengeleyen sistemle vücudun kendini sağlıklı olmaya doğru götürdüğünü paylaşıyor.