Sonbahara iyi hazırlanın

Eylüle az kaldı. Yaz mevsiminin ataletini üzerimizden atarken, sonbaharı enerjik ve güçlü bir bağışıklık sistemiyle karşılamak için neler yapmalıyız?











Ağustos ayını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bayram tatilini uzatanlar işlerinin başına döndü, kıyı kentlerinden büyükşehirlere geri dönüş başladı... Bir yanda devam eden pandemi, bir yanda yazın rehaveti derken, sonbahara nasıl hazırlanmalı, nelere öncelik vermeliyiz, bir hatırlayalım... Şehirde “Güzel günler mazide kaldı” ruh halinden çıkmak, isteksizlikle savaşmak zaten zorken, bu kez bir de pandemi hayatımızı kısıtlıyor. Yine de yaz biterken hayat kalitenizi artıracak, moralinizi yükseltecek anları gözden kaçırmamak gerekiyor.

Yeni girişimler

Öncelikle tatilden kalan tembelliği yenmek gerek. Düzenli egzersiz, bedenimize yararlarının yanında strese karşı da en büyük dayanağımız. Güneş ışığının antidepresan etkisinden hâlâ faydalanmak mümkünken, sabah erken saatlerde açık havada yürüyüş yapmak hem bedenimiz hem psikolojimiz için iyi bir tercih. Üstelik bu şekilde cadde ve parkların en tenha zamanından faydalanabilirsiniz. Açık havada insan kalabalıklarının olmadığı rotalarda yürümek için en güzel zamanlar.

Sonbaharı yeni bir başlangıçla karşılamak iyi bir fikir. İnternetten takip edebileceğiniz kurslar, resim ya da el işi gibi zihninizi sakinleştirecek yeni hobi önerileri, bu süreçte ruhunuza çok iyi gelebilir. Pandemi dolayısıyla ev gibi güvenli ortamlarda devam ettirebileceğiniz bir hobiyi değerlendirmekte yarar var. Koronavirüsten korunmak için sosyalleşeceksek açık alanları tercih etmek önemli. Dolayısıyla açık hava sinemaları gibi seçenekleri tercih edebilir ya da evde ailenizle film geceleri düzenlemek gibi yeni rutinler yaratabilirsiniz.

Mevsim sebzeleriyle dengeli beslenme

Uzun süredir öpüşüp tokalaşmaktan; kapı kolu, tırabzan gibi alanlara temas etmekten zaten kaçınıyoruz. Yine de havalar soğumaya başlarken bağışıklık zırhlarını kuşanmak önemli. Şeker ve trans yağ oranı yüksek besinleri azaltarak, dengeli ve sağlıklı beslenmeye geçişi hızlandırmanın tam zamanı. Mevsim sebze ve meyveleri sofralarda yerini alsın! Ayrıca eczacınıza danışarak bağışıklığınızı güçlendirecek doğal kürlerden yararlanabilirsiniz.

Strese karşı yeşile sığının





“Mutluluk Doktoru” kitabımda da yer verdiğim “Orman banyosu” yapma önerisi, birçok araştırmanın gösterdiği doğada vakit geçirmenin stres azaltıcı, mod yükseltici etkisine dayanıyor. Japonya, Kore gibi ülkelerde tercih edilen “Orman banyosu”, pandemi süreci için de uygun. Aynı evi paylaştığınız kişilerle, kendi aracınızla yeşil bir alana gidip toprakla temas edebilir, bağ kurabilirsiniz. Doğanın seslerini dinleyip manzarayla kucaklaştığınız birkaç saat, sizi kaygı ve sorunlardan uzaklaştırmaya yetebilir.

Bağışıklığı düşüren uykusuzlukla savaşın



Tüm hayat kalitemizle birlikte bağışıklığımızı da düşüren uykusuzluğa karşı tetikte olmak gerek. Kaliteli bir uyku için rahat bir yatak ve yastık yetmeyebiliyor; sessiz, karanlık ve havadar bir ortam gerekiyor. Uykunuzun önündeki en büyük engellerden cep telefonu ve tabletlerin sizinle birlikte yatakta ya da hemen başucunuzda bulunmadığından emin olun. Düşünceleriniz ya da yatmadan önce aşırı tükettiğiniz yiyecek-içecekler uykuya dalmanızı zorlaştırıyor olmasın? Aman dikkat! Rahatlatıcı bir melodi, bir fincan melisa çayı ya da ılık bir duşla da kendinizi uykuya hazırlayabilirsiniz.

