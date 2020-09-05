Uçucu yağlardan faydalanmak için doğru zaman

Eczacı Hülya Kayhan ile koronavirüs salgını sürecinde uçucu yağlardan nasıl yararlanabileceğimizi konuştuk



Aromaterapi üzerine çalışan ve Art de Huile markasının kurucusu olan eczacı Hülya Kayhan, uçucu yağların; virüsten korunmak, bağışıklığı güçlendirmek ve yaşadığımız bu stresli süreçte kaygımızı azaltmak ve daha iyi hissetmek amacıyla kullanılabileceğini anlatıyor. Uçucu yağlar ile virüsten korunma fikri size biraz ütopik gelebilir. Ancak farklı uçucu yağların sıvı formlarının antiviral özelliklerini gösteren çok sayıda bilimsel çalışma var. Kayhan, bu etkinin gaz formunda da olabildiğini şöyle açıklıyor: “Uçucu yağlar, gaz fazına geçtikleri andan itibaren yoğun koku molekülü taşıyorlar, koku da bize ulaşana kadarki süreçte havada asılı kalıyor. Bu sürede yine havada asılı kalabilen virüs, bakteri gibi patojenleri azalttığını gösteren çalışmalar var. Bu etkinin nedeni de negatif iyon içeriyor olmaları.”













İngiltere’de okaliptus yağı tükendi



Karanfil, paçuli, çay ağacı yağı gibi uçucu yağların influenzada etkilerini gösteren çalışmaların olduğunu anlatan Kayhan, koronavirüs çıkar çıkmaz hemen aynı aileden olan Sars ve Mers üzerindeki çalışmaları araştırdığını anlatıyor: “2003’te Lübnan’da Sars ve Mers ile ilgili olarak defne meyvesi, ardıç, servi gibi bitkiler çalışılmış. Şimdi de yeni bir araştırmada 10 uçucu yağ ile çalışıldı. 4’ünün koronavirüsün ACE2 reseptörleriyle bağlantı yapıp vücutta etkili olmasını önlediğini bulmuşlar: Itır, limon, neroli (portakal çiçeği) ve servi. İngiltere Savunma Bakanlığı da okaliptus yağının koronavirüse karşı koruyucu etkisi olduğunu bildirdi. Hatta bunun üzerine İngiltere’de okaliptus yağları tükendi.”



Bağışıklığı güçlendirmek için



“Uçucu yağlardan bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yararlanabiliriz” diyen Kayhan’ın önerileri şöyle: “Virüsün vücuda girmesini önlemek/bloke etmek için 100 santilitre bir hidrosol içine 40’ar damla olacak şekilde sitronella veya ıtır, palmarosa, servi, okaliptüs, limon yağından sprey hazırlayabiliriz. Yine bağışıklık için, iki-üç damla limon yağını ister suya, ister bir kaşık zeytinyağına damlatarak tüketebilirsiniz.”



İyi hissettiren karışımlar



Kovid-19 salgınına bağlı olarak birçok kişinin yaşamında belirsizlik oluştu. Bu da öfke ve anksiyeteyi tetikliyor. Kayhan aromaterapiden bu noktada da yararlanabileceğimizi söylüyor: “Kaygı, endişe ve öfkeye karşı 40’ar damla sedir, bergamot ve akgünlük yağı ile bir karışım hazırlanabilir. Bir hava yayıcının içine (diffuser) bu karışımdan günlük olarak 10-12 damla koyarak faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sadece daha iyi hissetmek istediğimiz bir anda da uçucu yağlar yardımımıza koşuyor. Örneğin limon yağı, bergamot, lavanta serotonini artırırken; ylang ylang ve sedir, dopamin üzerinde etkili oluyor. Yani iyi hissetmeyi, keyif almayı etkiliyor. Lavanta ya da greyfurt yağını bir karışım dahi yapmadan, tek başına koklamak bile keyif almanıza yardımcı olacaktır. Bir hava yayıcının içine birkaç damla damlatın ve etkisini kendiniz test edin.”



Konsantrasyon için



Çocuklar bu dönemde belirsizlikle beraber dikkat ve konsantrasyon problemleri yaşıyor. Aileler bu konuda neler yapabileceklerini soruyor. Eczacı Kayhan, gençler için dikkati ve odağı artıran karışımların yapılabileceğini söylüyor. 40’ar damla nioli yağı ya da okaliptus yağı ile bergamot ve nane uçucu yağını karıştırmalarını öneriyor. Çocuğunuz ders çalışırken içine bu karışımdan 10 damla koyduğunuz hava yayıcıyı bir saat çalıştırabilirsiniz.