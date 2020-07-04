Yaz sorunlarına özel cilt ve saç maskeleri

Eczacı Selen Esener, yaz aylarında, güneş lekeleri, kuruyan cildi nemlendirmek ve yıpranmış saçları canlandırmak için maske tarifleri verdi.

Bakım rutinimizin bir parçası olan maskeler, cilt sağlığını desteklemede önemli rol oynuyor. Eczacı Selen Esener , “Cilt sağlığı ve elastikiyeti için haftada bir gün maske yapmak önemli” diyor ve doğal maskelerin kaybolan nemi sağlama, ciltteki kolajen üretimini destekleme ve kırışıklıklara iyi gelme özelliklerini hatırlatıyor. Bakım maskelerinin kişinin ihtiyacına ve yaşadığı soruna uygun olarak hazırlanması gerektiğini söyleyen Esener, uygulamadan önce ise mutlaka alerji testi yapılmasını öneriyor.

LEKELER İÇİN ZERDEÇALLI MASKE

Malzemeler: 1 çay kaşığı zerdeçal / 1 çay kaşığı bal / 1 çay kaşığı kahve telvesi, 1 yemek kaşığı yoğurt (tercihen süzme yoğurt)

Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırın. Cilde uygulayıp 15 dakika beklettikten sonra maskeyi peeling yaparak çıkarın ve soğuk suyla çildi yıkayarak temizleyin.

Özelliği: Zerdeçal cildin rengini açarak, cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. İçindeki kalsiyum, magnezyum ve C vitamini, cildin kolajen üretiminin desteklenmesi açısından önemli. Çünkü güneş lekelerinin oluşması, cildin kolajenini kaybetmesiyle ilişkili. Kahve telvesiyle peeling yaparak maskeyi çıkarmak, ölü derilerin cildimizden uzaklaştırılmasını sağlıyor. Balı, kuruyan cildi nemlendirmesi, yoğurdu ise güneş yanıklarına iyi geldiği için ekliyoruz. Koyu lekeleriniz varsa leke problemi yaşıyorsanız haftada iki gün, onun dışında ise haftada bir gün uygulayabilirsiniz.

GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELEN MASKE

Malzemeler: 3 çay kaşığı toz mercimek / 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı (zeytinyağı da kullanılabilir) / 1 tatlı kaşığı limon suyu.

Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırıp, yüzünüze 2-3 dakika masaj yaparak uygulayın. Daha sonra soğuk suyla yıkayın.

Özelliği: Hindistan cevizi yağının cilt kusurlarını onarmaya yardımcı özelliği var. Kırmızı mercimek renk tonu eşitlemeye, kızarıklığı almaya yardımcı; vitamin-mineral bakımından zengin oluşundan dolayı yaşlanma karşıtı bakım yapıyor. Limon suyu ise asidik yapısıyla lekelere ve kızarıklığa karşı etki ediyor. Maske, haftada en fazla 2 gün uygulanabilir. Ayrıca yanıklara iyi gelmesi ve cildi nemlendirmesi için, avokado ile yoğurt karıştırılarak da her gün sürülebilir.

LEKELERE VE KIRIŞIKLIKLARA KARŞI YARDIMCI

Malzemeler: 3 adet orta boy çilek / 1 tatlı kaşığı mısır unu / 1 yemek kaşığı badem yağı.

Yapılışı: Çilekleri rendeleyip tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Yüz, boyun ve dekolte bölgesine sürün ve 20 dakika kadar bekletip yıkayın.

Özelliği: Ton eşitlemeye, cilde nem vermeye, canlandırmaya katkı sağlıyor. Yaz meyvesi olan çilek, yaz aylarındaki sorunlara iyi geliyor. Antioksidan özelliği, içindeki vitamin-mineraller cilt tonunu dengelemeye, kolajen üretimini desteklemeye yardımcı oluyor. Mısır ununu iyi bir peeling malzemesi olduğu için, yoğurdu ise onarma, nem verme ve yanıklara iyi gelme özelliklerinden dolayı tercih ediyoruz. Badem yağı nemi artırsın diye kullanılıyor. Haftada 3 gün uygulayabilirsiniz.

HIZLI UZAYAN, CANLI SAÇLAR İÇİN

Malzemeler: 50 mililitre Hindistan cevizi yağı / 8 damla sedir yağı / 8 damla ylang ylang yağı / 3 damla nane yağı / 3 damla lavanta yağı.

Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırın. Saç diplerine masaj yaparak, sonrasında ise tüm saça uygulayın. Streç filmle sararak ya da saç bonesiyle saçlarınızda 15-20 dakika bekletin ve yıkayın.

Özelliği: Saç ve sakal gürleştirici ve nem verici özelliğinin yanı sıra ışıltı ve parlaklık kazandıran aromaterapik bir karışımdır. Hindistan cevizi yağı nemlendirici, sedir yağı ve ylang ylang yağı uyarıcı özelliğiyle öne çıkıyor. Lavanta yağının ise; örneğin strese bağlı dökülme söz konusuysa rahatlatıcı etkisi var. Yaz aylarında haftada üç gün uygulayabilirsiniz.

YUMUŞAK EL VE AYAKLAR İÇİN MASKE

Malzemeler: 2 yemek kaşığı toz jelatin (marketlerde/aktarlarda bulabilirsiniz) / 2 yemek kaşığı süt / 1 çay kaşığı karbonat / 1 tatlı kaşığı salatalık suyu.

Yapılışı: Ilık hale getirdiğiniz süte jelatini ekleyip iyice karıştırın. Salatalık suyu ve karbonatı ekleyip tüm malzemeleri karıştırın. Bir fırça yardımıyla el ve ayaklara sürün ve 15-20 dakika beklettikten sonra soyarak çıkarın. Yıkayıp, nemlendiricinizi sürün.

Özelliği: Bu maskeyi kuruluktan pütür pütür olan el ve ayakları, ölü derilerden arındırmak için yapıyoruz. Kolajen ihtiyacını destekleme ve nemlendirici özelliği var. Toz jelatini kolajen için, salatalık suyunu ise cilde nem vermesi için kullanıyoruz.