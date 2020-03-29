Rexx’in 59 yıllık işletmecisi Viron Anas: Sinema, babamın 2. çocuğu gibiydi

İstanbul’un Anadolu yakasının en önemli sinema salonlarının başını çeken Rexx Sineması, 59 yıllık faaliyetine önceki gün son verdi. Sinemayı yarım asırdan fazladır işleten Viron Anas, Milliyet’e konuştu





Önceki gün İstanbul’un sembol sinemalarından, kapısı sokağa açılan ender sayıdaki salonlardan Kadıköy’deki Rexx Sineması’nın tahliye edildiği ve faaliyetlerine son verdiği sinema ve kent hayatının gündemine damga vurdu. Sinemayı 59 yıl boyunca işleten Viron Anas, bu kararın arka planını anlattı. Anas, mülk sahibi Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Vakfı’yla yapılan kontratın bittiğini ve tahliye kararı nedeniyle teknik alt yapı sorunları konusunda yatırım yapamadığını söylüyor. Ayrıca mülk sahibinin deprem konusunda güçlendirme çalışması yapması gerektiğini ve sinemanın ayda 200 bin lira tutan masrafının altından kalkamadığını vurguluyor.









Viron Anas’ın Rexx Sineması’yla bağı aileden geliyor: 1962 yılında vakfın sinemayı Rexx olarak yeniden inşa etmesi için seçtiği Anas Ailesi’nden Viron Anas’ın babası Yordan Anas, projeyi mimar Maruf Önal’a emanet ediyor. Mimari açıdan önemli bulunan sinema tamamlandığında ise işletmesini Yordan Anas üstleniyor.









‘Benim hastalığım’



Viron Anas, Rexx Sineması’yla bağının derinliğinden şöyle bahsediyor: “Rexx’i 59 sene boyunca işlettim. Rexx’i babam inşa etti. 12 yaşındaydım, sabahtan akşama kadar oradaydım. Rexx, babamın ikinci çocuğu gibiydi, o yüzden 59 sene kaldım. Sinema bende oldukça babamla olan ilişkim devam ediyor gibiydi. Bütün hayatım orada geçti.” Anas, sinemayı bugüne dek bırakmamasını “Sinema benim hastalığım” diye açıklıyor ve devamlılığı için kendi kaynaklarını kullandığını da vurguluyor.

Anas, tahliye kararı vermesinin nedeni mülk sahibiyle yaşadığı anlaşmazlıkla ilgili olarak, “Paraya doymak bilmiyorlar, sürekli kirayı artırıyorlar, kiram çok yüksek. Fahiş bütçeli oldu. Bu durumda kültür etkinliği yaparak, AVM sinemalarından daha uygun fiyatla bilet satarak ayakta tutmanı imkanı yok” diyerek sitem ediyor.

Deprem korkusu



Tahliye emrinin olduğununun ve kontratının bittiğinin altını çizen Anas’ın faaliyeti durdurma kararında, yenileme ve tadilatları yapamaması da etkili: “Kontratım olmadan nasıl yenileme yapayım? 10 senelik perde, değiştirseniz, ertesi ay çıkarılabilirsiniz. Seyirciden 20 TL bilet parası alıyorsunuz, gereken hizmeti vermiyorsunuz. Mülk sahibi iş adamı olsa, 10 yıllık kontrat imzalayıp sinemaya yatırım yaparsınız”. Anas, mülk sahibinin deprem konusunda güçlendirme yapması gerektiğini de vurguluyor: “Deprem de beni düşündürüyor, kalacaksam, binanın güçlendirilmesi şart. Bilirkişi gelecek bakacak. Düşünün bir vapurla, altından su alırken yola çıkıyorsunuz. Gerekli çalışmalar yapılmadan insanların sorumluluğunu nasıl alayım?”

‘Umarım Rexx gerektiği gibi değerlendirilir’



Rexx’in faaliyetlerini durdurma kararının ardından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili “Kadıköy’ün en önemli kültür değerlerinden olan Rexx Sineması’nın kapanma kararını sizler gibi ben de üzülerek öğrendim. Salgının aşılmasının ardından sinema binasının mülk sahipleriyle bu değerli kültür mirasını geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi değerlendireceğiz” dedi. Anas, Odabaşı’nın yaklaşımı hakkında “Kadıköy Belediyesi her zaman kültür değerlerinin kıymetini bilmiştir. Süreyya Operası’nın yenilenmesi gibi. Umarım duvarları 18. ve 19. asırdan olan Rexx Sinema Binası’nın geleceği de gerektiği gibi değerlendirilir” diyor. Anas, açıklamasının ardından Odabaşı ile iletişim kurduğunu söylüyor ve “Bu salgını hepimiz sağ salim aşarsak yanına istediği zaman gelip düşüncelerimi paylaşacağımı bildirdim” diyor.



Koronavirüs etkisi



Koronavirüs gündeminde yaşananların yanında Rexx’in faaliyetlerini durdurması kararının gülünç bir gündem gibi geldiğini de sözlerine ekleyen Anas’ın kararında salgının da rolü var: “Önümüzdeki dokuz ay belirsiz. Gelir sıfır, ayda 200 bin lira masraf var. Bir kuruş gelmiyor, bundan sonra bir süre de gelmeyecek. Yeni film çekilmiyor. Ocaktan şubattan sonra bir ışık yok. Kalmanın bir manası yok, sinema yükün altından kalkamıyor.”

