Sağlık emekçilerini takdir eden filmler

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları dünyanın dört bir yanında alkışlarla destekleniyor. Merkeze aldıkları fedakâr sağlık çalışanlarıyla bu alkışın ruh haline katılan filmleri mercek altına aldık...

Koronavirüs salgınıyla fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları, dünyanın geçirdiği şu dönemde alkışlarla destekleniyor. Sağlık çalışanlarını merkeze alan “Doctor House”undan yıllarca süren “E.R.”a uzun soluklu diziler bir yana sinemada da sağlık çalışanlarına takdir sunan filmlerin sayısı az değil. Bunlardan bazılarına göz atalım.

“The Unknown Girl / La Fille inconnue” (2016)

Belçika sinemasının Cannes’dan iki Altın Palmiye ödüllü Dardenne Kardeşler, gerçekçi ve politik açıdan sol değerlerin yanında duran filmleriyle kendilerine dünya sinemasında özel bir yer edindiler. Dardenne Kardeşler’in yeni filmleri “Young Ahmed”den bir önceki filmleri “La Fille Incconue”nün ana karakteri, Liege’de küçük bir klinikte çalışan doktor Jenny’iydi. Film, Adèle Haenel’in canlandırdığı Jenny’nin genç bir kadının kimliğini bulmak için didinmesini konu alıyordu. Hikâye bir dedektif izleğini takip etse de Jenny’nin zorlu çalışma koşulları ve baktığı hastalarla kurduğu yakın ilişki filmin üzerinde durduğu bir konuydu.

“Uyanışlar / Awakenings” (1990)

Tıp alanında yazan en beğenilen yazarlardan Oliver Sacks’in 1973 tarihli anı kitabının sinema uyarlaması, yazardan yola çıkan Dr. Malcolm Sayer adlı kurmaca bir karaktere odaklanıyor. Sayer’ın Robin Williams tarafından canlandırıldığı film, halk arasında uyku hastalığı olarak bilinen salgından etkilenmiş bir grup hasta ve nörolog Sayer’ın hikâyesiydi. Herkesle tartışarak bu hastalar için bir şeyler yapılabileceğine inanan Sayer, Parkinson’da kullanılan bir ilacın katatonik durumdaki bu hastaları ‘uyandırdığı’nı keşfediyordu. Bir doktorun ümitsiz bir durumdan umut yaratmasını konu alan film, Penny Marshall’ın imzasını taşıyor.

“Patch Adams” (1998)

Robin Williams’ın zorluklara göğüs geren bir doktoru canlandırdığı tek film “Awakenings” değil. Doktor Patch Adams, Williams’ın en akılda kalan rollerinden. Gerçek bir hikâyeden yola çıkan film, psikolojik klinik geçmişinden sonra hastalarla morale ve empatiye dayalı bir ilişkiye inandığı için azimle tıp okuyan Doktor Adams hakkında. Tom Shadyac’ın yönettiği film, klişeler üzerinden ilerlese de Williams’ın oyunculuğuyla doktorları merkeze alan filmler arasında hatırlanan yapımlardan.

“People Will Talk” (1951)

Hollywood’un Altın döneminden gelen “People Will Talk”, klasik anlatılarda usta isim Joseph L. Mankiewicz’in imzasını taşıyor. Bir oyun uyarlaması olan filmde doktor Noah Praetorius’u Cary Grant canlandırıyor. Hastalarıyla konuşmanın önemine inanan hümanist yönü kuvvetli doktor Praetorius, meslektaşlarından birinin hedefi oluyor. Hakkında açılan soruşturmalarla baş etmeye çalışan Praetorius’un kullandığı yöntemlerle Robin Williams’ın canlandırdığı doktorlarının öncüllerinden olduğu söylenebilir.

“Doctor Zhivago / Dr. Jivago” (1965)

David Lean’in yönettiği ve Boris Pasternak’ın aynı adlı romanından uyarlanan epik film, muhtemelen sinema tarihinin en ünlü doktorunu ana karakter olarak işliyor. I. Dünya Savaşı ve Rus İç Savaşı sırasında geçen hikâyede Ömer Şerif’in canlandırdığı Dr. Jivago’nun yaşadıkları yıllara yayılan dramlar barındırıyor. Filmin merkezinde ana karakterin mesleğinin ötesinde savaşı ve bir aşk hikâyesini olsa da Dr. Jivago’nun idealizmi ve topluma yararlı olma isteği, onu sinemadaki en ünlü doktorlar listesinin başına taşıyor.