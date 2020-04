Tema parkların dünyasına yolculuk

Evde çocuklarımızla vakit geçirirken, hep birlikte Disneyland’e gidebilir, Karlar Ülkesi’nde tekneyle gezebilir; Harry Potter ile maceralara atılabilir, Legoland’de yarışmalara katılabiliriz

Okula giden çocuklar ve gençler uzaktan eğitim yoluyla ders çalışıyor ve günün geri kalanında evde büyük ihtimalle eski alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. Belki kitap okuyor, belki bilgisayar oyunlarından başlarını kaldıramıyorlar. Çocuklar ve gençler de tamamen eve kapanmışken keyifli bir seyahat seçeneğine ne dersiniz? Bu süreçte çocuklarınızla birlikte sanal olarak tema parklarını gezebilirsiniz.

Hani şu belli bir temaya dayanan, oldukça büyük bir alanda açık ve kapalı pek çok eğlence tesislerinden oluşan eğlence merkezleri, Disneyland gibi. Eğer çocuğunuz varsa yurt dışına seyahat ettiğinizde mutlaka Disneyland’e gitmek istemiştir, belki de zaten götürmüşsünüzdür. Şu sıralar tedbir amaçlı tüm parkları kapalı Disneyland’in. Bir süredir Orlando ve Florida’daki Disney World’le California Anaheim’daki Disneyland’in “Google Street View” görüntüleri var.

Disneypark’ta eğlence www.disneyparks.disney.go.com sayfasına gidip destinasyonlar bölümüne girince önünüze ne dünyalar açılacak bakın. Bunların hızı beni kesmedi biraz heyecan derseniz hemen size tema parklar konusunda bir şey önereceğim. Ben çocukluğumdan beri lunaparklardaki roller coaster’lara ve dev dönme dolaplara bayılırım. Özellikle de roller coaster’ların en önünde solda oturmayı severim heyecanı en çok hissedebilmek için. Meğer önde oturup bu heyecanı videoya çeken ne çok insan varmış. YouTube’a “Incredicoaster at Disney’s California Adventure Park” yazın ve siz de bu heyecanı yaşayın. Ben bir de Frozen (Karlar Ülkesi) tekne gezisini sevdim. YouTube’da “Frozen Ever After Ride” videolarını da mutlaka izlemenizi öneririm.

Harry Potter meraklısı bir kuşak da var malum. Hatta Harry Potter olmak için maceralar peşine bile düşenler var. Bu konuyla ilgili Universal Studioları’nı araştırırken inanılmaz sayıda Harry Potter videosuna rastladım. Özellikle de Harry Potter’ın Büyücülük Dünyası “The Wizarding World of Harry Potter” konusunda çok güzel videolar var. Videolarda prodüksiyonun nasıl muhteşem olduğunu bir kez daha görüyorsunuz ve o rengârenk dünyada siz de oradaymış gibi büyüleniyorsunuz.

Fuji Dağı’nın dibinde adrenalin

Ben Legoland temasını da çok seviyorum. İstanbul’da da var ama o da kapalı şimdilik. Legoland’ın resmi sitesi www.legoland.dk size güzel bir gezi sunuyor. YouTube’da Legoland gezginlerinin videoları var. Çok eğlenceli… Lego çılgınlığının ne boyutlara geldiğini gösteren bu videolar ve Lego yarışmaları videoları belki de evde legolarınızla yaratıcı bir şeyler yapmanız için size ilham kaynağı olabilir.

Roller coaster heyecanı için yine YouTube’dan Japonya’da Fuji Dağı’nın dibinde kurulan Fuji-Q Highland eğlence parkının videolarını izlemenizi de hararetle öneririm. Bazı videolar gerçek anlamda adrenalin yüklü, yükseklik korkusu olanları önceden uyarayım.

Formula seven Ferrari hayranları için de ilginç olabilecek bir yer Abu Dhabi’deki Ferrari World. Elbette orası da şimdilerde kapalı ama dünyanın en hızlı roller coaster’ı Formula Rosso’ya YouTube videoları vasıtasıyla da olsa binebilir ve baş döndüren hız ve adrenalini yaşayabilirsiniz.

Sağlıklı günlerde tüm bu hayal ve adrenalin dolu etkinlikleri gerçekleştirebilmeniz umuduyla şimdilik evlerinizden yapacağınız yolculuklarda iyi eğlenceler diliyorum.