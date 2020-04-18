Yarının gezginleri

Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamayı beklerken, geleceklerini sağlıklı geçirmek için evde kalmak zorundalar. İşte, bayramı çocuklarımızla evde en anlamlı biçimde kutlayabilmeniz için geleceğin gezginlerine öneriler...





Şayet çocuğunuz varsa eminim hepinizin aklından bir sürü fikir geçmiştir, hatta belki de bazı planlar bile yapmışsınızdır çocuklarınızla birlikte evde kutlamak için. Benim de size bir önerim olacak. Her çocuk gelecekte gezgin olmaya adaydır. Haydi, gelin onları o gün ileride gerçek bir gezgin olmaya hazırlamak adına bir adım atalım.



Gelecek hafta en büyük bayramlardan biri olan ve her zaman coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yaşadığımız süreç nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi kutlayamayacağız. Zaten bu bayramın emanet edildiği gerçek sahipleri çocuklar da yaşları nedeniyle sokağa çıkamayan kitleye dahil oldukları için evde kalmak zorundalar.









Müze gezmeyi bilmek

Elbette okumak, araştırmak çok önemli bir faktör bu durumlarda ama gerçek bir gezgin öncelikle müze gezmeyi bilen kişidir. Bu genç gezgin adaylarını gelecekte bilinçli birer müzesever yapacak bir yol biliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın www.ktb.gov.tr sayfasına girip altta göreceğiniz “Tanıtım Materyalleri” bölümünde bulunan “Sanal Gezinti” sayfasında karşınıza çıkacak müzeleri sanal olarak gezmeye başlayın. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet, Efes, Troya, Anadolu Medeniyetleri, Gazi, Etnografya, Antalya, Boğazköy, Gaziantep Arkeoloji ve Zeugma Müzeleri ile Göbeklitepe Örenyeri’ni sanal ortamda dolaşırken gördüğünüz eserler, sergiler ve salonlar hakkında bilgi de alabiliyorsunuz. Eminim ki genç gezgin adayları ileride tüm bu müzeleri, yerlerinde, kendi gözleriyle de görmek isteyeceklerdir. Dünyanın en iyilerinden olan Metropolitan Müzesi’nin çocuklar için çok hoş bir sayfası var. Arama motoruna #metkids yazmanız yeterli. Artık çocuğunuzla zaman makinesine binip istediğiniz zaman dilimine ve dünyanın istediğiniz bir yerine gidebilir ve o dönemi yansıtan sanat eserlerini görebilirsiniz. Tate Müzesi de çocuklar için hoş aktiviteler hazırlamış.



www.tate.org.uk/kids adresinde son derece ilginç bulmacalar, keşifler ve yaratıcı etkinlikler yer alıyor.

Avustralya Milli Müzesi de elinizin altındaki basit malzemelerle bir şeyler üretmeye yönlendiriyor çocukları. Bu neşeli sayfaya www.nma.gov.au/learn/diy adresinden ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzun ne kadar yaratıcı olabileceğini görüp şaşıracağınıza eminim.









Smithsonian’ın Doğa Tarihi Müzesi çocukları eğlendirirken eğitiyor. Dinozorlardan okyanusların altındaki dünyaya, fosillerden kemiklere böceklere neler yok neler…

En üst kattaki Mısır sergisini gezmeyi de unutmayın.

Oyuncak Müzesi’ni unutmayın

İstanbul’un en özel müzelerinden biri olan İstanbul Oyuncak Müzesi’ni de sanal ortamda gezebilirsiniz. www.istanbuloyuncakmuzesi.com sayfasındaki tur bölümünde müzedeki oyuncakları görebiliyorsunuz. Sanata meraklı çocuklar için inanılmaz ufuk açacak bir müze de www.barnekunst.no adresinden ulaşabileceğiniz Norveç’teki Uluslararası Çocuk Sanatı Müzesi. Orada göreceğiniz eserleri yaratan çocuklar kesinlikle geleceğin büyük sanatçıları. Belki sizin evde de vardır böyle bir tane. Cirque de Soleil’in eğlenceli şovlarını paylaştığı sayfaları da ziyaret edin. Benim çocuğum dünyaya sığmaz diyorsanız o zaman onu biraz farklı bir yerlere götürelim. Kim bilebilir ki gelecekte turizm hangi boyutlara taşınacak? Bu durumda sizi ve çocukları NASA’nın www.nasa.gov sayfasına alalım. Evren karşınızda. Özellikle de videoları izlemenizi hararetle öneririm. Geleceğin gezginlerinin bu büyük bayramını şimdiden kutluyor ve sağlık sıhhat dolu bir hayat diliyorum.