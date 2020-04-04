Yeni harikaları ben de gezdim ve çok eğlendim

İçinden geçmekte olduğumuz bu süreçte seyahat tutkunları daha önce keşfetmeye fırsat bulamadıkları yerleri evlerinden çıkmadan geziyor. Bu gibi yaygın hastalık durumlarında ilk etkilenen ve en büyük hasarı alan turizm sektörüdür. Sizler de mutlaka kimbilir neleri ertelediniz ya da mecburen iptal ettiniz.

Bu mağduriyeti biraz da olsa giderebilmek adına dünyanın önemli pek çok müzesi web sitelerinden sanal gezilere açtılar sergilerini. Elbette gidip yerinde görmek kadar olmasa da en azından şu dönemde evimizde, oturduğumuz yerde seyahat etme şansını yakalıyoruz.

Sizin gezmek istediğiniz yerler nereleri? Gezilmesi gerekenler listesi yapmış mıydınız hiç? Bu listede “Dünyanın Yeni 7 Harikası” da yer alıyor mu? Bunlardan kaçını gidip görebildiniz?

Okulda adlarını ezberlediğimiz ve ikisi Anadolu topraklarında bulunan “Dünyanın 7 Harikası” olarak geçen Antik Çağ mimari şaheserlerinden ne yazık ki Keops Piramidi dışında hiçbiri günümüze ulaşamamış, hepsi deprem, yangın, savaş gibi nedenlerle yok olup gitmiştir. Anadolu topraklarında bulunan Efes Artemis Tapınağı ve Bodrum’daki Halikarnas Mozolesi’nin de yerleri ve kalıntıları vardır, geriye kalan bazı parçalar ise kaçırılmıştır ve yurt dışındaki müzelerdedir. Yani bu klasik yedi harikanın Mısır’a gittiğiniz takdirde görebileceğiniz Keops Piramidi dışındakilerin ancak bir zamanlar bulundukları yerleri ziyaret edebilir veya müzelerde onlardan arta kalan bazı parçaları görebilirsiniz. Ama 2000 yılında İsviçre’de “Dünyanın Yeni 7 Harikası” adlı bir vakıf, müthiş bir karar alarak dünyanın yeni 7 harikasını belirlemek için bir yarışma başlatmıştı. 2007 yılına kadar süren yarışmada aralarında Türkiye’den Ayasofya’nın da yer aldığı 21 finalist vardı. Çok iyi hatırlıyorum ben de internet üzerinden oy vermiş ve elbette oyumu Ayasofya için kullanmıştım. Sonuçlar açıklandığında ne yalan söyleyeyim hayal kırıklığına uğramıştım. Ayasofya listeye girememişti, onun gibi kesin kazanırlar diye baktığımız Yunanistan’dan Akropolis, İspanya’dan Elhamra Sarayı, Fransa’dan Eyfel Kulesi kazanamamış, listeye girememişlerdi.

Petra’dan Çin Seddi’ne seyahat

Kazananlarsa Ürdün’deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya’daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru’daki Machu Picchu Antik Kenti, Meksika’daki Chichen İtza Piramidi, İtalya’daki Colosseum ve Hindistan’daki Tac Mahal oldu. UNESCO bu seçime karşı çıktı. Haklıydılar; çünkü oylama tamamen kişisel görüşlere dayanıyordu, asla bir akademik seçim değildi. UNESCO, “Biz bunu kabul etmiyoruz ve bildiğimiz klasik ‘Dünyanın 7 Harikası Listesi’ni benimsiyoruz ve korumaya devam edeceğiz” demişti.

Ona bakarsanız UNESCO zaten bu “Dünyanın 7 Yeni Harikası” listesine girenlerden Petra’yı 1995’te, Çin Seddi’ni 1987’de, Machu Picchu’yu 1983’te, Chichen İtza’yı 1988’de, Roma şehri ve eserlerini, dolayısıyla Colosseum’u 1980’de, Tac Mahal’i de 1983’te “Dünya Mirası Listesi”ne almıştı. 2012’de de Rio de Janeiro’yu ve dolayısıyla Kurtarıcı İsa heykelini de listeye dâhil etmişti.

“Dünyanın Yeni 7 Harikası” listesindeki yerlere gitmeye kalkmak zaman, para ve çok düzgün planlama gerektiriyor.

Dünyayı gezmek yeniden mümkün olduğunda bunu düşünürsünüz ama şimdi ne yapabiliriz? Bugün bu listedeki her yeri aynı anda gezmek sanal olarak mümkün. Tek ihtiyacınız bir bilgisayar ya da cep telefonu. Çok çeşitli siteler var sizi gerekli açıklamalarla birlikte tüm bu harikaların etrafında dolaştıran, üzerinden uçuran. Ben en beğendiğim iki siteyi hemen tavsiye edeyim: www.airpano.com ve www.mymodernmet.com

İyi yolculuklar. Sağlıkla kalın.