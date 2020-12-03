Hafta sonu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer’in, “İzmir zamanı ortak akıl buluşması projesi” hakkında İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yaptığı basın toplantısına katıldım. Başkan Tunç Soyer, her zamanki nezaketli ve sakin tavrıyla gelecek üzerinde durup girişimcileri birer İzmir Büyükşehir Belediyesi gönüllüsü olmaya çağıran konuşmasını yaptı.

İzmir’in gelişimine destek, daha iyi bir yaşam için ticareti, tarımı, turizmi, kültür ve sanatı içerisine alan, yaşamın tüm alanlarını tasarlamaya yönelik, çığır açacak fikirleri İzmir’e davet etti. Son on sekiz ayda yaşanan pandemi, deprem, tsunami, orman yangınlarının üzerinde durup, doğamızla barışık, afetlere karşı dirençli, özgür ve uyum içinde bir yaşamdan örnekler verdi. Mevcut mevzuatlarla kentsel değişimin gerçekleştirilemeyeceğini belirten Başkan Tunç Soyer, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nin gerçekleştirilmesi, mülteci akını, Bir Kira Bir Yuva projesi, tarım ve kooperatifçilik, hayvanlara merhamet, doğaya uyumu örnekleyip, dirençli kent olmanın mucizevî anahtarının birliktelik ve dayanışma olduğunu vurguladı…

Şehrin çeşitli dinamiklerinin aynı hedefe odaklanıp, ortak akıl etrafında buluşmasını, yaşam hakkına saygı duymadan kentteki yaşam kalitesini yükseltmenin mümkün olamayacağının altını çizdi. Dirençli bir kent olmanın odağına ortak aklı ve yaşam hakkını koyduklarını, uzlaşma iklimini tüm paydaşlarıyla birlikte tesis ettiklerini, sosyal ve ekonomik gelişmenin kaynağını “yenilikçi düşünce” olarak tanımladı. Sadece mekânsal dönüşüm değil fikirsel ve yönetimsel bir dönüşüm, fikirsel beraberlik ve diğer konular başkanın açıklamaları arasında yer aldı. Başkan Tunç Soyer, konuşmasını bitirdikten sonra sorulara cevap verdi. Zaman olsaydı Başkandan, Halkapınar’da su denizi üzerinde yapılan hizmet binasının deprem riskini gözden geçirmelerini, Kavaflar Çarşısı’nın depremde yıkılan kapı üstü platformları, Kardiçalı İşhanı ve Hisar Camii kubbesi çatlakları örneğinden yola çıkarak bölgede bulunan kültür varlıklarının hasar tespit çalışmalarını belirlemek için bir ekip kurmalarını rica edecektim. Sevene her gün İzmir zamanı, ortak akılda buluşmak ne güzel…