Sıkıntılı günlerde eski İzmir sokakları

TCDD, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Anahat ve Bölgesel tren seferlerini geçici olarak, “Evde Kal Türkiye” çağrısına uyarak durdurdu. Basmane Garı’nın yolcu salonunda ve peronlarda artık kimseler yok. Özellikle soğuk ve yağmurlu günlerde yolcu salonu, yolcular dışında garibanların sığınıp şekerleme yaptığı yerdi. Aslında gar personeli, onların yolcu olmadığını bilir, ancak dokunmazlardı gariplere. Çorakkapı Camii önü ve avlusunda eski kalabalıkları, hayır lokması kuyruklarını göremedim. Eski İzmir hamamları da, bacası tütmeyen işyerleri listesinde yerini aldı. Basmane Hamamı, Namazgâh, Karakadı (Lüks), Tevfik Paşa ve diğer hamamlar kapatıldı. Bütün tarihinde gece gündüz ziyaretçileri eksik olmayan Basmane Karakolu en sakin günlerini yaşıyor. Pavyon, birahane ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine de son verildi. Bazı oteller müşteri yokluğundan kapandı, dünyanın bir ucundan göç yolculuğuna çıkmış Afrika ve diğer ülkelerden gelen misafirleri konuk eden oteller faal durumda. Çorakkapı-Mezarlıkbaşı uzantısında meyhane ve berberler dışında eczaneler, kasaplar, manavlar, lokantalar, fırınlar, bakkallar ve aktarlar, müşterilerine hizmete devam ediyor. Gelip geçenler arasında sosyal mesafeyi korumadan konuşanları, günlük nafakalarını çıkarmak için erkenden her zamanki yerlerinde iş bekleyen emekçileri görmek mümkün...

Kurallara uyulmalı!

Yılların yorgunluğunu taşıyan, eski hareketliliğini kaybetmiş Havra Sokağı’nda Balıkçı Hasan’a, “Mevsim geçiyor, şöyle ağız tadıyla bu yıl bir palamut yiyemedik” diye takılamadım. Peynirci Edip, Kurufasulyeci Adnan, Mantocular’da köfteci Musa Usta, yemeklerini beğendiğim küçük esnaf lokantaları, sinagoglar, camiler, mescitler, kuyumcular, antikacılar, tespihçiler, dönerciler, tatlıcılar, oyuncakçılar, midyeciler, kahvehaneler, otobüs yazıhaneleri, petshoplar, oyuncakçılar, ayakkabıcılar, Devlet Opera ve Balesi gişeleri, Milli Kütüphane ve çevresindeki alışveriş merkezleri kapalıydı. Saat Kulesi önünde fotoğraf çektirenler, kuşlara yem atanlar, metroya doğru koşuşturan kalabalıklar ortalıkta görünmedi... İnsanlığın başına bela olan küresel virüs nedeniyle kent sessizliğe bürünürken, bütün yoğunluk hastane bölgelerine kaydı. Hastanelerde fedakârca çalışan doktor ve sağlık çalışanlarına yardımcı olup işlerini kolaylaştırmak için yapacağımız tek şey, kurallara uyup dışarıya çıkmamak olmalı. Bu nedenle yazımı, günlük işlerini yapmak için sokağa kontrollü olarak çıkan genç arkadaşlarımdan aldığım bilgiler ışığında yazdım.