Ankara yükseliyor İstanbul düşüyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği gün, muhalif düşüncede olanlar için, bir sonraki Cumhur-başkanlığı seçiminin doğal adayı haline gelmişti.

Koronavirüs günleri ortaya çıkardı ki o hava değişmiş.

Son bir haftadır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya paylaşımlarına yazılan binlerce yorumu okuyorum.

Benim okumam önemli değil, Ekrem İmamoğlu ve ekibi mutlaka okumalı o yorumları.

Tesadüf olamayacak kadar çok sayıda, “Cumhurbaşkanı adayım sizsiniz” ya da “Keşke aday olsanız” mesajı var.

Ve İmamoğlu için daha da düşündürücü olanları “Keşke İstanbul eş başkanı olsanız” ya da “İmamoğlu sizi örnek almalı” mesajları.

Bu durum sadece Mansur Yavaş’ın başarısıyla açıklanabilir mi?

Ekrem İmamoğlu ve ekibi asıl bu sorunun cevabını düşünmeli...

El koysanıza o cihazlara

Sağlık Bakanlığı, nisan sonuna kadar teslim edilecek solunum cihazlarının sayısını ve yapılan görüşmeleri açıkladı.

Hasta sayısındaki artış ve her yoğun bakım yatağında solunum cihazı olmadığı bilgileri gösteriyor ki şu an her cihaz bir can kurtarabilir.

Türkiye’deki medikal ürün satan firmaların elinde sayısını bilemediğimiz ama internet ilanlara bakınca çok fazla sayıda olduğunu anladığımız kadar cihaz var.

Nasıl Fransa, ülkedeki tüm maskelere el koyduysa, Türkiye de, solunum cihazlarına el koymalı.

Bedava değil elbette... Devlet maliyetini öder ve hemen sisteme dahil edebilir o cihazları.

Her cihaz en az bir ve gerçekte çok daha fazla insanın hayatını kurtarabilir.

Fransa’dan daha özgürlükçü, ABD’den daha liberal olmaya değil, mümkün olduğunca çok insan hayatı kurtarmaya ihtiyacımız var.

Ermeni pizzası meselesi

Kim Kardashian, lahmacuna, “Ermeni pizzası” dedi diye, küçük çaplı bir kıyamet koptu Türkiye’de.

Demet Akalın da girdi topa, beraber saydırdık kadına ama eski bir tartışmadan söz ediyoruz.

2012’de, lahmacunu, Orta Avrupa Mutfak Kültürü Kongresi’nde tanıtmaya karar verdiğimiz zaman karşılaştık Ermeni pizzası tanımlamasıyla.

Bu bilgiyi paylaşan insanların, Kim Kardashian gibi şuh fotoğrafları olmadığı için medya pek yüzüne bakmadı haberin.

Moskova’da Lamadjo diye açılan Ermeni lokantasından da, ABD’nin Doğu kıyılarındaki bazı bakkallarda donuk halde satılan şeyin adının Ermeni lahmacunu olduğundan da haberimiz olmadı uzun yıllar boyunca.

Kimi tarihçiler lahmacunun 5 bin yıl eskiye kadar gittiğini söylüyor, doğru mu bilemem.

Bildiğim, Türk Dil Kurumu’nun ilk kez 1955 yılında bastığı sözlükte lahmacun kelimesine yer verdiği.

İnsan icadı sınırların binlerce yılda oluşmuş mutfak kültürüne etkisini düşününce, lahmacun bu coğrafyanın demek daha doğru geliyor bana.

‘Bunu da gördük’ haberleri...

Fransa Cumhurbaşkanı İtalyan gazetecilere, “Rusya’nın yardımlarını veriyor, bizim yardımlarımızı haber yapmıyorsunuz” diye sitem etti.

Arnavutluk, yıllarca daha iyi bir yaşam için vatandaşlarının göç ettiği İtalya’ya yardım etmek için 30 kişilik doktor ekibi yolladı.

Koronavirüsün en sert vurduğu New York’ta, toplam polis gücünün yüzde 10’u, yani 4 binin üzerinde polis hasta olduğu için görev yapamıyor.

Fransa, yoğun bakım ünitelerinde yer açılması için ağır hastaları askeri helikopterlerle İsviçre ve Almanya’ya naklediyor.

İngiltere, yeni kurduğu hastanelerde hemşirelik yapması için ilkyardım kursu görmüş havayolu çalışanlarına çağrıda bulundu.