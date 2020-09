En iyi ana muhalefet cümlesi önerileri

“Sosyal devlet ilkesi unutulmamalı. Devlet kahvehanelere ücretsiz iskambil kâğıdı dağıtsın.”

“Millet okeye dördüncü bulamıyor. Hükümet uyuma.”

“Bilardo masalarında yeşil çuha kullanımı giderek azalıyor. Hani daha yeşil bir Türkiye olacaktı?”









“Sinek ikilinin itibarı iade edilsin. Karo ikilinin sinek ikiliye üstünlüğü sosyal barışı bozuyor.”

Kahvehanelerde kâğıt oyunu oynatılmaması üzerine konuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Kendini muhalif olarak tanımlayanlar memnun olmadı bu açıklamadan.

İktidara yakın duranlar da “Kılıçdaroğlu aslında 5 milyonluk bir seçmen kitlesine mesajlar veriyor” dedi.

Eğer, kahvehane esnafı da dâhil, oyumuzu kahvehanelerde kâğıt oynanıp oynanmamasına göre belirleyeceksek, hiç sorunumuz kalmamış demektir.

Eğer Türkiye’de başka sorunlar da var ve ana muhalefet partisinin tüm bu sorunlara karşı tek çözüm önerisi “yeni deste açmaksa” o zaman büyük sorunlarımız var demektir.

Doğu Akdeniz’de durum raporu









Atina ile Ankara arasında tekrar başlayacak istikşafi görüşmelerin 60. turunda masadan kalkan Yunanistan olmuştu. Şimdi Atina masaya geri dönecek.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nden Türkiye’ye yaptırım kararı çıkması neredeyse imkânsız hale geldi.

Bölgesel liderliğe soyunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Akdeniz’e uçak gemisi yollayamadığı gibi, Almanya’yı da Türkiye’ye karşı birlikte hareket etmeye ikna edemedi. Paris’in tek kazanımı arada Atina’ya silah satmak oldu.

Kıbrıs Rum Kesimi, Atina-Ankara müzakerelerinden memnun olmadığını saklamıyor. Şu an “Türkiye’ye yaptırım olmadıkça Belarus’a yaptırımı veto ederiz” duruşları daha da zora girdi. AB Liderler Zirvesi’nde çok yoğun bir baskı altında kalacaklar.

Ankara henüz istediği sonucu almadı. O sonuca ulaşmak için müzakere yolunun tekrar açılmasını istiyordu, o sonuca ulaştı.

Sürecin bundan sonrası daha da zor olacak. Geçmiş 60 tur görüşmede Ege konusunda hangi sorunların müzakere edileceği konusunda bile anlaşma sağlanamamıştı. Yunanistan “Deniz sınırlarını belirleyelim yeter” havasındaydı, Türkiye silahlandırılan adalar dâhil tüm sorunları konuşalım diyordu. Ege karmaşasına bu kez Doğu Akdeniz de eklendi.

Görüşmeler devam ederken, Doğu Akdeniz’e kıyısı olan diğer ülkelerle yapılacak görüşme ve anlaşmalar şimdi daha da önemli hale geldi.

Aynı sandığımız şeyler



Lider ile genel başkan olmak arasında ciddi bir fark vardır. Her genel başkan lider değildir, her lider illa genel başkan sıfatına sahip olacak diye bir kural yok.



Okulları eskiden trafik, şimdi de ücret iadesi üzerinden konuşuyoruz, oysa eğitim ile öğretim arasındaki farkı ve hangisinin eksikliğinin daha büyük sorun olduğunu konuşmamız lazım.



Her şarkı söyleyen kişiye eskiden sanatçı derdik. İkisinin farklı şeyler olduğunu zaman içinde öğrenebildik.



Bir takıma taraftar olmanın rakip takımdan nefret etmek olduğunu zanneden on binlerce kişi var aramızda. Oysa ikisi çok farklı şeyler.



Paşalar ve Papazlar



Kısa adı ELAM, Türkçe açılımı Rum Ulusal Halk Cephesi.



Yunanistan’daki faşist Altın Şafak Partisi’nin kardeş ilan ettiği bir hareket ELAM.



Bu faşistlerin en büyük derdi, Kıbrıs Komünist Partisi AKEL’den Avrupa Parlamentosu’na seçilen Niyazi Kızılyürek.



ELAM, Niyazi Kızılyürek’i, Avrupa Parlamentosu’nda Türkçe dilinin de olması gerektiği, Avrupa’nın Hıristiyan kimliğine şiddetle karşı çıktığı ve Kuzey Kıbrıs’ta ofis açtığı için yerden yere vuruyor.



Fikirleri nedeniyle Kuzey’de ve Türkiye’de hoş karşılanmayan, Güney Kıbrıs’ta yaşayan, orada üniversitede dersler veren Niyazi Kızılyürek’e karşı Rum faşistlerin yaklaşımı bu.



1980’li yıllarda Paşalar ve Papazlar kitabını okumuştum Kızılyürek’in, üzüldüm hedef gösterilmesine. Ama Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çeyrek kala, bu faşist kafanın tahammülsüzlüğünü de mutlaka herkesin bilmesi gerektiğini düşündüm ve yazdım.