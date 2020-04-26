Bol sıfırlı transfer virüsle bitecek mi?

Korona yüzünden birçok taraftar işinden oldu, işyerleri kapandı, gelirleri düştü. Sporda tersi olması mümkün mü?

Bu açıdan yeni sezonda sporcu transfer ücretlerine ve finansal fair play kurallarının uygulanmasına göz atalım

Dünya hâlâ koronavirüs salgınının etkisi altında. Tabii en büyük kaygı, insan hayatı... Virüsün etkilemediği alan yok gibi. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden birisi başta futbol olmak üzere profesyonel sporlar.

İhsan Amca sokağa çıkma yasağına tabi olduğu için telefonla daha sık görüşür olduk. Dün İhsan Amca’nın ‘Spor kulüpleri borçlarını ödeyemezse ne olur?’ sorusuna yanıt aradık.

Bugün de futbol kulüpleri için geçerli olan finansal fair play kurallarını ve yeni transfer sezonunu konuştuk...

UEFA 2018 yılında finansal fair play (FFP) kurallarını yayınlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Haziran 2019’da kendi FFP kurallarını yayınladı.

Askıya alınır mı?

Şu anda, Norveç ligleri gibi tamamlanmış olanlar dışında, Belarus dışındaki bütün ligler ertelendi. Kulüplerin maddi kayıpları çok büyük. FFP kriterlerini tutturmaları mümkün değil.

Zaten federasyonların da hem ligleri erteleyip, hem de FFP kriterlerine harfiyen uyulmasını istemeleri çelişki olurdu.

Kanaatimce hem UEFA, hem de TFF kendi FFP kurallarını ya revize edecekler ya da bu sezon dahil, en az iki sezon için askıya alacaklar. Elbette askıya alma, finansal yönden kulüplerin sınırsız borçlanmaları serbestliğini içermeyecektir. Liglerin seyircisiz oynanmasına karar verilmesi de sonucu değiştirmeyecektir.

Çünkü seyircisiz oynamak da kulüplere mali yönden zarar verecektir. Sadece bilet gelirleri değil, forma, bayrak, atkı vs. tekstil gelirleri, sponsor gelirlerinde büyük kayıplar olacaktır.

Seyircisiz maçta son söz kimin olacak?

Lig maçlarının seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda son söz, spor federasyonlarına değil, İl Hıfzıssıhha Kurulu’na ait. Neden mi? 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 23. ve 27. ve 72. ve 77. maddeleri ile birlikte 261’inci maddesi, bir salgın hastalık vuku bulduğunda, salgının önüne geçmek için umumi yerlerde, halkın bir arada toplanmasına mahsus stadyumlarda halkın sıhhatini koruma ve selametini temin için seyircili maç yapılmasını yasaklayabilir.

Federasyonların seyircili - seyircisiz maç kararı vermeden önce, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını beklemeleri tavsiye olunur.

Aslan payı birkaç futbolcuya gidiyor

Korona bundan sonra özellikle futbol dünyasındaki bol sıfırlı rakamları tartışılır hale getirecektir. Milyonlarca kişi, futbol dünyasındaki bol sıfırlı rakamların hayalini kurar.

Taraftarlar bu sebeple transfer haberlerine büyük ilgi gösterir. Şimdi ise bu bol sıfırlı transferlerdeki rakamlarda bir düşüş olacak mı, olacaksa ne oranda olacak, taraftarların ilgisini çekiyor. Çünkü birçok taraftar korona sebebiyle işinden oldu, işyerleri kapandı, gelirleri düştü.

Ücret etkilenir

Dış dünyada hal böyleyken, spor dünyasında tersi olması mümkün mü? Sporcu transfer ücretleri ve gelirlerinin hiç etkilenmemesi mümkün mü? Elbette hayır!

Şu bir gerçek ki, birçok kulüpte, kulüp bütçesinde aslan payını birkaç oyuncu alır. İşte kulüp bütçelerinden aslan payını alan bu birkaç oyuncu, korona sonrası mücbir sebep yönünden kulüpler için mali yönden asıl büyük sorun olacaklar.

Neredeyse iki aydır maç yapamayan ve gelir elde edemeyen kulüpler finansal fair play kurallarına uymayı bırakın, teknik olarak nerdeyse iflas durumuna gelmişlerdir. Eski bol rakamların telaffuzu epey bir süre duyulmayacaktır.

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