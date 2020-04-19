Maç başına ücret virüsle düşer mi?

Salgın sonrası ligde ertelenen maçlar oynanırsa futbolcu ücretleri aynı kalır mı? Lige devam edilirse, zamanı ve sıklığı değişeceğinden kulüplerin maç başı ücrette indirim hakkı var





Dünyayı pençesine alan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını profesyonel sporu derinden etkiledi. Sporsever İhsan Amcam “Hocam, neredeyse bütün dünyadaki ligler gibi bizdeki ligler de ertelendi. Ne olacak bu durum?” diye sorunca yazımızın dünkü ilk bölümünde futbolcu ücretlerine neler olabileceğini konuşmuştuk. Bugün de ertelenen maçlar Kovid - 19 bittikten sonra oynanırsa ücretler ne olabilir, önce ona bir bakalım...

Bu da ayrı bir sorun. Çünkü, eğer bir futbolcu, örneğin bir sezondaki bütün maçlarını tamamlar, liglerin ertelendiği dönemdeki maçları sonradan oynarsa, liglerin tatil olduğu dönemdeki indirimli ücreti ne olacak?

Görünüşe göre, ligler tamamlanmış ve futbolcu, örneğin mart - nisan - mayıs ayları içinde oynaması gereken son 6 maçı, haziran ayı içinde oynamış. Ücretinde hakkaniyete göre yapılmış indirimi geri isteyebilecek midir?

Kanaatime göre profesyonel sporcunun liglerin tatil olduğu dönemdeki indirimli ücretinin sonradan tamamının ödenmesini isteyememesi gerekir. Çünkü işverenin, liglerin örneğin 1 ayda haftada 2 - 3 maç oynanarak tamamlanması halinde elde edeceği menfaat ile ligler normal seyrinde devam etseydi elde edeceği menfaat farklı olacaktır.

Gerçi bir an, hukuken parça başına ücret niteliği taşıyan, sabit ücrete ya da garanti ücrete ek olarak maç başına ücret ödenmesi kararlaştırılmışsa, liglerin kalan maçları tamamlandığında ücretin tamamı ödenmelidir, diye düşünülebilir.

Koşullar değişti

Ancak bu durumda dahi, maç başına ödenecek ücretin baştaki koşulları değişmiş olacaktır. Maç başına ödenecek ücret, örneğin her hafta sonu maçta oynanması halinde ödenmek üzere kararlaştırılmış ve düşünülmüş iken, liglere devam edilmesi halinde zamanı ve sıklığı değişmiş olacağından, yine de spor kulüplerinin maç başına ödenecek ücrette indirim yapma hakları vardır.

Özellikle federasyonların, maçların Kovid - 19 nedeniyle seyircisiz oynamasına karar verilmeleri halinde, maç başına ücretlerde de hakkaniyete göre indirim yapılması hukuka uygun olacaktır.

Transfer dönemi uzadı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 19’uncu maddesine göre, profesyonel futbolcu sözleşmelerinin bitiş tarihi 31 Mayıs’tır.

Ancak resmi maçlar 31 Mayıs’tan sonra da devam etmesi halinde, sözleşmelerin süresi müsabakaların bitiş tarihine kadar uzamış olur. Bu bize şunu söylüyor; eğer TFF ligleri bu haliyle bitirir ise, profesyonel futbolcu sözleşmelerinden 31 Mayıs 2020 tarihinde bitecek olanlar, hukuken bitmiş olacak.

Buna karşılık liglerin kalan maçlarının, seyircili veya seyircisiz oynanmasına karar verilirse, maçlar bitene kadar sözleşmeler bitmeyecek.

TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın bu hükmü aslında hukuken tartışmalı bence. Çünkü burada Türk Borçlar Kanunu’na göre sözleşme özgürlüğü çerçevesinde yapılmış bir hizmet sözleşmesinin süresini, tarafların özgür iradelerine müdahale ederek, uzatma hali var.

Burada söylenmek istenen, profesyonel futbolcu hizmet sözleşmelerinin süresinin, resmi maçların bitiş tarihi olduğudur. Böylece futbolculara ödenecek ücretin de, resmi maçların bitiş tarihine kadar maç oynamaları koşuluna bağlı olduğu ortaya çıkmış oluyor.

Liglerin seyircisiz oynanması sürer mi?

Koronavirüsüne karşı aşı bulunmadan maçların seyircili oynanması hem seyirciler, hem teknik direktör, antrenör ve sporcular, hem de malzemecisinden sağlık ekibine, bütün teknik ekip için geçerli.

Seyircileri stadyumlarda, spor salonlarında sosyal mesafeye göre, maskeleriyle oturtmak mümkün ama, bir gol atıldığında birbirine sarılmalar, halay çekmeler nasıl olacak?

Seyircisiz maç yapmak bile sakıncalı olabilir. Nefes almayı güçleştiren maske takınarak maç yapılması pek mümkün değil.

Vücut vücuda mücadelenin kaçınılmaz olduğu özellikle bir futbol, basketbol, hentbol maçında, futbolculara sosyal mesafeyi koruyarak maç yapmalarını söylemedeki anlamsızlığı takdir edersin sevgili İhsan Amca.

Kombine biletler ve sponsorlar ne olacak?

Liglerin ertelenmesi ile kombine bilet alan tarafların durumu da hukuken aydınlatılması gereken bir husus oldu. Spor kulüpleri kombine biletlerini, localarını tüm lig maçlarını kapsayacak şekilde sattılar.

Örneğin Süper Lig’de her takım kendi sahasında 17 maç yapacak. Şu anda bazı takımların 3 bazı takımların dört iç saha maçları var.

Kombine bilet ve loca satış fiyatları, 17 iç saha maçına göre belirlenmiş. Eğer ligler bu hali ile tescil edilirse ya da kalan maçlar seyircisiz oynanırsa, kombine bilet alan taraftar, 3 veya dört maç fazla bir değerden ücret ödemiş olacak. Ama sezonun bitmesinde veya maçların seyircisiz oynanmasında spor kulüplerinin bir kusuru olmadığı, mücbir sebep olduğu da ortada.

Passolig üzerinden alınan biletlerde zaten kulübün maçların ertelenmesi veya seyircisiz oynanması halinde bilet ücretinin iade zorunluluğu olmadığına dair hüküm var.

Hukuken satışlar sezonluk olduğundan, ligler erken bitirilir veya seyircisiz oynanırsa, taraftarların bilet ücretlerinin iadesini istemeleri pek mümkün gözükmüyor.

Sponsorluk sözleşmeleri de sorun olacak. Örneğin, bir forma sponsoru 34 lig maçı için sponsor olmuşsa ve mücbir sebeple kalan 6 maç oynatılmazsa, kanaatimce spor kulüplerine olumsuz bir yükümlülük getirilemez. Gerçi sponsorluk anlaşmasına bakılmalı ama kulüp sezonu mücbir sebeple eksik veya seyircisiz maç oynayarak tamamlarsa, sponsorların bir hak ileri sürmesi TBK md 136’ya uygun olmayacaktır.

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