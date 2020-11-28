Ay tutulması nelere işaret ediyor?

Kritik değerlendirmeler içindeyiz. Dolayısıyla bugünlerde hayatımızda dönüştürücü koşullarla, değişimlerle karşılaşabiliriz.

30 Kasım’da İkizler burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. Bu dönemde ay düğümleri İkizler/Yay ekseninde yer alır. Bu kombinasyon belirli inanç ve ideolojilerin iletişimi zorlaştırdığı, görüş ayrılıklarında kutuplaşmanın yükseldiği, inançlar ve görüşler yönünde daha aşırı, yıpratıcı ifadelerin kullandığı koşulları anlatır. 30 Kasım’da gerçekleşen Ay tutulması/dolunay da bu temaları belirgin şekilde vurguluyor. Ay tutulmaları, ifşa olan, aydınlanan, önemli muhasebe ve değerlendirmelerin yapıldığı zamanlardır. Bu kutuplaşma farklı görüşler, bakış açıları, inançlar ve ideolojiler nedeniyle sosyal gündemi daha dengesiz hale getirebilir. Benzer şekilde, uluslararası ölçekte konular, iletişim, ticaret, eğitim ya da içine ticareti de alan konulara da vurgu yapabilir.

Ay tutulmasının dikkati çeken bir diğer yanı Plüton ile kurduğu bağlantıdır. Bu açı, içinde bulunduğumuz koşulları daha yorucu ve baskılı kılar. Plüton yer altını, gizli kalan şeyleri, güç sahibi olma arzusunu temsil eder. Grek mitolojisinde Hades, Plüton’dur. Bu gezegen, fors majör temalara; yani olayların gidişatını etkileyen büyük olaylara, kontrol edilmesi güç koşullara, arka planda yaşanan güç savaşlarına işaret eder. Dolayısıyla bugünlerde hayatımızda dönüştürücü koşullarla, değişimlerle karşılaşabiliriz.

Ülkemizi ne bekliyor?

Ülkemiz açısından bakıldığında Ay tutulması sırasında Saka burcunun yükseldiğini görüyoruz. Bu burç sosyal içeriği olan gelişmeler, özgürlükler, içine grupları ve sosyal örgütleri alan temalarla yakından ilgilidir. Bu dönemde karmaşık olaylar, kimi zaman endişe ve huzursuzluk yaratan çift durumlar, ideolojik karşıtlıklar yüzünden daha fazla kutuplaşma, içerisinde güç savaşı, baskı ya da gizlilik taşıyan gündemler dikkat çekebilir.

Yükselen burcunuz;

Koç ise yakın çevrenizde hızlı hareket ihtiyacı; zihinsel uğraşlar, görüşmeler, ziyaretler ve kardeşlerle ilgili konular dikkat çekebilir.

Boğa ise parasal konulara yönelik bir değerlendirme gereği var. Aynı zamanda işinizle ilgili konulara odaklısınız.

İkizler ise şahsi konular ve karşılıklı gelişmeler üzerinde durabilirsiniz. Uzaklar, eğitsel işlerle ilgili temalar öne çıkıyor.

Yengeç ise gizli kalan şeyler, sizi hapseden koşullar, zihinsel hassasiyetler öne çıkabilir. Sizi psikolojik açıdan bağlayan durumlara dikkat etmelisiniz.

Aslan ise gruplar, sosyal konularda muhasebeler var. Karşıt durumlara, evlilik ve ilişkilere yönelik konular da bağlayıcı olabilir.

Başak ise özellikle iş hayatınız, statünüz ve nasıl tanındığınızla ilgili konulara odaklısınız. İş ve çalışma hayatına zaman ayırabilirsiniz.

Terazi ise uzaklarla, yabancılarla ya da akademik konularla ilgili sonuçlar olabilir. Belirli ödüllerle karşılaşabilirsiniz.

Akrep ise finansal işler, borçlar gibi konular, çift durumları bir değerlendirme gerektirebilir. Evinizi, toprak ve gayrimenkulü ilgilendiren konular içinde olabilirsiniz.

Yay ise evlilik, ilişkiler ve karşıtlık içeren durumlarda sonuçlar ve değerlendirme gereği olabilir.

Oğlak ise iş ve mesleki koşulları, düzen ve sağlık konuları bir değerlendirme gerektirebilir. Kaynaklarınız ve parasal konular ön planda görünüyor.

Saka ise sevdiklerinizle, çocuklarla ya da keyif aldığınız konularla ilgili bir muhasebe yapabilirsiniz.

Balık ise evinizde, aile ya da yerleşimle ilgili bazı önemli sonuçlar var. Ancak tam olarak yönetemediğiniz çevresel durumlarla karşılaşabilirsiniz.