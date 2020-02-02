MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerYazarlar Bu hafta size ne getirecek?
R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

2 Şubat 2020

Geçtiğimiz hafta Saka burcunda gerçekleşen yeniayın getirdiği ani olaylar devam etmekte. 2 Şubat civarında beklenmedik değişikliklere hazır olalım. Bugünlerde düşüncelerimizi somut hale getirmeliyiz. 3’ü ile birlikte, yaratıcı düşünceler ve hayal gücümüz açısından daha verimli bir dönem başlamakta. 5’inde sezgilerimizi artistik yönde kullanabiliriz. 7’sinden itibaren aşkta ve değer verdiğimiz konularda daha bağımsız ve ani hareketlerle gündeme gelebilir.

Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek


Ay takvimi

2 Şubat Pazar

Bugün ani gelişmeler karşısında daha hazırlıklı olmalıyız.

3 Şubat Pazartesi

Düşüncelerimizde katılaşmamaya ve inat etmemeye bakalım.

4 Şubat Salı

Bugün oldukça hareketli ve fikir alışverişi açısından verimli geçebilir.

5 Şubat Çarşamba

Akşam saatlerinde gereksiz yere alınganlıklar gündeme gelebilir.

6 Şubat Perşembe

Duygusal alanda bizi meşgul eden konular var ve daha hızlı kararlar verebiliriz.

7 Şubat Cuma

Aşkta ve beraberliklerde tazelenen şeyler var. Kendimizi daha özgür hissetmek isteyebiliriz.

8 Şubat Cumartesi

Akşam saatlerinde bizi sınırlayabilecek bazı sorumluluklar gündeme gelebilir.

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Krizi başarıyla yönettiÇağdaş ErtunaKrizi başarıyla yönetti
Bir deprem bin yalanBelma AkçuraBir deprem bin yalan
BU SERGİLER KAÇMAZAtilay KandemirBU SERGİLER KAÇMAZ
Saçı uzun dizilerSina KoloğluSaçı uzun diziler