Bu hafta size ne getirecek?

Geçtiğimiz hafta Saka burcunda gerçekleşen yeniayın getirdiği ani olaylar devam etmekte. 2 Şubat civarında beklenmedik değişikliklere hazır olalım. Bugünlerde düşüncelerimizi somut hale getirmeliyiz. 3’ü ile birlikte, yaratıcı düşünceler ve hayal gücümüz açısından daha verimli bir dönem başlamakta. 5’inde sezgilerimizi artistik yönde kullanabiliriz. 7’sinden itibaren aşkta ve değer verdiğimiz konularda daha bağımsız ve ani hareketlerle gündeme gelebilir.













Ay takvimi



2 Şubat Pazar

Bugün ani gelişmeler karşısında daha hazırlıklı olmalıyız.



3 Şubat Pazartesi



Düşüncelerimizde katılaşmamaya ve inat etmemeye bakalım.



4 Şubat Salı

Bugün oldukça hareketli ve fikir alışverişi açısından verimli geçebilir.



5 Şubat Çarşamba



Akşam saatlerinde gereksiz yere alınganlıklar gündeme gelebilir.



6 Şubat Perşembe



Duygusal alanda bizi meşgul eden konular var ve daha hızlı kararlar verebiliriz.

7 Şubat Cuma



Aşkta ve beraberliklerde tazelenen şeyler var. Kendimizi daha özgür hissetmek isteyebiliriz.



8 Şubat Cumartesi



Akşam saatlerinde bizi sınırlayabilecek bazı sorumluluklar gündeme gelebilir.