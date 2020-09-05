Dikkat! Mars geri gitmeye başlıyor

Kritik dönem sonunda geldi çattı! Bizi gerginleştiren, mücadeleye yönelten durumlarla karşılaşabiliriz.

Bu hafta, yılın dikkat çeken astrolojik göstergelerinden biri olan Mars gerilemesi başlıyor. Savaş ve mücadele gezegeni, 10 Eylül’den 14 Kasım’a kadar Koç burcunda geri harekette olacak. Bir gezegenin geri gitmesi, temsil ettiği konularda gecikmelere, beklemelere ve zayıflıklara işaret eder. Mars ise sembolik olarak arzu ve isteklerimiz, niyetlerimiz ve girişimlerimizle ilgilidir. Mars bizi neyin kızdırdığını, nelerin öfkelendirdiğini ve tehdit ettiğini gösterir. Dolayısıyla bizi gerginleştiren, mücadeleye yönelten durumlarla karşılaşabiliriz. İrademizi, kararlılığımızı test edecek nitelikteki olaylar karşısında, acele etmek ya da hemen girişimde bulunmak yerine, durup beklemeyi yeğlemeliyiz. Önceki yazılarda belirttiğimiz gibi Mars geri giderken Satürn ve Plüton ile sert açılar kuracağı için, sinirlerimize hâkim olmak, fiziksel açıdan sınırlarımızı zorlamamak, öfkemizin kurbanı olmamak büyük önem taşıyor. Astrolojik haritanızda Koç burcunun olduğu evin konularında daha bilinçli ve sakin düşünmenin yollarını aramalıyız.

Yükselen burcunuza göre

Yükseleniniz Koç ise kişisel hedeflerinize odaklanmakla birlikte, istediğiniz yönde hızlı sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular, kriz çıkaran ortaklı işler, bir şeyleri başlatmak yönünde kararsızlıklar gündeme geliyor. Boğa ise önünüzü göremediğiniz koşullar yüzünden riskli ve belalı işlere bulaşabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmelisiniz.

İkizler ise gruplar ya da arkadaşlıklar içinde sakin kalmalısınız. Sosyal alanda bir iş yürütüyorsanız, beklemeler, engeller gündeme gelebilir. Yengeç ise iş hayatınızda ve hedeflerinizde sakin, ama kararlı olmalısınız. Yaratıcılığınızın, gücünüzün engellendiğini hissedebilirsiniz. Aslan ise fikirleriniz, inançlarınız yönünde tartışma ve düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Akademik alanda ya da yabancıların, uluslararası durumların söz konusu olduğu alanlarda ilerleme yavaşlayabilir. Başak ise parasal işlerde kontrollü olmaya bakın. Fiziksel açıdan risk taşıyan; kazalar, ameliyat gibi durumlar gündeme gelebilir.

Terazi ise evlilikte, davalı konularda sakin olmalısınız. Düşmanlıklar gündeme gelebilir. Bu konular parasal işlerle de alakalı olabilir. Sizi öfkelendiren konulara objektif yaklaşmalısınız. Akrep ise sağlık, hizmet ve düzen gerektiren konularla uğraşabilirsiniz. Bu, başkalarının sağlığıyla ilgili de olabilir. Fiziksel açıdan riskli işlerde özenli olmalısınız. Yay ise gereksiz risklere, israfa yönelmemelisiniz. Aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda huzursuzluklar gündeme gelebilir. Kendinize aşırı güvenmek yerine ölçülü olmalısınız. Oğlak ise önemli bitişler ve başlangıçlar içindesiniz. Evle, ailevi konularla uğraşabilirsiniz. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Saka ise iletişimde, eğitim ve zihinsel uğraşlarda konsantrasyon söz konusu. Görüşmeler, kardeşler, yakın çevrenizde olup bitenler istikrarsızlık yaratabilir. Konuşma ve yazışmalarınızda sakin olmalısınız. Balık ise harcamalarınızı kontrol etmeniz zorlaşabilir. İşte ve maddi kaynaklarla ilgili konularda destek arayabilirsiniz.