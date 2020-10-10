Kritik yeniay

Terazi burcundaki yeniaya nasıl yaklaşmalıyız? 16 Ekim’den 31 Ekim’e kadar sürecek bu dönemde size önerim, mümkün olduğunca egomuzun bizi sürüklediği çatışmalardan uzak kalmak yönünde



16 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniayın son derece sert ve kritik yönleri olduğundan bahsetmiştik. Bu dönemde, uzun süredir biriken gerilimler tepe noktasına ulaşıyor. Mücadele ve savaş gezegeni Mars, haziran sonundan bu yana Koç’ta ve şimdi gerilediği için ilerlememe, tıkanma ve engellerin arttığı bir döneme işaret ediyor. Nitekim bugünlerde Mars’ın, Oğlak burcundaki Satürn ve Plüton ile kare açı içinde olması, hayatımızı test eden ve kısıtlayan etmenlerin altında olduğumuzu açıklıyor. Böyle zamanlarda direnç göstermek, inat etmek ya da sınırlamaları görmezden gelmek yerine daha sabırlı ve kontrollü olmalıyız.

16 Ekim’den 31 Ekim’e kadar sürecek olan ve yeniayın hem Mars hem de Satürn’le kare açısının olacağı bu dönemde bizi adeta kelepçeleyen koşullar olabilir. Enerjimizi, gücümüzü sıkı şekilde tek bir alana konsantre etmek zorunda kalabiliriz. Ancak çoğu zaman bu, bedenen yüksek gerilimler, kırılmalar, ruhen ise irademizin sert bir şekilde büküldüğü, kendimizi öfke ve kavga içinde bulduğumuz koşullara işaret edebilir. Bu nedenle size önerim, mümkün olduğunca egomuzun bizi sürüklediği çatışmalardan uzak kalmak yönünde olacak.

Yükselen burçlara öneriler

Bu dönemde yükselen burcunuz;

Koç ise daha girişken davransanız bile, ilgi göstermeniz, dikkate almanız gereken karşılıklı konular, ilişkiler var. Ev ve evlilik, işte ortaklıklar konusunda yeni kararlar neredeyse zorunlu.

Boğa ise çalışma koşulları, hizmet ve sağlıkla ilgili gelişmelere daha duyarlısınız. Daha önce bilmeden giriştiğiniz bir risk, ifade edilemeyen bir öfke sizi huzursuz edebilir.

İkizler ise düşüncelerinizi fazla abartma, aşırılıklara gitme eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle aşkta, kendinizi sahneye koyduğunuz her konuda bazı sürtüşmeler gereksiz bir gerginliğe yol açabilir.

Yengeç ise özellikle iş hayatındaki hedeflere sakin ve sabırlı yaklaşmalısınız. Gücünüzü ortaya koyuyorsunuz, ancak ilişkilerinizi yönetmek konusunda akılcı olmaya bakın.

Aslan ise iletişim alanında, eğitimde ve akademik konularda, kendi inanç ve düşüncelerinizi aktarırken sakin ve geniş düşünmelisiniz.

Başak ise daha çok iş hayatındaki ilişkilere, ortaklı konulara sabırlı yaklaşmalısınız.

Terazi ise evlilikte sizi kışkırtan ya da iş hayatında rekabete yol açan konularda sakin ve dengeli kalmaya bakın.

Akrep ise özellikle iş hayatından ve sağlıktan doğabilecek koşullara dikkat etmelisiniz. Gizli kalan ya da kontrol edilemeyen pek çok durum var.

Yay ise yeni istekler, girişimler var. Gerek iş gerekse özel hayatınızda sınırları aşma eğiliminde olabilirsiniz.

Oğlak ise oldukça kritik ve sizi test eden koşullar var. İşinizde ilerleme pek mümkün değil. İstek ve arzularınızı gözden geçirin.

Saka ise iletişim alanında, sözel konularda yeni şeyler öğrenmeye açıksınız. Ancak mesleki konularda netleşmemiş çok şey olabilir.

Balık ise parasal konularda, iş hayatında nakit sıkıntısı ve destek bulmak konusunda sabır ve dikkat gerekebilir.