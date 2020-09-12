Sonbahar haritasında neler var?

Önümüzdeki aylar, halkın sağlık ve düzeninin kısıtlandığı zor koşullara işaret ediyor. Korona gündemi yeniden çok daha kısıtlayıcı, engelleyici bir tablo gösterebilir

Mevsim haritaları, Güneş’in, öncü Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarına geçtiği ana göre çıkarılır ve bu haritalar üç aylık dönemler hakkında bilgi verir. Ankara’ya göre 20 Mart’taki ilkbahar haritasında, değişken bir burç olan Balık yükseldiği için, sonbahar haritası ayrıca önem taşıyor, zira eski bilgilere göre bu durumda yılı, ilkbahar ve sonbahar haritaları üzerinden ikiye ayırarak incelemek öneriliyor.

Önümüzdeki aylara ait bilgiler içeren bu haritada, hava elementinden Saka burcu yükseliyor. Yükselen burç halkın koşullarını, düzen ve sağlığını anlatan bir evdir. Yükselen burcun yöneticisi Satürn de Oğlak’ta 12’nci evde özellikle sert açılar altında halkın sağlık ve düzen durumunun kısıtlanmış ve zor koşullar altında olduğunu açıklıyor. Saka hava elementinden olduğu için, havayla bulaşan hastalıklar, dolayısıyla korona gündeminin yeniden çok daha kısıtlayıcı, engelleyici bir tablo göstereceğini söyleyebiliriz. Haritada 3’üncü, 6’ncı, 9’uncu ve 12’nci evler, özellikle kötücül (malefik) Mars ve Satürn’ün baskısı altında görülüyor. Bu durum eğitim konusunun yanı sıra memurları, devlet çalışanlarının koşullarını oldukça zorlaştırıyor. Benzer şekilde, eğitimi, öğrencileri, habercileri, gazetecileri, kısaca iletişimi açıklayan Merkür’ün hem Mars hem de Satürn’den zarar görmesi, bu alanlara büyük kısıtlama ve zarar getirebilir. 9’uncu evdeki Merkür uluslararası görüşmeler, diplomasi ve denge bulma ihtiyacının önemli riskler, tehlikeler altında kaldığını gösteriyor.

Gerginlikler üst seviyelere çıkabilir

Kuşkusuz bu dönemde, yakın ve sınırdaş komşu ülkelerle ilgili koşullar da yüksek bir hararet gösteriyor. Bu konuları anlatan 3’üncü evde Koç burcunda Mars, Satürn’den kare açı alıyor. Hatta şans noktası bile orada görülüyor. Koç cesareti, hızlı çıkışları ve çoğunlukla düşünmeden riske girmeyi açıklayan bir burç olduğu için, Mars da kendi yerinde, komşularla, doğal olarak Yunanistan ile devam eden gerginlikleri çok daha üst seviyelere çıkarabilir. Nitekim Mars’ın geri harekette olduğunu da görüyoruz. Bu durum, bu gerginliklerin çok daha uzun bir sürece yayılabileceğini, farklı aşamalardan geçeceğini anlatıyor.

Diğer yandan, Saka burcunun yükselmesi, sosyal konuları, özgürlükleri ve politik açıdan gelecekle ilgili beklentileri vurgulamakla birlikte, 12’nci evdeki Satürn tüm bu alanlara kısıtlama ya da eksiklik getiriyor. Haritada daha olumlu bir gösterge de var. Venüs Aslan burcunda 7’nci evde yer alıyor. Venüs bu burçta çok yumuşak olmasa da karşılıklı ilişkilere, uluslararası diplomatik konulara yeni bir denge getirebilir. Venüs ve Güneş karşılıklı ağırlama içindeler. Venüs’ün bu dönemde sabah görünmesi, ilişkilerde gücünü ortaya koymakla ilişkilidir. Açısı geniş de olsa, Yay burcundaki Ay’la uyumlu bir açıya girecek olması sözünü ettiğimiz diplomasi, sınırdaş komşularla ilgili alanlara başarı getirebilir. Bu dönem, kadın lider ve yöneticileri de daha fazla öne çıkarabilir.

Özetlemek istersek, sonbahar haritasında uzlaşı ve diplomasi alanlarının büyük baskılar altında olduğu görülüyor. Komşular alanında savaş gezegeni Mars gücünü ortaya koyabilir, ancak Satürn’le karesi bu konularda engeller ya da gizli engellerin de olabileceğini anlatıyor. Halkı ilgilendiren konularda da kısıtlanmışlık dikkat çekiyor.